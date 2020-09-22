ملك البحرين يكذب كما يتنفس.. صحيفة إسرائيلية تُحرج حمد بن عيسى وتكشف تفاصيل جديدة حول العلاقات السرية

كشفت وسائل إعلام عبرية، النقاب عن مكتب لرعاية المصالح الإسرائيلية في البحرين جرى افتتاحه منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت هيئة البث الرسمية، إن إسرائيل تشغل هذا المكتب منذ بداية العقد الماضي بزعم تعزيز خطوات اقتصادية وسياسية بالمنطقة، موضحةً أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تخطط لإقامة السفارة المستقبلية في العاصمة البحرينية المنامة على أساس هذا التمثيل، وذلك في ضوء التطبيع الرسمي بين البلدين.

في سياق ذي صلة، قالت هيئة البث إن السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، أبلغ مسؤولين سابقين في الإدارة الأمريكية شاركوا في مفاوضات مع إسرائيل، أن العلاقة ستكون مفيدة لكل من تل أبيب وأبوظبي لوقت طويل جداً.

وقال العتيبة للمبعوث الأمريكي السابق بالشرق الأوسط دنيس روس والسفيرين السابقين لدى إسرائيل، مارتن إنديك ودان شابيرو، إن الإمارات ستكون مختلفة تماما بعد 15 سبتمبر تاريخ توقيع اتفاق التطبيع.

وأضاف العتيبة للمسؤولين الأمريكيين السابقين: “لم يعد من المحرمات بالنسبة للشباب في هذا الجزء من العالم التطلع إلى العمل والاستثمار والتجارة والتعلم مع الإسرائيليين”، بحسب المصدر ذاته.

الجدير ذكره، أن الإمارات والبحرين وقعتا اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وكانت الإمارات أعلنت الشهر الماضي التوصل لاتفاق تطبيع مع إسرائيل بزعم خدمة القضية الفلسطينية، لتلحق بها البحرين بعد أقل من شهر وتعلن مضيها قدماً بالتطبيع مع إسرائيل.

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