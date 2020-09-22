“شاهد” فيديو صادم لما فعله كويتيون برجال الأمن داخل دوريتهم ليلاً .. ماذا قالت عنه “الداخلية”!!

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، اعتداء مجموعة من الشبان على ضابط شرطة كويتي داخل سيارته، في مقطع أثار غضب الناشطين.

وأظهر الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” سيارة شرطة متوقفة في منطقة الشيوخ، ويتجمهر حولها مجموعة أشخاص، ويعتدون على الضابط ويوجهون له لكمات عنيفة بأيديهم، ثم يتدخل زميله ويدافع عنه، ويصرخ بوجههم مُطالباً إياهم بالابتعاد.

وطالب مغردون غاضبون وزارة الداخلية بالتحقيق بشكل عاجل بالفيديو كونه مساس بأمن الدولة وكرامتها بحسب رأيهم، ومحاكمة المتورطين وتوقيع عقوبات رادعة بحقهم، ملقين باللوم على الحكومة لتهاونها مع المواطنين.

مجموعة شباب يعتدون على ضابط شرطة داخل الدورية في #الكويت pic.twitter.com/R54yfnnmJk — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 21, 2020

يمه هذولا شكل يحطون لهم بالبرقر شي يخليهم يتضاربون https://t.co/mBzECVKGkd — ىوره (@nbsbs11) September 21, 2020

دايم العساكر الكويتين مصفقين!!

الامن بالكويت ماله هيبة https://t.co/DjRsKj3ZNH — زُهيراء (@X93_XB) September 21, 2020

للأسف حكومة ضعيفه جعلت البلد فوضى 👎🏻 — صـخر الـذيابـي (@sakar_1410) September 21, 2020

الدولة ضعيفة من الاساس — ⓡⓐⓦⓐⓕ (@abu_rawaf20) September 22, 2020

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في وقت لاحق، أن عناصر الدورية الأمنية لم يكونوا طرفاً في المشاجرة، وأنها وقعت بين مواطن ومقيم.

وقالت الوزارة في بيانها الذي رصدته “وطن” عبر “تويتر”، إنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بوقوع مشاجرة بين أحد المواطنين بمنطقة الشويخ الصناعية وأحد المقيمين وعلى الفور انتقلت دوريات الأمنية إلى مكان الواقعة حيث تم ضبط أطراف المشاجرة والتحفظ عليهم واستدعاء الطوارئ الطبية لتلقي العلاج.

وأثناء ذلك قام بعض الاشخاص بالتهجم على أحد اطراف المشاجرة إلا أن رجال الشرطة منعوهم وتم السيطرة على الوضع.

في بيان توضيحي لمقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ان عناصر الدورية الأمنية ليسوا طرفاً في المشاجرة والواقعة مشاجرة بين مواطن ومقيم. pic.twitter.com/L0VBKnJdHa — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 21, 2020

وعند الانتقال الى مستشفى الصباح لتلقي العلاج تمت مواجهة بينهم مرة أخرى مما أدى إلى اندلاع مشاجرة اخرى بينهم وعلى الفور تدخلت العناصر الأمنية وتمت السيطرة على الجميع واحتواء الموقف وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كل منهم.