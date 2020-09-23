إسرائيل لم تعد “العدو الصهيوني”.. ابن سلمان يهيئ السعوديين لتطبيع شامل ويستخدم الشيوخ لتمرير الرسالة

يسعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى تهيئة المجتمع السعودي لتطبيع كامل مع المحتل الصهيوني على غرار الإمارات والبحرين، ويعد صعوده لسدة الحكم في المملكة عام 2015 من أكبر المكاسب لتل أبيب.

ولا يمكن إغفال الصعود الصاروخي لولي العهد منذ جلوس والده الملك سلمان على عرش المملكة مطلع عام 2015، وتأثير ذلك الصعود على طبيعة العلاقة بين إسرائيل والسعودية، وصولاً إلى فتح المجال الجوي السعودي أمام طائرة التطبيع مع الإمارات في لحظة تاريخية فارقة من جانب الرياض، لم يكن أحدا يتصورها قبل سنوات قليلة، وربما لم تكن لتحدث من الأساس لولا وجود محمد بن سلمان ولياً للعهد.

كل المؤشرات إذا كانت تسير في اتجاه إقدام ولي العهد على ما قام به ولي عهد أبوظبي وملك البحرين والتوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل، لكن والده رفض بشكل حاسم، بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” وهو ما أدى لتأخير الإعلان أو الإشهار إن شئنا الدقة.

تجهيز المجتمع للتطبيع

ونظراً لخصوصية الأوضاع الداخلية في السعودية، في ظل الانقسام الحاد داخل أسرة آل سعود الذي أحدثته إجراءات ولي العهد بحق أبناء عمومته وأعمامه الذين يخشى منافستهم له على العرش، بدأ محمد بن سلمان في تجهيز المجتمع السعودي لتقبل التطبيع مع إسرائيل.

وهو ما ألقت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء عليه في تقرير بعنوان “السعودية تدفع لتقارب مع اليهود في ظل عدم التطبيع مع إسرائيل”، رصد الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل من إدخال تعديلات على الكتب المدرسية إلى التعريف بالتاريخ، في إطار الضغط من بوابة التقرب من اليهودية من أجل نوع آخر من التطبيع مع إسرائيل في ظل تمسكها بتأجيل إقامة علاقات رسمية مع الدولة العبرية.

ففي ظل إدراك المملكة أن مواطنيها المتعاطفين مع القضية الفلسطينية قد لا يكونون مستعدين للتطبيع مع إسرائيل، يدفع محمد بن سلمان لتغيير التصورات العامة عن اليهود في مجتمع كان يتلقى في الماضي إشارات سلبية في هذا الصدد، من قبل وسائل الإعلام والقنوات الرسمية، ما قد يُمهد الطريق للتطبيع في وقت لاحق.

وقال مسؤولون في السعودية إن الكتب المدرسية التي كانت تنعت أتباع الديانات الأخرى بأوصاف مثيرة للجدل، تخضع للمراجعة كجزء من حملة ولي العهد لمكافحة “التطرف” في التعليم، وذكرت المحللة السعودية نجاح العتيبي أن “الحكومة السعودية قررت أيضاً منع إهانة اليهود والمسيحيين في المساجد”، مضيفة: “الخطاب المعادي لليهود كان شائعاً في صلاة الجمعة من قبل الأئمة”.

استخدام الشيوخ لتمرير الرسالة

وفي تغيير مفاجئ، أثار رجل دين في مدينة مكة المكرمة سجالاً على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الشهر، عندما تحدّث عن العلاقات الودية للنبي محمد مع اليهود، والحديث هنا عن الخطبة التي ألقاها عبدالرحمن السديس إمام المسجد الحرام في مكة، رغم أنه كان قد أثار الجدل في الماضي بسبب آراء اعتُبرت “معادية للسامية”.

وفي السياق، نال محمد العيسى، رجل الدين السعودي الذي يتولى رئاسة “رابطة العالم الإسلامي”، إشادة إسرائيلية، في يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما زار بولندا لحضور احتفال بذكرى تحرير معسكر أوشفيتز.

كما سعت المملكة إلى تواصل جريء مع شخصيات يهودية من خلال لقاءات، أحدها في فبراير/شباط، عندما استضاف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحاخام المقيم في القدس ديفيد روزين، لأول مرة في التاريخ الحديث.

إسرائيل لم تعد “العدو الصهيوني”

وتمثل التغطية مقاربةً جديدة لوسائل الإعلام الخاضعة للرقابة في المملكة، وكانت وسائل الإعلام السعودية لا تصف الدولة العبرية في السابق إلا بأنها “العدو الصهيوني”، لكنها أشادت مؤخراً بالاتفاقات التي أُبرمت مع الإمارات والبحرين.

ويقول مراقبون إن هذه التحركات تشير إلى أن المملكة لا تعارض التطبيع مع الدولة العبرية، بعدما دعمت الفلسطينيين بحزم سياسياً ومالياً لعقود، لكن وجهة النظر الشعبية قد لا تكون على استعداد للسير في هذا الطريق بعد.

فقد أشار استطلاع نادر للرأي العام السعودي، نشره الشهر الماضي “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى”، إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين السعوديين لا يؤيدون اتفاق تطبيع.

وعلى الرغم من محاولة الإعلام السعودي التقرب من الإسرائيليين واليهود، أيّد “9% فقط من السعوديين” قرار أشخاص يودون التواصل تجارياً أو رياضياً مع الإسرائيليين.

وقال بدر، وهو شاب سعودي من الرياض، لفرانس برس “أي سلام؟ سلام بعد كل ما فعلته (إسرائيل)، قتل وحرب؟”، مضيفاً “من الصعب أن يحدث ذلك، وأنا لن أؤيده”.

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