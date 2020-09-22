“شاهد” الطبّال عمرو أديب يفضح نظام السيسي ويعترف بنزول المصريين لإسقاطه!

بخلاف المتوقع، اعترف الاعلامي المصري المقرب من النظام عمرو أديب بنزول المصريين للتظاهر ضد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي .

وقال “أديب” في برنامج “الحكاية” الذي يقدّمه على شاشة MBC مصر إن الحقيقة أنّ هناك مواطنين نزلوا في عدد من القرى في الجيزة والصعيد وغيرها.

ومحاولاً التقليل من شأن التظاهرات، قال عمرو أديب أن أغلبها استمر لوقت قليل وتم فضّها بسرعة، مشيراً إلى أن أكثر مسيرة استمرت لوقت هي ظاهرة “أطفيح”.

وحاول عمرو أديب الترويج إلى أنّ ما يعنيه هو ضرورة الاستماع للمتظاهرين، قائلاً إنه ليس هناك شعب في العالم “مستريح”.

وتشهد مدن وقرى مصر مظاهرات منذ الأحد مطالبة برحيل النظام وعلى رأسه السيسي.

وردد المشاركون في التظاهرات هتافات طالبت بإنهاء الحكم العسكري للبلاد ورحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي مطالبين جموع الشعب بالانضمام إليهم.

وخرجت المظاهرات استجابة لدعوة الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي، وبالتزامن مع احتقان اجتماعي وتردٍ للأوضاع المعيشية في البلاد، في حين فاقم الأوضاع غضب بسبب قانون هدم المنازل المعروف بقانون التصالح.

وتوقعت قوى سياسية مصرية أن تكون هذه التظاهرات مقدمة لحراك أوسع وانتفاضة كبرى تعم مصر.