عين قانا
عين قانا
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ما علاقة حزب الله؟.. “شاهد” انفجار جديد في لبنان يثير الذعر بين اللبنانيين ومخاوف من كارثة جديدة

كتب وطن
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أفادت لبنانية بوقوع انفجار قوي في بلدة “” بجنوب لبنان، وسط تأكيدات أمنية بأن الانفجار وقع في تابع لحزب الله ويستخدم كمركز لتجميع قذائف مخلفات الحرب.

 

وكانت قناة “الجديد” اللبنانية قالت إن “المعلومات الأولية تشير إلى أن انفجارا وقع في منزل تابع لحزب الله في جنوب لبنان، وقد فرض الحزب طوقا أمنيا في الموقع”.

 

 

وهز الانفجار العنيف مدينة “عين قانا”، جنوبي لبنان، وسمع صداه في أغلب القرى المجاورة، مع أنباء عن وقوع إصابات.

 

من جانبها أفادت وكالة “سبوتنيك” في لبنان، بسماع دوي انفجار قوي في بلدة عين قانا جنوبي لبنان، في إقليم التفاح، وغطت سحب الدخان سماء البلدة.

 

 

من جهتها نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أمني قوله، إن انفجار بلدة عين قانا وقع بمخزن أسلحة لـ”” وبسبب خطأ فني داخلي.

 

كما قال مصدر أمني آخر لـ”رويترز” في وقت سابق، إن “حزب الله” فرض طوقا أمنيا حول المنطقة التي وقع بها الانفجار في قرية عين قانا.

 

وتشهد المنطقة الواقعة ما بين جباع وعين قانا في اقليم التفاح سحبا دخانية مرتفعة.

 

 

في المقابل أشار الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج  كتانة، في حديث تلفزيوني الى أنّه :”تلقينا اتصالا بشأن الانفجار في عين قانا وانطلقت أول سيارة اسعاف متوجّهة الى محطة محروقات في المكان، والمعلومات الأولية تشير الى عدم وجود إصابات”.

 

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