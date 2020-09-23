“#السيسي_عدو_الله” الوسم رقم واحد في مصر .. دعوات كبيرة لـ”جمعة غضب” والنظام يتخبط وفقد السيطرة 

لا زالت الحملة الشعبية المناهضة للنظام المصري والمطالبة بإسقاط رئيس النظام عبد الفتاح السيسي تتسع يوماً بعد يوم، وذلك بعد دعوة المقاول المصري محمد علي المقيم في إسبانيا، بالنزول في جمعة الغضب بتاريخ 25 سبتمبر المقبل.

مين ده اللي بتقولوا عليه #السيسي_عدو_الله

طب خافوا ربنا زيه الأول وابقوا تعالوا اتكلموا 😒 pic.twitter.com/QLxlYOl5VV — خمسة بالمصري (@egy_five) September 23, 2020

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الغضب والتفاعل الكبيرين بين المغردين عبر مواقع التواصل، والذين دشنو وسماً بعنوان “#السيسي_عدو_الله، والذي أصبح الوسم رقم واحد في مصر خلال وقت قياسي ليجعلوا منه جامعاً لعشرات التغريدات المؤيدة للثورة على النظام القائم، والداعمة لحق الشعب المصري بتقرير مصيره.

🔥 من أجل الله و أوليائه و بيوته اشهد أن #السيسي_عدو_الله pic.twitter.com/biokPiCqiW — AMM (@AMH860) September 23, 2020

يا مصريين

فتوي رسمية من مفتي النظام

يجب مواجهة الخونة الذين فرطوا في تيران وصنافير

و فرطوا في حقول غاز البحر المتوسط

ومواجهةالخونة الذين إكتفوا بحلفان أبي أحمد بأن سد النهضة لن يسبب ضرر

ومواجهة الخونة الذين بنوا قصور والشعب المصري بيكح تراب #جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر #السيسي_عدو_الله pic.twitter.com/eg243MAIfv — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 23, 2020

وحول الوسم غرد عشرات المؤثرين والإعلاميين والنشطاء المصريين، الذين أكدوا على دعمهم وانتماءهم للجهود المبذولة في سبيل تحريك الجماهير لنيل حريتها وكرامتها.

أحرار وحرائر مصر..

إعتصموا ف أي ميدان خلونا ننزل بقوة ، ناس كتير عايزة تنزل لكن خايفين مايقدروش يوصلوا لأي تظاهر لبعد المدن ، عايزين نحس إننا قدمنا شيء للبلد ف الوقت العصيب ده..

ربي معاكم، ربي ينصركم يا رجال مصر والوطن العربي. #جمعة_الغضب_25سبتمبر

لأن..#السيسي_عدو_الله pic.twitter.com/inwJAITIDE — Najm l-Deen (@Mahmoud_Negm264) September 23, 2020

ننتظر مسيرات الليلة أضخم من سابقتها من ثوار المحروسة، فعرش الصهيوني يهتز مع كل خطوة تخرج للتنديد بنظامه الفاشل

#السيسي_عدو_الله pic.twitter.com/zKMZqw5w1t — جنـرال الخليج (@QATARTEAM) September 23, 2020

وكان منهم الإعلامي هيثم أبو خليل، والذي غرد عبر الوسم قائلاً: “الاقتصاد رايح في داهية.. والبشوات عايزين فلوس بأي طريقة!! ممكن تخلي مخالفة المرور بالدولار دي ممكن تعمل شغل معاك حلو وتكمل بهم العاصمة الإدارية الجديدة”

فيما غرد اليوتيوبر المصري الشهير عبد الله الشريف أيضاً حول الوسم وقال: “سيبدأ حزب مستقبل وطن التابع للمخابرات من اليوم الحشد لجمع الموظفين تحت التهديد والمنتفعين ومن سيحصلون على مبالغ تتراوح من ٥٠ الى ٢٠٠ جنيه لمظاهرة تأييد يوم الجمعة ٩/٢٥”.

سيبدأ حزب مستقبل وطن التابع للمخابرات من اليوم الحشد لجمع الموظفين تحت التهديد والمنتفعين ومن سيحصلون على مبالغ تتراوح من ٥٠ الى ٢٠٠ جنيه لمظاهرة تأييد يوم الجمعة ٩/٢٥ #السيسي_عدو_الله — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) September 23, 2020

وشهدت عديد من المحافظات المصرية منذ تاريخ 20 سبتمبر الحالي عديد من المظاهرات التي خرجت مطالبة بإسقاط رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، لتقابلها الأجهزة الأمنية المصرية بالقمع الشديد والذي وصل لإطلاق النار في بعض المناطق.

دعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "علي القره داغي" إلى حماية المتظاهرين في #مصر والاستجابة لمطالبهم، مشددا على أن الاعتداء عليهم "محرم شرعا".#السيسي_عدو_الله #جمعة_الغضب_25_سبتمبر #مكملين_أخبار pic.twitter.com/vyyg6C7tQj — مكملين – أخبار (@mek_news) September 23, 2020

وتشهد الأوساط المصرية حالة من الترقب الحذر في ظل الدعوات ليوم جمعة الغضب بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول الحالي، لإسقاط النظام المصري ورئيسه.

ربنا يرد كل غايب ياااااااارب #السيسي_عدو_الله #ارحل_يا_سيسي #الثورة_بدأت هنقص ليكم و بالدم من كل واحد ظلم ونهب وقتل وسرق . https://t.co/8LZpO0XyDk — FaReda (@FaReda67061165) September 23, 2020

وأمس، شهدت محافظات ومدن وقرى مصرية، مظاهرات لليوم الثالث على التوالي تطالب برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهتف المتظاهرون ضد النظام بشعارات مستلهمة من روح ثورة يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك عام 2011.

بينما شهدت بعض المناطق وقوع اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعدما هاجمتهم القوات وأطلقت قنابل الغاز عليهم لتفرقتهم.

واعتقلت السلطات المصرية أكثر من 200 شخص على ذمة التحقيق في مظاهرات يومي الـ 20 والـ 21 من سبتمبر الجاري.

الكل منتظر

ننتظر مسيرات الليلة أضخم من سابقتها من ثوار المحروسة، فعرش الصهيوني يهتز مع كل خطوة تخرج للتنديد بنظامه الفاشل

#السيسي_عدو_الله

#السيسي_عدو_الله pic.twitter.com/4WBnTv8zSt — إبن مصر البار (@osama67eld) September 23, 2020

وقال المحامي الحقوقي خالد علي في منشور على فيسبوك، إن من حققت معهم نيابة أمن الدولة في أحداث 20 سبتمبر، لا يقل عن 150 شخصًا، ووجهت لهم تهم وصفها بالأساسية مثل “الانضمام لجماعة إرهابية، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل”.

وأضاف أن بعض المتهمين أضيفت لهم تهم التمويل، وبعضهم أضيفت له تهم التجمهر أو التحريض على التجمهر، والبعض الآخر وجهت إليه تهم التعدي.

وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للنزول إلى الميادين للاحتجاج ضد السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

علشان حق دا واللى زيه إحنا نازلين في #جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر . pic.twitter.com/zNlaVUpI9x — مصري (@alhwary1991) September 23, 2020

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