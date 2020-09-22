ما علاقة حزب الله؟.. “شاهد” انفجار جديد في لبنان يثير الذعر بين اللبنانيين ومخاوف من كارثة جديدة

أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع انفجار قوي في بلدة “عين قانا” بجنوب لبنان، وسط تأكيدات أمنية بأن الانفجار وقع في منزل تابع لحزب الله ويستخدم كمركز لتجميع قذائف مخلفات الحرب.

وكانت قناة “الجديد” اللبنانية قالت إن “المعلومات الأولية تشير إلى أن انفجارا وقع في منزل تابع لحزب الله في جنوب لبنان، وقد فرض الحزب طوقا أمنيا في الموقع”.

صور اولية لما يجري في عين قانا جنوب لبنان. يقول السكان انهم سمعوا دوي انفجار قوي. سكان في مغدوشة ومناطق بعيدة ايضا قالوا انهم سمعوا صوتا قويا. التفاصيل غير معروفة حتى الساعة. الصورة تتحدث.. سحب دخان تتصاعد.. وهو مشهد بات يرعب اللبنانيين pic.twitter.com/K2ohArNdiU — Salman Andary (@salmanonline) September 22, 2020

وهز الانفجار العنيف مدينة “عين قانا”، جنوبي لبنان، وسمع صداه في أغلب القرى المجاورة، مع أنباء عن وقوع إصابات.

من جانبها أفادت وكالة “سبوتنيك” في لبنان، بسماع دوي انفجار قوي في بلدة عين قانا جنوبي لبنان، في إقليم التفاح، وغطت سحب الدخان سماء البلدة.

من جهتها نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أمني قوله، إن انفجار بلدة عين قانا وقع بمخزن أسلحة لـ”حزب الله” وبسبب خطأ فني داخلي.

كما قال مصدر أمني آخر لـ”رويترز” في وقت سابق، إن “حزب الله” فرض طوقا أمنيا حول المنطقة التي وقع بها الانفجار في قرية عين قانا.

وتشهد المنطقة الواقعة ما بين جباع وعين قانا في اقليم التفاح سحبا دخانية مرتفعة.

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دوي انفجار قوي منذ قليل قرب بلدة عين قانا جنوب لبنان مع تصاعد لسحب الدخان. pic.twitter.com/m3NuBYCzod — SAM (@SAMSyria0) September 22, 2020

في المقابل أشار الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، في حديث تلفزيوني الى أنّه :”تلقينا اتصالا بشأن الانفجار في عين قانا وانطلقت أول سيارة اسعاف متوجّهة الى محطة محروقات في المكان، والمعلومات الأولية تشير الى عدم وجود إصابات”.

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