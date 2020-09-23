مظاهرات مصر
مظاهرات مصر
الهدهد

“#السيسي_عدو_الله” الوسم رقم واحد في مصر .. دعوات كبيرة لـ”جمعة غضب” والنظام يتخبط وفقد السيطرة 

كتب وطن
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لا زالت الحملة الشعبية المناهضة للنظام المصري والمطالبة بإسقاط رئيس النظام عبد الفتاح السيسي تتسع يوماً بعد يوم، وذلك بعد دعوة المقاول المصري محمد علي المقيم في إسبانيا، بالنزول في جمعة الغضب بتاريخ 25 سبتمبر المقبل.

 

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من الغضب والتفاعل الكبيرين بين المغردين عبر مواقع التواصل، والذين دشنو وسماً بعنوان “#السيسي_عدو_الله، والذي أصبح الوسم رقم واحد في خلال وقت قياسي ليجعلوا منه جامعاً لعشرات التغريدات المؤيدة للثورة على النظام القائم، والداعمة لحق الشعب المصري بتقرير مصيره.

 

وحول الوسم غرد عشرات المؤثرين والإعلاميين والنشطاء المصريين، الذين أكدوا على دعمهم وانتماءهم للجهود المبذولة في سبيل تحريك الجماهير لنيل حريتها وكرامتها.

 

وكان منهم الإعلامي هيثم أبو خليل، والذي غرد عبر الوسم قائلاً: “الاقتصاد رايح في داهية.. والبشوات عايزين فلوس بأي طريقة!! ممكن تخلي مخالفة المرور بالدولار دي ممكن تعمل شغل معاك حلو وتكمل بهم العاصمة الإدارية الجديدة”

 

فيما غرد اليوتيوبر المصري الشهير عبد الله الشريف أيضاً حول الوسم وقال: “سيبدأ حزب مستقبل وطن التابع للمخابرات من اليوم الحشد لجمع الموظفين تحت التهديد والمنتفعين ومن سيحصلون على مبالغ تتراوح من ٥٠ الى ٢٠٠ جنيه لمظاهرة تأييد يوم الجمعة ٩/٢٥”.

 

 

وشهدت عديد من المحافظات المصرية منذ تاريخ 20 سبتمبر الحالي عديد من المظاهرات التي خرجت مطالبة بإسقاط رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، لتقابلها الأجهزة الأمنية المصرية بالقمع الشديد والذي وصل لإطلاق النار في بعض المناطق.

 

وتشهد الأوساط المصرية حالة من الترقب الحذر في ظل الدعوات ليوم جمعة الغضب بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول الحالي، لإسقاط النظام المصري ورئيسه.

 

وأمس، شهدت محافظات ومدن وقرى مصرية، مظاهرات لليوم الثالث على التوالي تطالب برحيل الرئيس ، وهتف المتظاهرون ضد النظام بشعارات مستلهمة من روح ثورة يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك عام 2011.

 

بينما شهدت بعض المناطق وقوع اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعدما هاجمتهم القوات وأطلقت قنابل الغاز عليهم لتفرقتهم.

 

واعتقلت السلطات المصرية أكثر من 200 شخص على ذمة التحقيق في مظاهرات يومي الـ 20 والـ 21 من سبتمبر الجاري.

 

 

وقال المحامي الحقوقي خالد علي في منشور على فيسبوك، إن من حققت معهم نيابة أمن الدولة في أحداث 20 سبتمبر، لا يقل عن 150 شخصًا، ووجهت لهم تهم وصفها بالأساسية مثل “الانضمام لجماعة إرهابية، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل”.

 

وأضاف أن بعض المتهمين أضيفت لهم تهم التمويل، وبعضهم أضيفت له تهم التجمهر أو التحريض على التجمهر، والبعض الآخر وجهت إليه تهم التعدي.

 

وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

 

ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للنزول إلى الميادين للاحتجاج ضد السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

 

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

 

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