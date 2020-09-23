تركي الفيصل
تركي الفيصل
الهدهد

سيضع عيال زايد رؤوسهم بالتراب.. “شاهد” تركي الفيصل يكشف موقف والده لو كان على قيد الحياة وسمع بانبطاح الإمارات والبحرين

كتب وطن
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كشف الأمير ، نجل الراحل ، رئيس الاستخبارات الأسبق، الموقف الذي سيتخذه والده حال كان على قيد الحياة من اتفاق الإماراتي البحريني مع .

 

وقال الأمير تركي الفيصل، في لقاء تلفزيوني رصدته “وطن”، إن والده كان سيحبط لو سمع باتفاق والبحرين التطبيعي مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأوضح الأمير تركي الفيصل، أن لم يكن وسيطاً نزيهاً في السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

 

وأضاف رئيس الاستخبارات السعودي السابق: “هذا مع معرفتي بالتزامه بالحصول على صفقة واضحة المعالم وقابلة للتطبيق بين إسرائيل والدول العربية”.

 

وذكّر الفيصل المذيعة بقرار والده قطع النفط عن الغرب عام 1973، وقال إن قراره (الملك فيصل) بقطع النفط عن الولايات المتحدة بعد أن قرر الأمريكيون زيادة مساعداتهم لإسرائيل في حرب رمضان، كان بسبب إجبار الولايات المتحدة لتكون وسيطا نزيها بين إسرائيل والعالم العربي”.

 

وأكد الفيصل أن الرئيس ترامب لم يكن وسيطا نزيها، مكررا أن والده كان سيحبط من ذلك الاتفاق.

 

الجدير ذكره، أن الملك فيصل حكم بين عامي 1664 و1975، فيما جرى اغتياله على يد الأمير فيصل بن مساعد.

 

وفي وقت سابق، دافع الأمير تركي الفيصل، في لقاء عبر قناة (سكاي نيوز) التابعة للإمارات، عن تطبيع والإمارات، معتبراً ذلك شأناً سيادياً، وأن توقيع اتفاق التطبيع نابع من مبدأ سيادي.

 

وأضاف تركي الفيصل: “إسرائيل يجب أن تستجيب للمبادرات العربية الداعية للسلام، ووقف ضم أراض في الضفة يفتح المجال للعودة إلى المباحثات بين الفلسطينيين وإسرائيل”..

 

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