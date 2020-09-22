“شاهد” شاعر يمني “اخو رجال” يجلط ابن زايد برده على أغنية “خذني زيارة لتل أبيب”!

رد الشاعر اليمني أحمد العزاني على الشاعر الإماراتي الذي غنى “خذني زيارة لتل أبيب”، والتي أطلقها بالتزامن مع توقيع اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، في 15 سبتمبر الجاري، بقصيدة “في القلب يا القدس الحبيب”.

ويُسمع من المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” في البداية نفس ألحان الأغنية الإماراتية التي تقول:”خذني زيارة لتل أبيب، أرجوك يا النشمي اللبيب”، ليرد عليها “العزاني” بأبيات شعرية نارية أداها الشاعر أبو خالد عوض.

وجاء في القصيدة: “في القلب يالقدس الحبيب، حاضر ولا يمكن تغيب، ما بنبيعك للغريب، لو طبعوا مليون عام”.

وتابع العزاني كلماته: “عشنا على حبك صغار، مابنفرط بك كبار، قضيتك مش للإيجار، ولا مناحة للسلام، للقدس كم خضنا الحروب، وكم تجشمنا الصعوب، لاجلك تحملنا الخطوب، مابنفرط بك جرام”.

وأضاف العزاني بقصيدته التي لاقت تفاعلاً واسعاً: “ولو تطبع دولتين، ما أنساك يا أولى القبلتين، إحنا وياهم ملتين، مهما تمادوا بالخصام، جرائم الصهيونية، والشلة الماسونية، ماتنتسي في ثانية، ياللي تدور للسلام، قلبي بالضفة أكيد، وحب غزة بالوريد، وكل مايسقط شهيد، نلعن خفافيش الظلام”.

وختم الشاعر أبياته بتوجيه تحية للرئيس العراقي الراحل صدام حسين قائلاً: “والعمر ماحقه يضيع، يا صاحب الوجه الوسيع، ما يكتب أبياتك وضيع، لو رأى الموت الزؤام، لو كان صدام المجيد، شبيه هارون الرشيد، موجود ماكان العبيد، يتفاوضوا باسم السلام، ذي كان للأمة سند، وهيبته تملى البلد، ضحى بملكه والولد، له التحية بالختام”.

وكان الكاتب العُماني عباس المسكري، أول من رد على أغنية “خذني زيارة لتل أبيب” التطبيعية، بأبيات شعرية نارية قال فيها: “ودك زيارة لتل أبيب ، منتا بدوي ولا رهيب، مالك بالبداوة نصيب والله البدو عنك كلام، كل العرب ملبس ثوب، يا تايه وسط الدروب، القدس خله عنك صوب”.

رد على أغنية خذني زيارة لتل أبيب pic.twitter.com/3Y1XOeCbwb — omaniasil2020 (@omaniadil55) September 18, 2020

وفي سياق متصل، استرجع الناشطون مقطع فيديو صدام حسين وهو يوجه انتقاداً لاذعاً لانبطاح بعض الانظمة العربية مع إسرائيل في إشارة إلى مصر والاردن، والصمت العربي إزاء الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

الجدير ذكره، أن صدام حسين أول زعيم في العالم والأمة العربية يقصف تل أبيب، بحيث كانت له مواقف مساندة للقضية الفلسطينية، وطالب الزعماء العرب مراراً بالعمل على تحرير فلسطين ومحاربة الاحتلال الإسرائيلي.