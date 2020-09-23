الشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية
حياتنا

البداية كانت من حارس مصري .. تغير طعم الماء وخروج رائحة كريهة يكشف عن جثة في خزان مياه بالكويت!

كتب أنس
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أدى تغير طعم الماء، وخروج رائحة كريهة  إلى العثور على داخل فوق سطح بناية في منطقة الفنطاس بالكويت.

وفي التفاصيل، فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من حارس مصري ذكر فيه أن انبعاث رائحة كريهة من داخل خزان مياه فوق سطح البناية المكلف بتأمينها، بالإضافة إلى انزعاج السكان من تغير طعم الماء، دفعاه إلى استطلاع الأمر بنفسه، وفتح الخزان، فوجد في داخله جثة.

وقال مصدر أمني لـصحيفة «الراي» إن رجال الأمن والأدلة الجنائية والطوارئ الطبية توجهوا إلى البناية، وبعد انتشال الجثة ومعاينتها، تبين أنها تعود لرجل.

وتابع المصدر أنه في وقت نُقلت فيه الجثة إلى الجهات المختصة لمعرفة هوية صاحبها، سُجلت قضية أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، للبحث والتحري وكشف الغموض الذي يكتنف
الواقعة.

 

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