ماذا لو كان الشيخ زايد حيا؟.. “شاهد” هذا ما أعلنه مسؤول إسرائيلي وصورته فوق رأسه وافتخر بشدة

نشر السفير الإسرائيلي في أذربيجان، جورج ديك، صورة عبر حسابه الرسمي بتويتر أظهرته رفقة القائم بأعمال السفير الإماراتي هناك.

الصورة التي نشرها “ديك” على حسابه الرسمي بتويتر ورصدتها (وطن) علق عليها بالقول:”اليوم صنع التاريخ. التقيت أنا، سفير إسرائيل في أذربيجان، بالقائم بأعمال السفير الإماراتي”.”

Today history was made. I, Israel's ambassador in Azerbaijan, met the acting Ambassador of the UAE: the first meeting between Israeli and Emirati Ambassadors in Baku– and the first anywhere to be held in Arabic. Peace is possible. We must never lose hope in our common future 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/QMmQveDrLs

