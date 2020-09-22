نصر بن عامر الحوسني
نصر بن عامر الحوسني
الهدهد

“قرار محبط وغير متوقع بالمرة”.. هذا ما أقرته وزارة العمل ففجر غضب العمانيين وأصابهم بخيبة أمل كبيرة

كتب وطن
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تسبب قرار في سلطنة عمان بإلغاء ، في موجة غضب واسعة بين العمانيين خاصة الباحثين منهم عن عمل مشيرا إلى أنه قرار محبط وغير متوقع بالمرة.

 

وكان نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل، أصدر تعميمًا بإلغاء الحد الأدنى للأجور للعمانين المرتبط بالمؤهل الدراسي، على أن يتم الاكتفاء بالحد الأدنى العام المعمول به وهو 325 بغض النظر عن الشهادة.

 

وجاء في التعميم الصادر يوم أمس، الاثنين، أن الخطوة تأتي ضمن خطة برنامج التوازن المالي 2020-2024 والتي تتضمن مبادرتين لمراجعة سياسات نسب التعمين المفروضة و إلغاء الحد الأدنى للأجور، والبالغ 325 ريال عماني بغض النظر عن شهادة الباحث.

 

من جانبه اعتبر الباحث والاقتصادي العماني الدكتور أن “القرار محبط ويضع الباحثين عن عمل تحت رحمة أصحاب العمل.

 

وتابع في حديثه لإذاعة “وصال” المحلية أن للقرار سلبيات بعيدة المدى على الوطن.

 

ودشن ناشطون بالسلطنة وسم تحت عنوان “” تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة، وعبروا فيه عن رفضهم لهذا القرار الذي اعتبروه خاطئ وفي غير مكانه وتوقيته ايضا غير مناسب.

 

وكتب أحد النشطاء مستنكرا هذا القرار:”نحتاج إلى مسؤول حكومي يستطيع أن يخلق حلول جذرية لا ترتكز على المواطن . #السلطنة بها الكفاءات القادرة على نهضة عمان بدلا من جرّها بالقوة إلى الحلول المعضلة.”

 

وتابع منددا:”هذا القرار يشبه من يأخذ دواء عن الضغط ليصاب بالفشل الكلوي أو غيرها من الأمراض  من هذا الدواء .”

 

بينما قال المغرد سعيد الشحري واصفا القرار بالمبهم والمجهول:”القرار يدخلك في طريق مُظلم مجهول، الأجيال القادمة مالذي يحفزهم للعلم لدخول سوق العمل !  بعد أن أصبح (صاحب الشهادة الجامعية كغيره )”

 

 

وتسائل:”هل المغزى من القرار تعزيز المهارة و إتقان العمل للحصول على تلك الوظيفة بغض النظر عن الشهادة ؟!”

 

بينما كتب الناشط أحمد الجابري:”بعد هذه البشارة كنا ننتظر رفع الحد الادنى من رواتب القطاع الخاص لتتساوى مع القطاع العام ، لا أن نخذل هكذا وتلغى الحدود الدنيا للرواتب في القطاع الخاص ،، بهذا نصل إلى توحيد المميزات بين القطاع الخاص والعام ؟”

 

رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة تفاجئ هو الآخر

من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، نبهان بن أحمد البطاشي أن الاتحاد تفاجئ مثل الأخرين بقرار إلغاء الحد الأدنى للأجور المرتبط بالشهادة والصادر من قبل وزارة العمل.

 

وأوضح أن القرار يمس شريحة كبيرة من العمال وكان من المفترض أن يأتي القرار بمشاركة ثلاثية من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة، مؤكدة على أنه لن يخدم العمال، خاصة وأن ثلثي أصحاب العمل في سلطنة عمان أو أكثر هم عبارة عن إدارة وافدة وهي حقيقة يجب أن نسلم فيها.

 

وأضاف نبهان البطاشي خلال حديثه لاذاعة “الوصال” قائلا: “القرار لم نستشار فيه ولم نبلغ عنه ولم نشارك في صياغته، وهناك لجنة احتواء حواري اجتماعي ثلاثية معنية بمثل هذه القرارات”.

 

وأضاف قائلا: “القرار جاء في وقت خاطئ، وبطريقة غير متزنة وهناك جوانب كثيرة من هذا القرار كان من المفترض أن تتم معالجتها، وكان من المفترض أن يتم معالجة بعض الجوانب في سوق العمل ومن ثم إصدار مثل هذه القرارات إن كانت هناك ضرورة.”

 

رد وزارة العمل بعد موجة غضب

وبعد موجة الغضب التي تسببب ها القرار أوضح نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل أن قرار إلغاء الحد الأدنى للأجور المرتبط بالشهادة يهدف لتحويل صفة العماني من باحث إلى عمل إلى مشتغل.

 

وقال الحوسني في حديثه لإذاعة الوصال اليوم أن الوزارة تسعى لتسكين الباحثين عن عمل في وظائف، ويمكن لهم الانتقال والترقي في الوظائف بعد ذلك، مشيرًا لكون الخطوة “ضمن حزمة من التغييرات في القريب العاجل التي ستضمن أن يكون هناك أجور جيدة، وتكلفة أفضل لصاحب العمل من أن يوظف الوافد”، و لكون الوزارة تعمل على منظومة تشريعية لمنع بقاء الأجنبي في وظيفة قيادية لفترة طويلة. مضيفًا أنه من مهام وزارة العمل تنظيم سوق العمل، ولديها من الأدوات ما يسمح لها بالتدخل لمنع الضرر على العمانيين.

 

وأكد الحوسني أن الخطوة تأتي ضمن رؤية عمان 2040 التي تسعى لتوفير كوادر وطنية مؤهلة و ذات الخبرة، مشيرًا لكون الخبرة التي يعول على العماني اكتسابها لا تتحقق إلا بالتحاقه بسوق العمل في يوم ما، معتبرًا “التأخر لسنوات بعد التخرج في انتظار طويل، ليس في صالح الباحث عن عمل”، وأضاف أن “أكثر عدد من الباحثين عن عمل مسجلين لدينا الآن هم من حملة الشهادات”.

 

و يرى الحوسني أنه إذا كان توفير فرصة عمل في هذا الوقت “الصعب من الاقتصاد” يبدأ من 350 أو 400 ريال عماني فهذا هو الخيار الأنسب للباحث عن عمل يكتسب خلالها خبرة، عوضًا عن قضاء سنوات دون تشغيل.

 

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