“قرار محبط وغير متوقع بالمرة”.. هذا ما أقرته وزارة العمل ففجر غضب العمانيين وأصابهم بخيبة أمل كبيرة

تسبب قرار وزارة العمل في سلطنة عمان بإلغاء الحد الأدنى للأجور، في موجة غضب واسعة بين العمانيين خاصة الباحثين منهم عن عمل مشيرا إلى أنه قرار محبط وغير متوقع بالمرة.

(قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ) قرار غير صائب ولا يخدم توجهات رؤية صاحب الجلالة 2040. #نرفض_قرار_وكيل_العمل pic.twitter.com/wzMK9gs3Il — بلادي وان جارت علي عزيزة 🇴🇲 (@Omani_omani19) September 22, 2020

وكان نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل، أصدر تعميمًا بإلغاء الحد الأدنى للأجور للعمانين المرتبط بالمؤهل الدراسي، على أن يتم الاكتفاء بالحد الأدنى العام المعمول به وهو 325 ريال عماني بغض النظر عن الشهادة.

🔴 كيف ممكن نقنع طلاب المدارس يشدوا حيلهم ؟! لا وظايف ولا رواتب .. القرار محبط فعلا!! #نرفض_قرار_وكيل_العمل pic.twitter.com/xBbZuIuNA2 — أحمد الشبلي (@a7med_Alshibli) September 22, 2020

وجاء في التعميم الصادر يوم أمس، الاثنين، أن الخطوة تأتي ضمن خطة برنامج التوازن المالي 2020-2024 والتي تتضمن مبادرتين لمراجعة سياسات نسب التعمين المفروضة و إلغاء الحد الأدنى للأجور، والبالغ 325 ريال عماني بغض النظر عن شهادة الباحث.

من جانبه اعتبر الباحث والاقتصادي العماني الدكتور محمد الوردي أن “القرار محبط ويضع الباحثين عن عمل تحت رحمة أصحاب العمل.

#عمان_لايف | الباحث والاقتصادي الدكتور محمد الوردي "القرار محبط ويضع الباحثين عن عمل تحت رحمة أصحاب العمل ،وللقرار سلبيات بعيدة المدى على الوطن"

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.#نرفض_قرار_وكيل_العمل#عمانيون_بلا_وظائف111 pic.twitter.com/uRRpQBESFu — شبكة عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) September 22, 2020

وتابع في حديثه لإذاعة “وصال” المحلية أن للقرار سلبيات بعيدة المدى على الوطن.

ودشن ناشطون بالسلطنة وسم تحت عنوان “#نرفض_قرار_وكيل_العمل” تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة، وعبروا فيه عن رفضهم لهذا القرار الذي اعتبروه خاطئ وفي غير مكانه وتوقيته ايضا غير مناسب.

أرى إن هذا القرار إنحراف واضح عن رؤية عمان 2040 ويجب تقويمة ..#نرفض_قرار_وكيل_العمل pic.twitter.com/kzqaPRSXrY — محمد سعيد الصواعي (@MSAlsawai) September 22, 2020

للأسف الشديد من فشل إلى فشل الناس تتقدم لمصلحة البلد و المواطن و نحن قرارات ضد المواطن #نرفض_قرار_وكيل_العمل pic.twitter.com/CNouQzeGCG — 💉. 𝓐𝓑.™ (@ab7du7) September 22, 2020

وكتب أحد النشطاء مستنكرا هذا القرار:”نحتاج إلى مسؤول حكومي يستطيع أن يخلق حلول جذرية لا ترتكز على المواطن . #السلطنة بها الكفاءات القادرة على نهضة عمان بدلا من جرّها بالقوة إلى الحلول المعضلة.”

نحتاج إلى مسؤول حكومي يستطيع أن يخلق حلول جذرية لا ترتكز على المواطن .#السلطنة بها الكفاءات القادرة على نهضة عمان بدلا من جرّها بالقوة إلى الحلول المعضلة .

هذا القرار يشبه من يأخذ دواء عن الضغط ليصاب بالفشل الكلوي أو غيرها من الأمراض من هذا الدواء .#نرفض_قرار_وكيل_العمل pic.twitter.com/pDZxW9QfLC — مُرشِد المعمري (@murshid_777) September 22, 2020

وتابع منددا:”هذا القرار يشبه من يأخذ دواء عن الضغط ليصاب بالفشل الكلوي أو غيرها من الأمراض من هذا الدواء .”

بينما قال المغرد سعيد الشحري واصفا القرار بالمبهم والمجهول:”القرار يدخلك في طريق مُظلم مجهول، الأجيال القادمة مالذي يحفزهم للعلم لدخول سوق العمل ! بعد أن أصبح (صاحب الشهادة الجامعية كغيره )”

"القرار يدخلك في طريق مُظلم مجهول " -الأجيال القادمة مالذي يحفزهم للعلم لدخول سوق العمل !

