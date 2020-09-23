الإعلامي الكويتي جعفر محمد
الإعلامي الكويتي جعفر محمد
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“لا نلتفت لشواذ الكويت”.. “شاهد” إعلامي كويتي يتصدى للأصوات “الشاذة” وهذا ما قاله عن موقف الكويت المشرف من التطبيع

كتب وطن
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وجه الإعلامي الكويتي، جعفر محمد، صفعة قوية للمهرولين للتطبيع مع على حساب ، مؤكداً أن الكويت لن ترضخ للتطبيع مع إسرائيل تحت أي ظرف ولن تكون من الدول المطبعة كما يزعم .

 

وقال الاعلامي الكويتي جعفر محمد، في لقاء تلفزيوني رصدته “وطن”، إن الكويتيين مؤمنين بالقضية الفلسطينية ويختلفون عن كل الشعوب العربية فيما يتعلق بقضية الفلسطينيين، مضيفاً: “مارسنا فيها دوراً رئيسا منذ انشاء ”.

 

وأضاف الاعلامي الكويتي: “موقفنا يتسق مع تاريخنا، وهناك دول استغلت الحروب وباتت تروج للتطبيع مع إسرائيل على أنه سيعود بالنفع على الفلسطينيين، وتصريحات ترامب الأخيرة التي تقول فيها على نجل أمير الكويت الشيخ عندما قال دار حديث جانبي سهل وسلس اتجاه التطبيع  الشيخ لم ينفي ولكن نفت الكلام”.

 

وتابع: “هناك محاولات لشراء الأبواق والتأثير السلبي على موقف الكويت من خلال استقطاب الشواذ في السوشيال ميديا سواء بالكويت او خارج الكويت، هذه لا تشكل رأيا عاما”.

 

وأكمل بالقول: “هؤلاء بعض المرتزقة يبيعون أقلامهم ومواقعهم ويتنقلون من قضية لأخرى، ولا يوجد بالكويت إلا رأيا شاذا مدفوع بمصالح معينة”.

 

بدورهم تفاعل رواد مواقع مع مقابلة الإعلامي الكويتي، مشيدين بموقف الكويت إزاء التطبيع مع إسرائيل

وفي وقت سابق، أثارت الإعلامية الكويتية، ، الجدل بعد عودتها التأكيد على تأييدها تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. منوهةً إلى أنها لا يمكنها فرض الأمر على حكومة بلادها.

 

وكتبت فجر السعيد في تغريدة عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “أنا مواطنة كويتية مع التطبيع والسلام مع إسرائيل. ولكن لا حق لي في فرض هذا الموضوع على الدول لأن هالموضوع يحتاج قرار حكومي بالأول مستند على مبررات هذا الإتجاه وأسبابه ثم تسانده اغلبيه برلمانيه ليصبح نافذاً”.

 

وأتبعت السعيد تغريدتها بمقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يقول: “عقدنا اجتماعا جيدا بالأمير. أعتقد أننا نفهم بعضنا، الكويتيين متحمسون بعد توقيع والبحرين معاهدتي التطبيع مع إسرائيل وأعتقد بأن الكويت ستنضم إلى هاتين الدولتين”.

 

وفي وقت سابق، أكدت الكويت على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى والتزامها بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

 

جاء ذلك في بيانٍ لمجلس الوزراء الكويتيّ، حيث أكد التزام دولة الكويت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني وتأييدها لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن للشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين .

 

والجمعة، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب، توقع أن تطبّع دولة الكويت، علاقاتها مع إسرائيل قريبا.

 

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن ترامب عقب لقائه نجل أمير الكويت، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، قال إن “الكويت قد تصبح قريبا البلد التالي ليطبع علاقاته مع إسرائيل”.

 

ووقعت الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

 

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