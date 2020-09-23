“شاهد” إسرائيل “عاجزة عن شكر” ابن سلمان وخصته وحده بهذا الأمر دون ملوك السعودية السابقين

نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو عبر صفحتها في موقع تويتر، وثق رسالة من قبل عدد من المستوطنين الإسرائيليين، للمملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني فيها، وبالتزامن مع حالة الهرولة في الخليج تجاه التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وظهر من المقطع الذي نشرته الصفحة الإسرائيلية ورصدته “وطن”، رسائل عدد من الإسرائيليين للمملكة العربية السعودية قالوا فيها: “السلام عليكم لأصحابنا بالسعودية، بمناسبة اليوم الوطني، نهنئ الشعب السعودي بالأمن والصحة والمزيد من النجاح الباهر”.

الشعب الإسرائيلي يهنئ الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني ال90 🇮🇱🇸🇦#اليوم_الوطني_السعودي90 pic.twitter.com/aG0cKJRyNd — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 23, 2020

واستمر المقطع مظهراً أشخاص إسرائيليين آخرين يرسلون التهاني والتبريكات بلغة عربية وعبرية للشعب السعودي، حيث قال أحدهم: “بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية بتمنى لكل أصحابي السعوديين يوم وطني سعيد”.

ولم يسبق أن قدمت دولة الاحتلال أي تهان رسمية للمملكة بمناسبة يومها الوطني، إلا بعهد محمد بن سلمان الذي صار الحاكم الفعلي للمملكة.

وتفاعل عدد من المغردين والنشطاء مع المقطع الذي نشرته الصفحة الإسرائيلية، معبرين عن امتعاضهم وغضبهم من هذه السياسة التي باتت تتبعها وزارة الخارجية الإسرائيلية وبإشراف أمني، من أجل اختراق الشعوب والمجتمعات العربية، واعتبار الكيان الإسرائيلي جزء من النسيج العربي والشرق الأوسط.

اي سلام تتحدثون عنه؟

اذا مع الحكومات و حكامها الطغاة. سيفعلون. و ان تناسي الحكام هذا فان التاريخ لا ينسي

مذابح العصابات الصهيونية التي جاءت لفلسطين و قلت الالاف من المزارعين و الاطفال و النساء و هجرت و شرد الباقي. #فلسطين و مازالت التصفية العرقية مستمرة الفلسطنيين. #سلام_دموي — Hussein Abd (@drhusseinabd) September 23, 2020

لانتشرف فيكم ولا بمباركاتكم لاوجود لكم اساساً 👎🏼 — عبدالعزيز ‏‏♛ (@azo514) September 23, 2020

فيما قال أحد المعلقين ما نصّه: “أي سلام تتحدثون عنه؟ إذا مع الحكومات و حكامها الطغاة. سيفعلون. و ان تناسي الحكام هذا فان التاريخ لا ينسي مذابح العصابات الصهيونية التي جاءت لفلسطين و قلت الآلاف من المزارعين و الأطفال و النساء و هجرت و شرد الباقي. #فلسطين و مازالت التصفية العرقية مستمرة الفلسطينيين. #سلام_دموي”.

اي سلام تتحدثون عنه؟

اذا مع الحكومات و حكامها الطغاة. سيفعلون. و ان تناسي الحكام هذا فان التاريخ لا ينسي

مذابح العصابات الصهيونية التي جاءت لفلسطين و قلت الالاف من المزارعين و الاطفال و النساء و هجرت و شرد الباقي. #فلسطين و مازالت التصفية العرقية مستمرة الفلسطنيين. #سلام_دموي — Hussein Abd (@drhusseinabd) September 23, 2020

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد لوّح في تصريحات سابقة له حول التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بأن المملكة العربية السعودية وملكها وولي عهدها، على جهوزية للمضي بهذا الأمر، بعد الإمارات والبحرين.

وكانت كل من الإمارات والبحرين قد وقعتها في 15 سبتمبر الجاري، اتفاق التطبيع النهائي مع الكيان الإسرائيلي في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية “خيانة تاريخية” للشعب الفلسطيني وقضيته.

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