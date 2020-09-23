تفجير طائرة ليبية
تفجير طائرة ليبية
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تحولت لكتلة لهب في ثوان.. “شاهد” تفجير مروحية تابعة للفاشل حفتر على متنها مرتزقة فاغنر وكميات من الذخيرة

كتب وطن
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نشر المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، “مشاهد خاصة” تُظهر تحطم مروحية صباح اليوم جنوب مدينة سوكنة الليبية.

 

وأظهر المقطع الذي نشره حساب المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب بتويتر ورصدته “وطن”، أعمدة الدخان المتصاعدة من مكان سقوط المروحية والتي كانت محملة بالأسلحة والذخائر لصالح قوات حفتر المدعومة مصرياً وفرنسياً وإماراتياً.

 

وقال المركز الإعلامي من خلال تغريدة عبر حسابه بتويتر بعد أن أرفق المقطع: “مشاهد خاصة مصورة تُظهر تحطم مروحية بعد سقوطها عند الساعة 08:15 صباح اليوم جنوب مدينة #سوكنة، وعلى متنها كميات من الذخيرة و عناصر مرتزقة # المساندين لميليشيات حفتر الإرهابية الهاربة”.

 

وأضاف المركز بتغريدة لاحقة قال فيها: “وهذه الحادثة هي الثالثة في الاشهر الثالثة الأخيرة و الثانية خلال هذا الشهر بعد تحطم طائرتي ميغ 29 روسيتان في # يقودها مرتزقة فاغنر واحدة في 28 يونيو والثانية في 07 سبتمبر، وأن الطائرات شاركت في غارات جوية قتالية في #”.

 

 

وكان الجنرال الليبي المنقلب خليفة حفتر قد أطلق قبل قرابة عام وأربعة شهور، حملة من أجل السيطرة على العاصمة الليبية .

 

فيما نجحت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة تركياً بصد تلك العملية الموسعة، ودحر قوات حفتر إلى حدود مدينة وقاعدة ، والتي اعتبرها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي “خط أحمر” لا يمكن تجاوزه بالنسبة للدولة المصرية.

 

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