شيخة القاسم
شيخة القاسم
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“مارسوا الديمقراطية بدل الهرولة لتقبيل يد إسرائيل”.. “شاهد” كاتبة كويتية تُحرج “سفهاء” الإمارات والبحرين بعد تطبيعهم

كتب وطن
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وجهت أستاذة الفلسفة في جامعة ، ، أقوى صفعة للمهرولين إلى مع بحجة حماية أمنهم الداخلي، موضحةً في ذات الإطار موقفها وموقف بلادها من التطبيع على حساب القضية الفلسطينية.

 

وقالت القاسم، في لقاء تلفزيوني، رصدته “وطن”، إنه لشيء مخجل أن تمد دول يد الصداقة لكيان مغتصب وشرد الملايين مقابل حماية جبهتها الداخلية من الثورات”.

 

وأضافت القاسم: “الدول المطبعة لو تمارس الديمقراطية وتفتح المجال لحرية التعبير لكان افضل امان من مدة يدها للتطبيع مع إسرائيل”.

 

ونشرت القاسم جانب من المقابلة التلفزيونية على صفحتها الرسمية بتوتير وعلقت عليها بالقول: “يبدو أن بعض الناس اختلط عليهم الأمر حول موقفي من #اتفاقية_السلام، وهذا مقطع يُبين بوضوح موقفي”.

 

وفي السياق، تفاعل رواد مواقع مع تصريحات الكاتبة الكويتية، مؤكدين على صلابة الموقف الكويتي باعتباره أكثر موقف مشرف للأمة العربية بشأن التطبيع مع إسرائيل.

 

وأثيرت موجة من الجدل حول تصريحات الكاتبة الكويتية، عقب حديثها بشأن هرولة للتطبيع خوفاً من إيران ومواطنيها الشيعة ولحماية أمنها الداخلي، الأمر الذي دفع بها لتوضيح طبيعة تصريحاتها لمتابعيها.

 

الجدير ذكره، أن الكويت أكدت في أكثر من مناسبة أنها ستكون آخر دولة تطبيع مع إسرائيل، مؤكدة أن ذلك لن يكون على حساب القضية الفلسطينية وسيكون في إطار العربية التي تم إقرارها عام 2002.

 

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