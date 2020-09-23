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عبد الله النفيسي
الهدهد

النفيسي يشغل الكويتيين بعد تسليمه “وثيقة” لنائب الأمير.. ماذا جاء بها وما قصة الإجراءات الـ5 العاجلة؟

كتب وطن
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أعلن الأكاديمي الكويتي والمفكر البارز الدكتور ، تفاصيل لقاء جمعه بنائب مؤخرا مشيرا إلى تسليمه نائب الشيخ صباح وثيقة هامة.

 

وقال “النفيسي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر اليوم ما نصه:”خرجنا قبل قليل من لقاء سمو حيث سلمنا له شخصياً ( وثيقة )”

 

 

وتابع دون كشف ماهية هذه الوثيقة أو ذكر تفاصيل عنها:”التي راعينا أن تعرض عليه قبل عرضها على الرأي العام تقديراً لمكانته ورغبة في أخذ ملاحظاته”

 

وأشار المفكر الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق، أن الوثيقة تتضمن ما قال إنه “الإجراءات  الخمسة اللازمه والعاجلة وآليات تنفيذها.”

 

وتعيش الكويت أيام صعبة تزامنا مع تفشي وباء كورونا المستجد الذي تسبب بحالة شلل عالمية، وكان للكويت نصيبا منها ما أثر على اقتصادها بشكل كبير خاصة مع انخفاض اسعار النفط أيضا والذي يعد المصدر الأول للدخل في الكويت.

 

ويتزامن كل هذا مع ملفات الفساد التي ظهرت على السطح مؤخرا وكشفت عن تورط مسؤولن كبار وقيادات بارزة، بعدة أجهزة في فساد مالي بملايين ما أحدث بلبلة وحالة جدل واسعة داخل الدولة.

 

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