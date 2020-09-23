“لا نلتفت لشواذ الكويت”.. “شاهد” إعلامي كويتي يتصدى للأصوات “الشاذة” وهذا ما قاله عن موقف الكويت المشرف من التطبيع

وجه الإعلامي الكويتي، جعفر محمد، صفعة قوية للمهرولين للتطبيع مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الكويت لن ترضخ للتطبيع مع إسرائيل تحت أي ظرف ولن تكون من الدول المطبعة كما يزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الاعلامي الكويتي جعفر محمد، في لقاء تلفزيوني رصدته “وطن”، إن الكويتيين مؤمنين بالقضية الفلسطينية ويختلفون عن كل الشعوب العربية فيما يتعلق بقضية الفلسطينيين، مضيفاً: “مارسنا فيها دوراً رئيسا منذ انشاء منظمة التحرير”.

الكويت والقضية الفلسطينية والتطبيع pic.twitter.com/a6nV9AxNJh — جعفر محمد (@jaafarmohamed1) September 23, 2020

وأضاف الاعلامي الكويتي: “موقفنا يتسق مع تاريخنا، وهناك دول استغلت الحروب وباتت تروج للتطبيع مع إسرائيل على أنه سيعود بالنفع على الفلسطينيين، وتصريحات ترامب الأخيرة التي تقول فيها على نجل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد عندما قال دار حديث جانبي سهل وسلس اتجاه التطبيع الشيخ لم ينفي ولكن الحكومة الكويتية نفت الكلام”.

وتابع: “هناك محاولات لشراء الأبواق والتأثير السلبي على موقف الكويت من خلال استقطاب الشواذ في السوشيال ميديا سواء بالكويت او خارج الكويت، هذه لا تشكل رأيا عاما”.

وأكمل بالقول: “هؤلاء بعض المرتزقة يبيعون أقلامهم ومواقعهم ويتنقلون من قضية لأخرى، ولا يوجد بالكويت إلا رأيا شاذا مدفوع بمصالح معينة”.

بدورهم تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقابلة الإعلامي الكويتي، مشيدين بموقف الكويت إزاء التطبيع مع إسرائيل

هم يبيعون اقلامهم ..وانت لا ..؟ كنت مع حراك الاخوان سابقا ..وكنت تتميز بعدة وجوه من هو الخبل الي يثق فيك متقلب حتى مذهبيا ..الله يحمي الكويت منكم بس.. — L.m (@Lmm38438016) September 23, 2020

انا دايما احترم طرحك. ..بس في هذا الموضوع. .اختلف معاك. …يابو أنور هذه القيادات اللي قاعده تتاجر في القضية الفلسطينية علي حساب الشعب الفلسطيني. .لايجب أن نقف معاها — Ahmad alhassan (@dandondash) September 23, 2020

بو أنور حلوة تَقول لكن هل تصمد الكويت المقدسة و تسبح ضد التيار شقيقاتها امهات سحور — حفتر الكويت🇰🇼 (@al5ars) September 23, 2020

كلام جعفر محمد يمثلني بقضية فلسطين — ظفيري ومعا الدكتور حسين (@abofzai) September 23, 2020

صح لسانك

موقفنا متسق مع تاريخنا — ابن ذي يزن (@abn_the_yzn) September 23, 2020

وفي وقت سابق، أثارت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، الجدل بعد عودتها التأكيد على تأييدها تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. منوهةً إلى أنها لا يمكنها فرض الأمر على حكومة بلادها.

وكتبت فجر السعيد في تغريدة عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “أنا مواطنة كويتية مع التطبيع والسلام مع إسرائيل. ولكن لا حق لي في فرض هذا الموضوع على الدول لأن هالموضوع يحتاج قرار حكومي بالأول مستند على مبررات هذا الإتجاه وأسبابه ثم تسانده اغلبيه برلمانيه ليصبح نافذاً”.

انا مواطنه #كويتيه مع التطبيع والسلام مع #إسرائيل ولكن لا حق لي في فرض هذا الموضوع على #الدوله لإن هالموضوع يحتاج قرار حكومي بالأول مستند على مبررات هذا الإتجاه وأسبابه ثم تسانده اغلبيه برلمانيه ليصبح نافذاً.. #فهمتوا — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 18, 2020

وأتبعت السعيد تغريدتها بمقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يقول: “عقدنا اجتماعا جيدا بالأمير. أعتقد أننا نفهم بعضنا، الكويتيين متحمسون بعد توقيع الإمارات والبحرين معاهدتي التطبيع مع إسرائيل وأعتقد بأن الكويت ستنضم إلى هاتين الدولتين”.

فهموا #ترامب إن اللي إجتمع وياه هو الشيخ #ناصر_صباح_الأحمد الإبن الأكبر لأمير الكويت وليس أمير الكويت ولقبه #شيخ وليس #أمير .. ومع إحترامي للحماس للتطبيع الذي أبداه وأشار له الرئيس ترامب في #خطابه فبالكويت إبن الأمير ليس له صفه قانونيه تتيح له التفاوض او اتخاذ القرار حسب الدستور pic.twitter.com/Lpnvs3tgOO — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 18, 2020

وفي وقت سابق، أكدت الكويت على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى والتزامها بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيانٍ لمجلس الوزراء الكويتيّ، حيث أكد التزام دولة الكويت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني وتأييدها لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن للشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين .

والجمعة، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب، توقع أن تطبّع دولة الكويت، علاقاتها مع إسرائيل قريبا.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن ترامب عقب لقائه نجل أمير الكويت، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، قال إن “الكويت قد تصبح قريبا البلد التالي ليطبع علاقاته مع إسرائيل”.

ووقعت الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

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