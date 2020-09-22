ماذا لو كان الشيخ زايد حيا؟.. “شاهد” هذا ما أعلنه مسؤول إسرائيلي وصورته فوق رأسه وافتخر بشدة

نشر السفير الإسرائيلي في أذربيجان، جورج ديك، صورة عبر حسابه الرسمي بتويتر أظهرته رفقة القائم بأعمال السفير الإماراتي هناك.

الصورة التي نشرها “ديك” على حسابه الرسمي بتويتر ورصدتها (وطن) علق عليها بالقول:”اليوم صنع التاريخ. التقيت أنا، سفير إسرائيل في أذربيجان، بالقائم بأعمال السفير الإماراتي”.”

Today history was made. I, Israel's ambassador in Azerbaijan, met the acting Ambassador of the UAE: the first meeting between Israeli and Emirati Ambassadors in Baku– and the first anywhere to be held in Arabic. Peace is possible. We must never lose hope in our common future 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/QMmQveDrLs — George Deek (@GeorgeDeek) September 22, 2020

وأضاف السفير الإسرائيلي: “اللقاء الأول بين سفير إسرائيلي وسفير إماراتي في باكو – والأول الّذي يُعقد باللغة العربية. السلام ممكن. يجب ألا نفقد الأمل في مستقبلنا المشترك”.

صورة اللقاء ظهر في خلفيتها صورة لمؤسس الإمارات الشيخ زايد بن خليفة، وحكام الإمارات حاليا.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، كشفت في تقرير لها أن المدارس الإماراتية شرعت بتدريس الطلاب معاهدة السلام المزعومة مع إسرائيل في الكتب المدرسية حتى قبل التوقيع الرسمي للاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي.

وتابعت الصحيفة موضحة أن الكتب المدرسية الإماراتية بدأت بالفعل تدرّس قضايا التعاون والسلام والقيم الإسلامية الأساسية والخصائص الوطنية الإماراتية، مستعينة بالاتفاق الذي تم إبرامه بين الإمارات و(إسرائيل) في واشنطن الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول 2020.

وتابعت مؤكدة إن معهد “إمباكت-سي” (IMPACT-se) الإسرائيلي، وهو معهد للبحوث والسياسات يحلل الكتب المدرسية والمناهج الدراسية من منظور المعايير المحددة من اليونسكو بشأن السلام والتسامح، قام بإصدار تقرير أولي لتقييم “منهج التربية الأخلاقية” الحالي لدولة الإمارات، و الذي يُتم تدريسه في كافة المدارس، العامة والخاصة، من الصف الأول إلى الثاني عشر.

ولفتت الصحيفة إلى أن دولة الإمارات مرت بعملية مطولة “لإصلاح” الكتب المدرسية كجزء من عمليتها نحو “التحديث والتنمية الوطنية”، موضحاً أن جزءا من منهج التربية الأخلاقية يتكون من أربعة وحدات: الشخصية والأخلاق، الفرد والمجتمع، الدراسات الثقافية، الدراسات المدنية، تهدف جميعها إلى إنشاء نظام تعليمي شامل يمزج بين التنمية الشخصية والتربية المدنية مع المواد التقليدية.

وأضافت الصحيفة بتقريرها إن النتائج الرئيسية لتقرير “إمباكت-سي” تضمن “تطورات إيجابية” عبر مجموعة من الكورسات تشمل: التنوع والشمولية، حيث يُشجع الطلاب على النظر إلى التنوع بشكل إيجابي وكمصدر للفخر الوطني، مضيفا أنه من خلال التعرف على أهمية احترام الثقافات والمعتقدات المختلفة، يهدف المنهج إلى القضاء على التمييز.

ويتابع التقرير الإسرائيلي أن المنهج الإماراتي يسلط الضوء على السلام باعتباره الهدف الأسمى للمجتمع العالمي في الكتب المدرسية منذ الصف الرابع، ويتعلم الطلاب أن إحدى الخصائص الوطنية لدولة الإمارات هي إعطاء أهمية مركزية لقيمة الحل السلمي للنزاعات.

والشهر الماضي “أغسطس” أطلق إماراتيون رابطة شعبية لمقاومة التطبيع مع (إسرائيل)، ولدعم وإسناد القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني فى جميع مطالبه العادلة في وطنه وأرضه.

وجاء في بيان نشره أكاديميون وناشطون إماراتيون، عبر موقع إلكتروني وحساب عبر “تويتر”، تأكيدهم على رفض الشعب الإماراتي للاتفاقية المبرمة بين أبوظبي و(تل أبيب)، وإيصال الصوت الشعبي الإماراتي الرافض للتطبيع إلى شعوب المنطقة الخليجية والعربية.

وقالت الرابطة إنها تهدف إلى “توعية الشعب الإماراتي بخطورة التطبيع، سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً على الدولة والمجتمع الإماراتي”، مشددة على أهمية “دعم وإسناد القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في جميع مطالبه العادلة”.

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