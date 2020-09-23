حاصروها وهجموا عليها كالوحوش.. “شاهد” تحرش جماعي بفتاة أجنبية على كورنيش جدة يثير غضباً واسعاً

أثار مقطع فيديو متداول، غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يرصد سلوك الشباب السعودي المُتجلي بوضوح في احتفالات اليوم الوطني الـ90 لبلادهم.

ويظهر بالمقطع الذي رصدته “وطن”، عشرات الشباب الذين يتجمهرون حول فتاة أجنبية كانت تسير بشعرها الأصفر وملابسها المحتشمة على كورنيش جدة في أحد الفعاليات، ويقوم قطعان من السعوديين بملاحقتها والتحرش بها لفظياً بينما تُحاول السير قدماً للتخلص من هذه الورطة.

فيديو متداول لمجموعة شباب تجمهروا حول فتاة أجنبية في كورنيش جدة!!

pic.twitter.com/jnKzm8RzLC — GDOSE (@GorgeousDose) September 23, 2020

واستنكر المغردون هذا السلوك الذي شبهوه بسلوك “الحيوانات”، بينما شبههم آخرون بالرجال الذين لم يروا أنثى في حياتهم، مُطالبين السلطات بوضع حد لهذه التصرفات ومُحاسبتهم.

قلت لكم من زمان انهم حيوانات مو بشر https://t.co/ajbXKNC9ZR — ノフくん (@kwouii) September 24, 2020

نطالب بإبادة الطعوس لحياة أفضل https://t.co/0d8RJvBwa0 — ً (@Radm30) September 24, 2020

يعععععع تكفون اقسم بالله انكم تفلشون! https://t.co/E70OfDLCz4 — 𝖫𝖺𝗇 (@sbeu_) September 24, 2020

اش قلة الادب ذي والقرف كان الواحد ماقد شاف انثى في حياته وهي امه واخته في الاخير شي يقهر https://t.co/5vlZcFsE1R — 🦦 (@toaaaajn) September 24, 2020

حثالة متجمعه لا تمثل إلا نفسها ! https://t.co/IUNCOhTgr9 — WESAM-Z (@wesam334455) September 24, 2020

ما ادري يحسبوا انه عوافي يرجعوا لغرائزهم الفطرية زي الحيوانات اليوم دا؟ بالعس المفروض هذا اكثر يوم تكون انسان محترم ومتحضر عشان تعكس صورة ايجابية عن وطنك https://t.co/1iXJrDXTTk — محمد (@MBardesi) September 23, 2020

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مافي تفسير ثاني لتصرفات القرود هذي، وين كورونا عنهم وين الحكومة ماتحطهم في اقفاص لان مو لايق عليهم غيرها https://t.co/Ect49iirtn — ⁦⁦🐞 (@I20Can) September 24, 2020

وانطلقت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ90 أمس الأربعاء تحت شعار “همة حتى القمة”، واعتمدت أمانة محافظة جدة الفعاليات المقرر إطلاقها فى الطرق الرئيسية والميادين والمبانى والبوابات وغيرها من المواقع تشمل أعلام الزينة والإضاءة وإطلاق المسابقات وعروض الفروسية والفنون التشكيلية ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه عدد من الفعاليات التى تشارك بها بمناسبة اليوم الوطنى السعودى الـ 90، ومن بينها أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق.

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