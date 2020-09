“شاهد” أردوغان يلقن “سفهاء الخليج” والمتصهين ابن زايد درساً قاسياً على الملأ.. مندوب الاحتلال احمر وجهه وغادر القاعة

بثت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يوثق لحظة مغادرة المندوب الإسرائيلي الدائم بالأمم المتحدة جلعاد أردان، قاعة المنظمة الأممية في نيويورك بعد هجوم شرس شنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إسرائيل خلال كلمته.

وقال “أردوغان” في رسالة عبر الفيديو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بافتتاح دورتها الـ75: “اليد القذرة التي تمتد للقدس حيث توجد الأماكن المقدسة للأديان الثلاثة تزيد من وقاحتها”.

#Israeli Ambassador to the UN @giladerdan1 walked out of @RTErdogan's speech at the UNGA in protest of his anti-#Israel statements.

Full story: https://t.co/oXXMOQPNzs

Video credit: Israel Mission pic.twitter.com/hO8JC9QLoR

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 22, 2020