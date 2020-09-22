“شاهد” المصرية المتهمة بخيانة زوجها 11 عاما وهو في قطر ترد بالصوت والصورة لأول مرة:”كنت فين.. تحت السرير؟”

خرجت السيدة المصرية تغريد السيد أحمد، والتي أثارت قضيتها موجة جدل واسعة مؤخرا في مصر بعد اتهام زوجها لها بالزنا وخيانتها له 11 عاما أثناء سفره لقطر وأنكر نسب أولاده.

وفي فيديو “لايف” بث عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وفي أول ظهور لها بالصوت والصورة، فجرت تغريد مفاجأة عن زوجها الذي يعمل في أحد الفنادق الكبرى في قطر، واتهمها بـ الخيانة لمدة 11 عاما، وأقام ضدها قضية زنا وإنكار نسب.

وبين اتهامات الخيانة والزنا، ودفاع الزوجة عن نفسها، كانت مدة اللايف نحو ساعة كاملة، ردت فيها على اتهامات الزوج، والقضية التي أثبت تحليل الـDNA عدم أبوة الزوج لـ2 من أطفاله من أصل 3.

واستنكرت تغريد كلام زوجها بأنها كانت على علاقة محرمة في نفس وقت علاقتها مع زوجها قائلة، “إزاي تقول إني معاك أنت والشخص الخاين مرة واحدة، وانت فين بتبقى تحت السرير مستني ولا إيه، ما هو ده كلام كبير أوي ووصلتني إني أقول ألفاظ مش كويسة، بس أنا هحاول أتمالك أعصابي”.

واستكملت: “هو ربنا قالك أفضح عرض ولية كدة وعرض 3 ولايا البنتين ذنبهم إيه، العيال مصيرهم أدمر بسببك، طيب أنا لو ست مش كويسة وماشية مع واحد تاني مش هخلف منه، هو ده صح وفضح الشرف ده كدة بتاخد حقك رحت بلغت وجبتلي حبس 3 سنين ومش عايزني أهرب والمفروض أتحبس طيب”.

وتحدثت كذلك عن الأطفال قائلة: “والعيال مصيرهم هيبقى إيه لو مش عيالك صعبانين عليك ليه وبتعيط، وتقول مدارسهم هتعمل إيه”.

وأكملت حديثها، “هو سافر وقعد 5 سنين برا البلد في قطر كان شغال في فندق وراحلته رسالة أن الست بتاعتك بتخونك، وشك أن الأولاد مش أولاده وعملهم DNA وثبت أن العيال مش ولاده، طيب إزاي يعني لما دول مش أولادك أمال ولاد مين”.

وأكملت مدافعة عن نفسها، “لما هو عمل تحليل للاتنين الصغيرين أنا طلبت تحليل للتالتة ورحت للطب الشرعي بنفسي، أطلب تحليل للبنت الكبيرة، لو مش بحبك هكمل معاك ليه ما كنت سيبتك ومشيت مشي بطال”.

واستنكرت إقامة زوجها دعوى قضائية ضدها بقولها، “عملت قضية وتحليل للعيال لأنهم جم في غربتك وسفرك، لا الـ3 ولاد ولادك غصب عن عينك، الست اللي مش كويسة عندها 100 وسيلة عشان متخلفش من الراجل اللي ماشية معاه”.

واتهمت زوجها بأنه يريد التخلص من أطفاله، “أنت بترمي عيالك في التراب والزبالة عشان خايف يبقوا شبهي، طب ليه كل ما تروح مكان بتعيط، أنت بتعيط من قهرتك على عيالك أنت دموعك كدابة لأن أنت عارف أن دول ولادك وبتعيط عشان بتسيبهم”.

وقالت تغريد، “بتتهمني إني بجيب رجالة، ده أنا استحملت أعيش معاك في بيت أهلك مكنش في حمام، وكنت حامل وعندي السل عشان لا باكل ولا بشرب، الحمام كان في طبق بطلع أرشه على السطح، والحموم كان في جردل، لو انا ست مش كويسة استحملت كل ده معاك ليه، أنا مخدتش فلوسك إنتي اللي سرقتني، حتى الدهب أخدته وقلتلي اتسرقت”.

وأكملت، “أنا مش فاهمة اللي بتعمله ده بتعمله إزاي، أنت راجل بتصلي إزاي تطلع كدة أنت بتمثل، ربنا هيسترني عشان العيال دي غلابة ملهمش حد غيري، حتى لو أنا غلط وأنت غلط العيال ملهمش ذنب، رحت زورت الشهادات DNA، من صحابك في الطب الشرعي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك”.

وقالت تغريد، “بتقول إني بتاعة رجالة وصرفت فلوسك على الرجالة، هي اللي بتعرف راجل بتصرف عليه ولا بيصرف عليها، بتقول أنا سكتت أهلي بالفلوس، ده أنا بقعد بالسنة ونص بعباية وطرحة وشبشب مقطع وأهلك بيقابلوني في الشارع يقولولي إنتي عاملة كدة ليه، ما تجيبي عباية وأنا اللي كنت بحوشلك فلوسك الدولارات في إزايز تحت السرير عشان متغرب، وبعدين حطيناها في البنك باسمك، وأنت عملتلي توكيل كنت رحت سرقتك عشان الرجالة؟”.

وقالت تغريد إن زوجها تاجر في المخدرات لمدة 3 أشهر، وكان يغار عليها من أبيها وظن أنه تجمعها به علاقة غير شرعية.

ودافعت الزوجة عن اتهامها بالخيانة، بأن زوجها جعل مديره الذي أرسله للعمل في أحد الفنادق الكبرى بقطر، يحادثها في الهاتف حول أسرار غرف نوم الزوجين، “أنت مش راجل خليت مديرك يكلمني يقولي جوزك مش عارف أنا بكلمك في إيه بس روقي الجو، أروق الجو إيه، اللي يخلي واحد صاحبه يكلم مراته في حاجة زي كدة يبقى مش راجل، إزاي تيجي تصالحني من عند أبويا وأنت رافع قضية زنا”.

وكان رجل مصري اتهم زوجته بالخيانة لمدة 11 عاما، وقال إنها كانت على علاقة غير شرعية برجل آخر، طوال 5 سنوات هي مدة عمله بالخارج، وذلك خلال حديثه لأحد البرامج التلفزيونية.

وأضاف أن زوجته أنجبت إثر تلك العلاقة الأبناء المنسوبين إليه، وأجرى لهم تحليل DNA أثبت عدم أبوته لطفلين من 3 أبناء، وحكم على الزوجة بالسجن لمدة 3 سنوات بعد اتهامها بالزنا، وإنكار النسب.

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