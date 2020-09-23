النفيسي يشغل الكويتيين بعد تسليمه “وثيقة” لنائب الأمير.. ماذا جاء بها وما قصة الإجراءات الـ5 العاجلة؟

أعلن الأكاديمي الكويتي والمفكر البارز الدكتور عبدالله النفيسي، تفاصيل لقاء جمعه بنائب أمير الكويت مؤخرا مشيرا إلى تسليمه نائب الشيخ صباح وثيقة هامة.

وقال “النفيسي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر اليوم ما نصه:”خرجنا قبل قليل من لقاء سمو نائب الأمير حيث سلمنا له شخصياً ( وثيقة الكويت)”

خرجنا قبل قليل من لقاء سمو نائب الأمير حيث سلمنا له شخصياً ( وثيقة الكويت) التي راعينا أن تعرض عليه قبل عرضها على الرأي العام تقديراً لمكانته ورغبة في أخذ ملاحظاته بما تضمنته من تصور بشأن الإجراءات الخمسة اللازمه والعاجله وآليات تنفيذها. متمنين لسموه — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) September 23, 2020

وتابع دون كشف ماهية هذه الوثيقة أو ذكر تفاصيل عنها:”التي راعينا أن تعرض عليه قبل عرضها على الرأي العام تقديراً لمكانته ورغبة في أخذ ملاحظاته”

وأشار المفكر الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق، أن الوثيقة تتضمن ما قال إنه “الإجراءات الخمسة اللازمه والعاجلة وآليات تنفيذها.”

وتعيش الكويت أيام صعبة تزامنا مع تفشي وباء كورونا المستجد الذي تسبب بحالة شلل عالمية، وكان للكويت نصيبا منها ما أثر على اقتصادها بشكل كبير خاصة مع انخفاض اسعار النفط أيضا والذي يعد المصدر الأول للدخل في الكويت.

ويتزامن كل هذا مع ملفات الفساد التي ظهرت على السطح مؤخرا وكشفت عن تورط مسؤولن كبار وقيادات بارزة، بعدة أجهزة في فساد مالي بملايين ما أحدث بلبلة وحالة جدل واسعة داخل الدولة.

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