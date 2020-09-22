انتحار وافد في الكويت الشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية
حياتنا

سلطات الكويت تحسم الجدل بشأن فيديو حمام النساء “المشبوه” وتكشف هوية المرأة التي أثار ظهورها ضجة

كتب وطن
0

حسمت الأمر بشأن فيديو أثار جدلا واسعا تداوله النشطاء في ، تحت عنوان “” مؤكدة أن الفيديو به لبس وسوء فهم.

 

وفي هذا السياق نقلت صحيفة «الأنباء» المحلية عن مصدر أمني أن إدارة مباحث الآداب والاتجار بالبشر أجرت تحرياتها بشأن المقطع الذي تم تداوله أمس الأول بشأن أمور مشبوهة تدار من أحد الحمامــات في العاصمـــة.

 

وخلصت التحريـــات بحسب المصدر إلى أنه لا أعمال مشبوهة تدار داخل الحمام.

 

وأوضحت أن ما ظهر بالمقطـــع مجـــرد زوجــة تدخل الى الحمـــام ويقوم زوجها بانتظـــارها خارجـــه نظرا لتأخــر الوقت.

 

ونوه المصدر لصحيفة “الأنباء” إلى أن إدارة مباحث الآداب تأكدت يقينا من عدم صحة ما ذكر في المقطع.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” فيديو صادم لما فعله كويتيون برجال الأمن داخل دوريتهم ليلاً .. ماذا…

حياتنا

“شاهد” هند القحطاني تكشف صدرها وتنصح السعوديات باتباعها.. اكشفي جسدك…

الهدهد

الكويت للمطبّعين مع إسرائيل: انبطحوا كما تشاؤوا .. هذا موقفنا الرسمي والنهائيّ

الهدهد

رفض قطر والكويت التطبيع يثير جنون إيدي كوهين “المتحدث الرسمي للسعودية…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.