“لو دامت لغيرك ما وصلت إليك”.. نواب حاصروا الشيخ صباح الخالد حتى قال “أقرأ هذه الجملة 4 مرات يوميا”

وضع رئيس الحكومة الكويتي، الشيخ صباح الخالد، في موقف صعب اليوم، الثلاثاء، حيث وقف ليدافع عن سياسات حكومته في مواجهة كورونا أمام البرلمان واستجواب النواب.

وضغط النائبين بمجلس الأمة الحميدي السبيعي وعبدالكريم الكندري، بشكل كبير على الشيخ صباح الخالد ووجهوا له أسئلة حادة.

وقال “السبيعي” مخاطبا رئيس الوزراء إنه تم سحب صلاحية وزير النفط لإرضاء موظف في المجلس الأعلى للبترول وهذه سابقة خطيرة.

وتابع:” وهذا القطاع مترهل وضر مصالح الناس والبلد وأي وزير يعاني من القطاع النفطي”

واشار النائب السبيعي إلى ان القطاع النفطي تمادى كثيرا وعين وافدين بدون إعلان وصلت رواتب أحدهم الى 4500 دينار مع تأمين صحي وسيارة وشهادته بكالوريوس “وهناك كويتيون لا تعينونهم.”

وتساءل:”ألا يوجد قانونيون ومهندسون في البلد ، يريدون الوافدين لأنهم ينفذون مايطلبونه منهم .”

واستكمل:”يعينون عيالهم في القطاع النفطي من دون شهادات لا وواحد شهادته متوسطة، هذه رشوة والا مو رشوة لما القيادي يعين ولده في إحدى الشركات النفطية .”

من جانبه رد رئيس الحكومة صباح الخالد بعد الضغط عليه محاولا تبريء ذمته:” لو دامت لغيرك ما وصلت إليك” كل يوم اقراها اربع مرات “.

وقال رئيس الوزراء “نعم أخطأنا وسنخطئ والسبب عدم وجود دليل إرشادي للتعامل مع أزمة كورونا وهي أزمة غير مسبوقة..وكان من الممكن أن نذهب للأحكام العرفية وفقاً للدستور لضبط الأوضاع”.

وأكد صباح الخالد تجاوز الإصابات بكورونا في بلاده 100 ألف إصابة “لكن نسبة الوفيات متدنية”.

واعتبر رئيس الوزراء أنه كان من الممكن أن يتجه إلى تطبيق الأحكام العرفية “إذا كان هناك انفلات أمني”، في حين رأى أن الأزمة بشأن فيروس كورونا صحية وليست مسبوقة حتى يكون هناك دليل يسير عليه.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم (الثلاثاء) تسجيل 719 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد 100 ألف حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة عبدالله السند، في بيان صحفي اليوم إن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد ارتفع خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 100683 حالة.

وأشار إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، ما يرفع الحصيلة إلى 588 حالة، بجانب تسجيل 682 حالة شفاء جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 91612 حالة، ما يمثل 90.99 في المائة من مجموع المصابين.

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