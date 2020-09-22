عمرو أديب
عمرو أديب
Videoالهدهد

“شاهد” الطبّال عمرو أديب يفضح نظام السيسي ويعترف بنزول المصريين لإسقاطه!

كتب وطن
0

بخلاف المتوقع، اعترف الاعلامي المصري المقرب من النظام بنزول المصريين للتظاهر ضد رئيس الانقلاب .

وقال “أديب” في برنامج “الحكاية” الذي يقدّمه على شاشة MBC إن الحقيقة أنّ هناك مواطنين نزلوا في عدد من القرى في الجيزة والصعيد وغيرها.

ومحاولاً التقليل من شأن التظاهرات، قال عمرو أديب أن أغلبها استمر لوقت قليل وتم فضّها بسرعة، مشيراً إلى أن أكثر مسيرة استمرت لوقت هي ظاهرة “أطفيح”.

وحاول عمرو أديب الترويج إلى أنّ ما يعنيه هو ضرورة الاستماع للمتظاهرين، قائلاً إنه ليس هناك شعب في العالم “مستريح”.

وتشهد مدن وقرى مصر منذ الأحد مطالبة برحيل النظام وعلى رأسه .

وردد المشاركون في التظاهرات هتافات طالبت بإنهاء الحكم العسكري للبلاد ورحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي مطالبين جموع الشعب بالانضمام إليهم.

وخرجت المظاهرات استجابة لدعوة الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي، وبالتزامن مع احتقان اجتماعي وتردٍ للأوضاع المعيشية في البلاد، في حين فاقم الأوضاع غضب بسبب قانون هدم المنازل المعروف بقانون التصالح.

وتوقعت قوى سياسية مصرية أن تكون هذه التظاهرات مقدمة لحراك أوسع وانتفاضة كبرى تعم مصر.

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا
تقارير

“تفجير كنائس وقتل رجال الأمن”.. ابن زايد غلب الشيطان وأرسل هذه التعليمات…

حياتنا

طبيب مصري أصابه الهوس الجنسي خلال كشفه على مريضة وهذا ما فعله بها فندم طوال حياته!

الهدهد

الوضع خرج عن السيطرة.. “شاهد” تسريب خطير من مكتب السيسي و”خلاف…

الهدهد

“شاهد” محمد علي يُربك حسابات السيسي بدعوة جديدة للتظاهر والمتظاهرون…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.