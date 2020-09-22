“شاهد” أمير قطر يعلنها صريحة ويخرس المشككين بموقف بلاده.. ما قاله سيرسم الحزن على وجوه “عيال زايد”

عبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صراحة ودون مورابة عن موقف الدوحة الرافض للتطبيع الخياني مع إسرائيل بالأسلوب الذي أقدمت عليه الإمارات والبحرين، مشددا على دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة.

وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي من مقر المنظمة في مدينة نيويورك، قال الشيخ تميم إن هناك إجماع دولي على عدالة قضية فلسطين.

صاحب السمو أمير البلاد المفدى : إن السلام العادل والمنشود لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التزام إسرائيل التام بمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية فيما تحاول إسرائيل الالتفاف عليها وإن أيّ ترتيبات لا تستند إلى هذه المرجعيات لا تحقق السلام ولو سُميت سلاما#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/En41nNLUXP — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) September 22, 2020

وتابع أنه وعلى الرغم من هذا الإجماع يقف المجتمع الدولي عاجزاً ولا يتخذ أية خطوات فعالة في مواجهة التعنت الإسرائيلي والاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية إلى جانب فرض حصار خانق على قطاع غزة، والتوسع المستمر في سياسة الاستيطان ، وفرض سياسة الأمر الواقع ، وذلك في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية ، وحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي.

وشدد أمير قطر في كلمته على أن السلام العادل والمنشود لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التزام إسرائيل التام بمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية والتي قبلها العرب وتقوم عليها مبادرة السلام العربية، فيما تحاول إسرائيل الالتفاف عليها والتصرف كأن قضية فلسطين غير موجودة.

أبرز ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/0zCSmsJDbd — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) September 22, 2020

واضاف:”إن أية ترتيبات لا تستند إلى هذه المرجعيات لا تحقق السلام ولو سميت سلامًا. وقد يكون لها غايات أخرى غير الحل العادل لقضية فلسطين ، وغير تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم، يضع بقاء قضية فلسطين من دون حل عادل ، واستمرار إسرائيل بالاستيطان وخلق الوقائع على الأرض دون رادع ، أكبر علامة سؤال على مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته.”

ودعا الشيخ تميم بن حمد المجتمع الدولي – وبخاصة مجلس الأمن إلى القيام بمسؤوليته القانونية وإلزام إسرائيل بفك الحصار عن قطاع غزة وإعادة عملية السلام إلى مسارها من خلال مفاوضات ذات مصداقية ، بحيث تقوم على القرارات الدولية وليس على القوة ، وتتناول جميع قضايا الوضع النهائي ، وإنهاء الاحتلال خلال مدة زمنية محددة وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة.

الحصار الجائر

وفيما يخص أزمة الحصار الجائر القائمة منذ 3 سنوات قال أمير قطر، إنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحصار الجائر غير المشروع على دولة قطر ، فإننا نواصل مسيرة التقدم والتنمية في شتى المجالات .

وتابع أنه ورغم الحصار عززت قطر مشاركتها الفعالة في العمل الدولي المتعدد الأطراف لإيجاد حلول لأزمات أخرى، كما رسخت خلال الحصار الجائر وغير القانوني الذي تتعرض له ثوابت سياستها القائمة على احترام أحكام ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبدأ احترام سيادة الدول، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.

واستطرد:”وانطلاقاً من مسؤولياتنا الأخلاقية والقانونية أمام شعوبنا فقد أكدنا ، وما زلنا وسنظل نؤكد، على أن الحوار غير المشروط القائم على المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول هو السبيل لحل هذه الأزمة، التي بدأت بحصار غير مشروع ويبدأ حلها برفع هذا الحصار.”

وأضاف أمير قطر موجها الشكر لأمير الكويت على جهوده:”وأجدد في هذه المناسبة تقديري البالغ للجهود المخلصة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، كما أثمن مساعي الدول الشقيقة والصديقة لإنهاء هذه الأزمة.”

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