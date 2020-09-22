سلطات الكويت تحسم الجدل بشأن فيديو حمام النساء “المشبوه” وتكشف هوية المرأة التي أثار ظهورها ضجة

حسمت السلطات الكويتية الأمر بشأن فيديو أثار جدلا واسعا تداوله النشطاء في الكويت، تحت عنوان “الحمام المشبوه” مؤكدة أن الفيديو به لبس وسوء فهم.

وفي هذا السياق نقلت صحيفة «الأنباء» المحلية عن مصدر أمني أن إدارة مباحث الآداب والاتجار بالبشر أجرت تحرياتها بشأن المقطع الذي تم تداوله أمس الأول بشأن أمور مشبوهة تدار من أحد الحمامــات في العاصمـــة.

وخلصت التحريـــات بحسب المصدر إلى أنه لا أعمال مشبوهة تدار داخل الحمام.

وأوضحت أن ما ظهر بالمقطـــع مجـــرد زوجــة تدخل الى الحمـــام ويقوم زوجها بانتظـــارها خارجـــه نظرا لتأخــر الوقت.

ونوه المصدر لصحيفة “الأنباء” إلى أن إدارة مباحث الآداب تأكدت يقينا من عدم صحة ما ذكر في المقطع.

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