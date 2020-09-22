نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
الهدهد

200 مليار دولار.. “شاهد” نتنياهو “وضع ببطنه بطيخة صيفي” بعدما ضمن ولاء ابن زايد ويتجه “لحلب” دول عربية

كتب وطن
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يبدو أن خلع ولي عهد والحاكم الفعلي للإمارات سرواله بإعلانه الرسمي مع ، قد أكسب ونتنياهو قوة كبيرة لتقسيم المنطقة أكثر وتشتيت حكام العرب.

 

وفي هذا السياق خرج مستشار لرئيس وزراء الاحتلال يطالب دول عربية بدفع قد تصل لـ200 مليار دولار، كحقوق لما سماهم “النازحين اليهود” الذين تم تهجيرهم من .

 

إيدي كوهين، مستشار نتنياهو وعضو ما يسمى “جمعية منظمات النازحين اليهود من البلدان العربية والإسلامية”، كشف عن تقرير أعدته لجنة سرية تم تأسيسها منذ 3 سنوات لإحصاء ممتلكات اليهود في الدول العربية، وقدمت تقريرها مؤخرا لحكومة الاحتلال.

 

وأشار “كوهين” في مداخلة تلفزيونية له مع برنامج “قصارى القول” على قناة “روسيا اليوم” إلى أن التقرير يتحدث عن أكثر من 200 مليار دولار، طالب بها الاحتلال الآن كتعويضات عن الممتلكات الخاصة، التي قال إن الأنظمة العربية قامت بمصادرتها.

 

وأضاف: “عشرات الآلاف من اليهود العرب يطالبون بحقوق اللاجئين وحقوق الإنسان، أقصد الممتلكات التي نهبتها الدول العربية كمصر والعراق وليبيا وسوريا والجزائر وتونس وغيرها”.

 

وتابع كوهين، وهو مستشار في مكتب نتنياهو: “جمال عبد الناصر نهب 70 مليار دولار من اليهود المصريين خلال حرب السويس (العدوان الثلاثي)، كما استولت على حسابات وممتلكات ليهود بعد حرب 1967″

 

وأكمل مزاعمه:”حيث كانت عائلات شيكوريس وقطاوي وسموحة تمتلك مصنع كوكا كولا وفنادق كونتيننتال وغيرها. كما نهب النظام العراقي آلاف البيوت لعائلات سمرا وبلاش وبلانكا. فيما حولت الجزائر المعابد اليهودية إلى مساجد”.

 

من جانبه نشر سلام مسافر مقدم البرنامج الذي استضاف كوهين وكبير المذيعيين بقناة روسيا اليوم، تصريحات كوهين على صفحته بتويتر.

 

وعلق مستنكرا:”كم تبلغ ” تعويضات” العرب لإسرائيل؟ من أين لإسرائيل معلومات عن ممتلكات اليهود المهاجرين من البلدان العربية؟”

 

وتابع:”هل سيفتح التطبيع خزائن البلدان المتصالحة لتمويل #إسرائيل؟ لماذا لا تعوض تل ابيب الفلسطينين المتضررين ؟ هل يوجد تعريف دولي للاجيء اليهودي؟”

 

فيما كتب ناشط آخر:”وبالمقابل كم تبلغ نعويضات العرب مما دمرته واعوانها بالوطن العربي اذا طلب العرب تعويضات عن مجازر الصهاينة وعن تعويض الاراضي المحتلة وعن وعن وعن، لكن اذا طلب العرب تعويض أماأملاك اليهود عندالعرب فهم كانوامواطنين واختاروا الهجرة للأراضي المحتلة”

 

ويتعمد إيدي كوهين دائما استفزاز الجمهور العربي بتصريحاته المثيرة للجدل، محاولا إثارة الفتنة والتشكيك بين متابعيه العرب في سياسة يتبعها الموساد الإسرائيلي عبر أبواق له بمواقع التواصل تتمثل في شخصيات سياسية ومحللين.

 

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