بعد أن أصبح (صاحب الشهادة الجامعية كغيره ) -هل المغزى من القرار تعزيز المهارة و إتقان العمل للحصول على تلك الوظيفة بغض النظر عن الشهادة ؟!! قرار مُبهم و عشوائي !#نرفض_قرار_وكيل_العمل pic.twitter.com/N7fpNOzX6S — سعيد الشحري👨🏻‍💻#عماني_ضد_التطبيع (@s_alshahri00) September 22, 2020

وتسائل:”هل المغزى من القرار تعزيز المهارة و إتقان العمل للحصول على تلك الوظيفة بغض النظر عن الشهادة ؟!”

بينما كتب الناشط أحمد الجابري:”بعد هذه البشارة كنا ننتظر رفع الحد الادنى من رواتب القطاع الخاص لتتساوى مع القطاع العام ، لا أن نخذل هكذا وتلغى الحدود الدنيا للرواتب في القطاع الخاص ،، بهذا نصل إلى توحيد المميزات بين القطاع الخاص والعام ؟”

بعد هذية البشارة كنا ننتظر رفع الحد الادنى من رواتب القطاع الخاص لتتساوى مع القطاع العام ، لا أن نخذل هكذا وتلغى الحدود الدنيا للرواتب في القطاع الخاص ،، بهذا نصل إلى توحيد المميزات بين القطاع الخاص والعام ؟؟ #نرفض_قرار_وكيل_العمل pic.twitter.com/PMkbkE5Zve — أحمد الجابري (@aaljabri4) September 22, 2020

رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة تفاجئ هو الآخر

من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، نبهان بن أحمد البطاشي أن الاتحاد تفاجئ مثل الأخرين بقرار إلغاء الحد الأدنى للأجور المرتبط بالشهادة والصادر من قبل وزارة العمل.

وأوضح أن القرار يمس شريحة كبيرة من العمال وكان من المفترض أن يأتي القرار بمشاركة ثلاثية من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة، مؤكدة على أنه لن يخدم العمال، خاصة وأن ثلثي أصحاب العمل في سلطنة عمان أو أكثر هم عبارة عن إدارة وافدة وهي حقيقة يجب أن نسلم فيها.

وأضاف نبهان البطاشي خلال حديثه لاذاعة “الوصال” قائلا: “القرار لم نستشار فيه ولم نبلغ عنه ولم نشارك في صياغته، وهناك لجنة احتواء حواري اجتماعي ثلاثية معنية بمثل هذه القرارات”.

وأضاف قائلا: “القرار جاء في وقت خاطئ، وبطريقة غير متزنة وهناك جوانب كثيرة من هذا القرار كان من المفترض أن تتم معالجتها، وكان من المفترض أن يتم معالجة بعض الجوانب في سوق العمل ومن ثم إصدار مثل هذه القرارات إن كانت هناك ضرورة.”

رد وزارة العمل بعد موجة غضب

وبعد موجة الغضب التي تسببب ها القرار أوضح نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل أن قرار إلغاء الحد الأدنى للأجور المرتبط بالشهادة يهدف لتحويل صفة العماني من باحث إلى عمل إلى مشتغل.

وقال الحوسني في حديثه لإذاعة الوصال اليوم أن الوزارة تسعى لتسكين الباحثين عن عمل في وظائف، ويمكن لهم الانتقال والترقي في الوظائف بعد ذلك، مشيرًا لكون الخطوة “ضمن حزمة من التغييرات في القريب العاجل التي ستضمن أن يكون هناك أجور جيدة، وتكلفة أفضل لصاحب العمل من أن يوظف الوافد”، و لكون الوزارة تعمل على منظومة تشريعية لمنع بقاء الأجنبي في وظيفة قيادية لفترة طويلة. مضيفًا أنه من مهام وزارة العمل تنظيم سوق العمل، ولديها من الأدوات ما يسمح لها بالتدخل لمنع الضرر على العمانيين.

وأكد الحوسني أن الخطوة تأتي ضمن رؤية عمان 2040 التي تسعى لتوفير كوادر وطنية مؤهلة و ذات الخبرة، مشيرًا لكون الخبرة التي يعول على العماني اكتسابها لا تتحقق إلا بالتحاقه بسوق العمل في يوم ما، معتبرًا “التأخر لسنوات بعد التخرج في انتظار طويل، ليس في صالح الباحث عن عمل”، وأضاف أن “أكثر عدد من الباحثين عن عمل مسجلين لدينا الآن هم من حملة الشهادات”.

و يرى الحوسني أنه إذا كان توفير فرصة عمل في هذا الوقت “الصعب من الاقتصاد” يبدأ من 350 أو 400 ريال عماني فهذا هو الخيار الأنسب للباحث عن عمل يكتسب خلالها خبرة، عوضًا عن قضاء سنوات دون تشغيل.

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