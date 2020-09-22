القبض على 2 من المتورطين في خطف واغتصاب وقتل مفقودة حائل لطيفة محمد الدهمشي العنزي - تعبيرية
القبض على 2 من المتورطين في خطف واغتصاب وقتل مفقودة حائل لطيفة محمد الدهمشي العنزي - تعبيرية
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هذا مصير الذين اغتصبوا ونحروا “مفقودة حائل” رغم مرضها بالسرطان.. وامّها: “بنتي انذبحت يا محمد بن سلمان”!

كتب وطن
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بينما لا يزال صدى الجريمة المروّعة يتردد بين السعوديين، أعلنت شرطة منطقة حائل في القبض على مواطنين بشبهة واغتصاب ونحر فتاة مريضة بالسرطان عرفت بـ””.

ووفقاً للمتحدث الإعلامي باسم شرطة حائل النقيب طارق النصار، فإن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت الأحد الماضي، مواطنيْن اثنين في العقد الثالث من العمر؛ بعد بلاغ عن وجود فتاة في العقد الثاني من العمر وعليها آثار دماء وإصابات وفي حالة إغماء داخل شعبي تعود ملكيته لأحد المتهمين.

وقال “النصار”: تم انتقال الخبراء المختصين والطب الشرعي إليه، وبالكشف عليها تَبَيّن أنها متوفاة، ووجود دلائل تشير إلى شبهة جنائية في الوفاة.

وأضاف أنه: تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

وكان نشطاء تداولوا فيديو لسيدة سعودية تُناشد الملك سلمان وولي العهد، وأمير منطقة حائل، بتشكيل لجنة تحقيق في قضية وفاة ابنتها التي عُرفت إعلامياً بـ”مفقودة حائل”.

وتقول الأم بالفيديو الذي رصدته “وطن”: “أناشدك يا سلمان بن عبدالعزيز، يا ولي العهد، ويا أمير منطقة حايل، أنا أم مفقودة حايل لطيفة محمد العنزي، أنا أمها، عمرها 19 سنة”.

وتابعت: “بنتي دمها في مريفق يا ، أبيكم تاخذون حق بنتي، بنتي اختطفت من عندي الأنوار هاذي، اختطفت واغتصبت وانحرت، بنتي انذبحت يا ”.

وأشارت الوالدة إلى حق ابنتها ضاع لأن الشرطة من نفس عائلة المتهم، مضيفة: “بنتي ذبحت وجات سوالفها وتحقيقها عند شرطة الوادي، شرطة من نفس القبيلة، تكفى يا محمد بن سلمان، أناشدك تطلعلي لجنة ماهي من هالقبيلة”.

واستطردت الأم المكلومة: “بنتي اغتصبها وشنقها ونحرها واحد اسمه زياد تريبان الشمري من مريفق، طلعوا حق دم بنتي، بنتي مافيها مطمع، ولو فيها حرام هذا شرف، شرفكم، شرف أمها وشرف قبيلة”.

وكررت مناشدتها لابن سلمان قائلة: “نخيتك يا ابن سلمان هاذي وحيدتي، أبي قصاصهم، بنتي قاصر ومريضة وتتعالج بمستشفى التخصصي بالرياض، لو ما أخذت علاجها يوم ماتت، خذوها وحشروها واغتصبوها مجموعة من واحد لواحد”.

وتابعت: “وعند الشرطة ييجو يقولون مرة طايحة في بير، ومرة طايحة في الشارع، مرة لقيناها ميتة، مرة لقينا عليها عبايتها، كلام الشرطة متناقض ومايدخل العقل، تكفى الواسطة إنت وقفتها بهيبتك”.

وتصدر هاشتاج #لطيفه_مفقوده_حايل التريند في ، طالب خلاله المغردون بالقبض على الفاعلين، مبدين تعاطفهم مع الوالدة.

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