اعتداء على ضابط دورية شرطة كويتية
اعتداء على ضابط دورية شرطة كويتية
Videoالهدهد

“شاهد” فيديو صادم لما فعله كويتيون برجال الأمن داخل دوريتهم ليلاً .. ماذا قالت عنه “الداخلية”!!

كتب وطن
0

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، اعتداء مجموعة من الشبان على شرطة كويتي داخل سيارته، في مقطع أثار غضب الناشطين.

وأظهر الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” سيارة شرطة متوقفة في منطقة ، ويتجمهر حولها مجموعة أشخاص، ويعتدون على الضابط ويوجهون له لكمات عنيفة بأيديهم، ثم يتدخل زميله ويدافع عنه، ويصرخ بوجههم مُطالباً إياهم بالابتعاد.

وطالب مغردون غاضبون وزارة الداخلية بالتحقيق بشكل عاجل بالفيديو كونه مساس بأمن الدولة وكرامتها بحسب رأيهم، ومحاكمة المتورطين وتوقيع عقوبات رادعة بحقهم، ملقين باللوم على الحكومة لتهاونها مع المواطنين.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في وقت لاحق، أن عناصر الدورية الأمنية لم يكونوا طرفاً في المشاجرة، وأنها وقعت بين مواطن ومقيم.

وقالت الوزارة في بيانها الذي رصدته “وطن” عبر “تويتر”، إنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بوقوع مشاجرة بين أحد المواطنين بمنطقة الشويخ الصناعية وأحد المقيمين وعلى الفور انتقلت دوريات الأمنية إلى مكان الواقعة حيث تم ضبط أطراف المشاجرة والتحفظ عليهم واستدعاء الطوارئ الطبية لتلقي العلاج.

وأثناء ذلك قام بعض الاشخاص بالتهجم على أحد اطراف المشاجرة إلا أن رجال منعوهم وتم السيطرة على الوضع.

وعند الانتقال الى مستشفى الصباح لتلقي العلاج تمت مواجهة بينهم مرة أخرى مما أدى إلى اندلاع مشاجرة اخرى بينهم وعلى الفور تدخلت العناصر الأمنية وتمت السيطرة على الجميع واحتواء الموقف وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كل منهم.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

الكويت للمطبّعين مع إسرائيل: انبطحوا كما تشاؤوا .. هذا موقفنا الرسمي والنهائيّ

الهدهد

رفض قطر والكويت التطبيع يثير جنون إيدي كوهين “المتحدث الرسمي للسعودية…

حياتنا

بينهم ضابط شرطة.. رجال الأمن بالكويت صُدموا مما وجدوه داخل سيارة بداخلها شباب وبنات…

حياتنا

“شاهد” حليمة بولند تثير غضب السعوديين بصدرها المنفوخ احتفالاً باليوم…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.