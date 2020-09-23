المياه الخليجية قد تشتعل بشكل غير متوقع .. “شاهد” الحرس الثوري الإيراني يعترض حاملة طائرات أمريكية

نشر الحرس الثوري الإيراني صوراً جوية لحاملة الطائرات الأمريكية USS Nimitz وهي تدخل مضيق هرمز باتجاه المياه الخليجية قبل 5 أيام.

وأكد قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنغسيري أنه تم رصد واعتراض حاملة الطائرات الأمريكية. والسفن المرافقة لها قبل دخولها مضيق هرمز والخليج بطائرات مسيرة وطنية الصنع.

جاءت تصريحات “تنغسيري”. الأربعاء خلال مراسم انضمام 188 طائرة مسيرة ومروحية للقوة البحرية للحرس الثوري.

وأوضح أنه خلال عملية الرصد والاعتراض تم تحديد حاملة الطائرات بمعية السفن الحربية المرافقة لها. وتشمل المدمرتين 114 و 115 والبارجتين 58 و 59 والفرقاطتين الدوريتين 9 و 12 وسفينة خفر سواحل 1333 تابعة للجيش الارهابي الاميركي، قبل دخولها مضيق هرمز والخليج.

وأضاف أن جميع مهمات القوة البحرية للحرس الثوري ستكون تحت غطاء الطائرات المسيرة وطنية الصنع وأن انضمام 188 طائرة مسيرة ومروحية وطنية الصنع للقوة البحرية للحرس الثوري. سيمنح قوة خاصة للقوة البحرية للحرس في دمج المهمات البحرية والجوية.

وتابع قائلا: “رصد وتتبع جميع التحركات البحرية في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان سيصبح ممكنا. بواسطة هذه الطائرات المسيرة التي ستزيد سعة قدراتنا في هذا المجال بصورة كبيرة جدا”.

اقرأ أيضا: قوات خاصة وانزال جوي.. إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز و”الشاهين” العُماني يفضح الإمارات

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك