سعوديون يتحرشون
سعوديون يتحرشون
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حاصروها وهجموا عليها كالوحوش.. “شاهد” تحرش جماعي بفتاة أجنبية على كورنيش جدة يثير غضباً واسعاً

كتب وطن
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أثار مقطع فيديو متداول، غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يرصد سلوك الشباب السعودي المُتجلي بوضوح في الـ90 لبلادهم.

 

ويظهر بالمقطع الذي رصدته “وطن”، عشرات الشباب الذين يتجمهرون حول أجنبية كانت تسير بشعرها الأصفر وملابسها المحتشمة على في أحد الفعاليات، ويقوم قطعان من السعوديين بملاحقتها والتحرش بها لفظياً بينما تُحاول السير قدماً للتخلص من هذه الورطة.

 

واستنكر المغردون  هذا السلوك الذي شبهوه بسلوك “الحيوانات”، بينما شبههم آخرون بالرجال الذين لم يروا أنثى في حياتهم، مُطالبين السلطات بوضع حد لهذه التصرفات ومُحاسبتهم.

 

وانطلقت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ90 أمس الأربعاء تحت شعار “همة حتى القمة”، واعتمدت أمانة محافظة جدة الفعاليات المقرر إطلاقها فى الطرق الرئيسية والميادين والمبانى والبوابات وغيرها من المواقع تشمل أعلام الزينة والإضاءة وإطلاق المسابقات وعروض الفروسية والفنون التشكيلية ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.

 

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه عدد من الفعاليات التى تشارك بها بمناسبة اليوم الوطنى السعودى الـ 90، ومن بينها أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق.

 

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