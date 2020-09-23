تحولت لكتلة لهب في ثوان.. “شاهد” تفجير مروحية تابعة للفاشل حفتر على متنها مرتزقة فاغنر وكميات من الذخيرة

نشر المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، “مشاهد خاصة” تُظهر تحطم مروحية صباح اليوم جنوب مدينة سوكنة الليبية.

وأظهر المقطع الذي نشره حساب المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب بتويتر ورصدته “وطن”، أعمدة الدخان المتصاعدة من مكان سقوط المروحية والتي كانت محملة بالأسلحة والذخائر لصالح قوات حفتر المدعومة مصرياً وفرنسياً وإماراتياً.

#عملية_بركان_الغضب: مشاهد خاصة مصورة تُظهر تحطم مروحية بعد سقوطها عند الساعة 08:15 صباح اليوم جنوب مدينة #سوكنة، وعلى متنها كميات من الذخيرة و عناصر مرتزقة #فاغنر المساندين لميليشيات حفتر الارهابية الهاربة pic.twitter.com/uz6QMLEoAr — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) September 23, 2020

وقال المركز الإعلامي من خلال تغريدة عبر حسابه بتويتر بعد أن أرفق المقطع: “مشاهد خاصة مصورة تُظهر تحطم مروحية بعد سقوطها عند الساعة 08:15 صباح اليوم جنوب مدينة #سوكنة، وعلى متنها كميات من الذخيرة و عناصر مرتزقة #فاغنر المساندين لميليشيات حفتر الإرهابية الهاربة”.

وأضاف المركز بتغريدة لاحقة قال فيها: “وهذه الحادثة هي الثالثة في الاشهر الثالثة الأخيرة و الثانية خلال هذا الشهر بعد تحطم طائرتي ميغ 29 روسيتان في #ليبيا يقودها مرتزقة فاغنر واحدة في 28 يونيو والثانية في 07 سبتمبر، وأن الطائرات شاركت في غارات جوية قتالية في #ليبيا”.

وهذه الحادثة هي الثالثة في الاشهر الثالثة الاخيرة و الثانية خلال هذا الشهر بعد تحطم طائرتي ميغ 29 روسيتان في #ليبيا يقودها مرتزقة فاغنر واحدة في 28 يونيو والثانية في 07 سبتمبر، وأن الطائرات شاركت في غارات جوية قتالية في #ليبيا#انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#ليبيا — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) September 23, 2020

وكان الجنرال الليبي المنقلب خليفة حفتر قد أطلق قبل قرابة عام وأربعة شهور، حملة من أجل السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

فيما نجحت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة تركياً بصد تلك العملية الموسعة، ودحر قوات حفتر إلى حدود مدينة سرت وقاعدة الجفرة، والتي اعتبرها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي “خط أحمر” لا يمكن تجاوزه بالنسبة للدولة المصرية.

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