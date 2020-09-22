“مارسوا الديمقراطية بدل الهرولة لتقبيل يد إسرائيل”.. “شاهد” كاتبة كويتية تُحرج “سفهاء” الإمارات والبحرين بعد تطبيعهم

وجهت أستاذة الفلسفة في جامعة الكويت، شيخة القاسم، أقوى صفعة للمهرولين إلى التطبيع مع إسرائيل بحجة حماية أمنهم الداخلي، موضحةً في ذات الإطار موقفها وموقف بلادها من التطبيع على حساب القضية الفلسطينية.

وقالت القاسم، في لقاء تلفزيوني، رصدته “وطن”، إنه لشيء مخجل أن تمد دول يد الصداقة لكيان مغتصب وشرد الملايين مقابل حماية جبهتها الداخلية من الثورات”.

وأضافت القاسم: “الدول المطبعة لو تمارس الديمقراطية وتفتح المجال لحرية التعبير لكان افضل امان من مدة يدها للتطبيع مع إسرائيل”.

يبدو أن بعض الناس اختلط عليهم الأمر حول موقفي من #اتفاقية_السلام

وهذا مقطع يُبين بوضوح موقفي

⁦@emanchamseddin⁩

⁦@salahfadly⁩ pic.twitter.com/tDpIjKwKNO — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) September 22, 2020

ونشرت القاسم جانب من المقابلة التلفزيونية على صفحتها الرسمية بتوتير وعلقت عليها بالقول: “يبدو أن بعض الناس اختلط عليهم الأمر حول موقفي من #اتفاقية_السلام، وهذا مقطع يُبين بوضوح موقفي”.

وفي السياق، تفاعل رواد مواقع مع تصريحات الكاتبة الكويتية، مؤكدين على صلابة الموقف الكويتي باعتباره أكثر موقف مشرف للأمة العربية بشأن التطبيع مع إسرائيل.

احيانا دكتوره البعض لايفقه بحديثك 😂

او يعتمد اجتزاء لانه يريد هذه النقطه عنك فقط. — جراح القزاع (@alqza3e) September 22, 2020

شكرا دكتورة شيخة على هذا التوضيح، سابقا لم تكوني برأيي موفقة — Shawki Al Alawi (@Bu_Bushra) September 22, 2020

كلام جميل من الدكتورة و صحيح الاولى ان تدعم الدولة حرية الرأي و التعبير و الديمقراطية و تقوية الجبهه الداخلية افضل من مد يد الى مغتصب و جزار الاراضي الفلسطينية …. و طرح الدكتورة دائما جميل و مميز — M. AlBeloushi (@Ordinaryq8y) September 22, 2020

الكويت

عِزَّه ومعزَّهً ومفخره وتاريخ يوقفله ثبات — Abo Ilyaa (@abo_ilyaa) September 22, 2020

احنا اختلط علينا مواطنيها الشيعة pic.twitter.com/8zJfrRk3IR — 乃ム 丹ㄥ工 (@buloushi1965) September 23, 2020

وأثيرت موجة من الجدل حول تصريحات الكاتبة الكويتية، عقب حديثها بشأن هرولة البحرين للتطبيع خوفاً من إيران ومواطنيها الشيعة ولحماية أمنها الداخلي، الأمر الذي دفع بها لتوضيح طبيعة تصريحاتها لمتابعيها.

الجدير ذكره، أن الكويت أكدت في أكثر من مناسبة أنها ستكون آخر دولة تطبيع مع إسرائيل، مؤكدة أن ذلك لن يكون على حساب القضية الفلسطينية وسيكون في إطار مبادرة السلام العربية التي تم إقرارها عام 2002.

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