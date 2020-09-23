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اخرسي أصالة”.. “شاهد” الأزهر يستشيط غضباً من الفنانة السورية ويطالب بعدم الاستماع لأغنيتها الجديدة

كتب وطن
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علق بالأزهر الشريف على ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل مؤخرًا من اقتباس الأغاني بعض جمل من أحاديث .

 

وذكر المجمع في تعليقه على الأمر في بيان رصدته “وطن“، أن الاقتباس من الحديث النبوي أو جملة منه ليصبح جزءًا من أغنية، أمر لا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء، ولا يجوز شرعًا لما قد يلابس أداء “الأغاني” ويلتصق بها من أمور تتنافي وجلال النبوة.

 

ووجه المجمع نصيحةً للمسلمين بعدم التعرض لسماع مثل هذه الأغاني أو التغني بها أو ترويجها.

نصح المسلمين بعدم سماعها أو الترويج لها"#البحوث_الإسلامية": الاقتباس من #حديث_النبي ليصبح جزءًا من أغنية غير جائز…

Gepostet von ‎مجمع البحوث الإسلامية – الأزهر الشريف‎ am Montag, 21. September 2020

 

يأتي ذلك بعد الضجة التي أثارتها الفنانة السورية بأغنيتها الجديدة “”، والتي احتوت على بعض الكلمات من أحاديث النبي وتتحدث عن أن ضعيفات ويجب الاعتناء بهن وفقًا لوصية النبي محمد.

 

وتضمنت كلماتها “رفقًا بمن عنهن قيل استوصوا خيرا بالنساء فقد خلقن بضعفهن، وزادهن الله حياء، الأمر الذي أثار غضب الجمهور على نطاق واسع، معبرين عن ذلك بتدشين هاشتاج #أصالة_إخرسي عبر تويتر، معتبرين الأغنية تصف النساء بالضعف وتنتقص من قدراتهن.

 

وفي ذات السياق، قال محمد أبو نعمة، مؤلف الأغنية إنه لم ينقل الحديث النبوي الشريف كاملاً في أغنيته، بل أخذ من الحديث 3 كلمات وهو ما يعد اقتباس، ويجعلها أنشودة وليست أغنية بحسب تعبيره.

 

وأضاف أبو نعمة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن غرضه من الاقتباس هو إيصال رسالة طيبة حسنة النية.

 

وتابع: “هي أقرب إلى أنشودة وليست أغنية، وهدفنا توصيل رسالة من الأغنية والاغنية مينفعش تتغنى في ديسكو أو مسرح. هي ممكن تشتغل في الأفراح الدينية”.

 

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أصالة فيديو كليب أغنيتها الجديدة “اتحبنى” باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب. وهى من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران، التى طرحت بالتزامن مع احتفالات الماضي.

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