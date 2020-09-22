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“سفالة منقطعة النظير”.. “شاهد” سكاي نيوز عربية تحذف اسم فلسطين من خلفية البرامج الحوارية لإرضاء نتنياهو!

كتب وطن
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في تصرف وقح وتنكر للقضية الفلسطينية والفلسطينيين، أقدمت قناة “” المملوكة للإمارات على حذف اسم من خلفية مقابلة صحفية مصورة أجرتها مع بروفسور لبناني، مستبدلة كلمة بلبنان.

 

وكشف مركز النمر الثقافي في بيروت أن محطة “سكاي نيوز” استبدلت اسم فلسطين بكلمة من خلفية مقابلة مع البرفسور فريديريك معتوق.

 

وأفاد موقع “المونيتور”، أن المقابلة كانت ضمن حلقة من برنامج “القصاص”، حيث ظهر اسم لبنان في المقابلة  بدلاً من فلسطين من صورة لملصق يحمل عنوان “قم بزيارة فلسطين”.

 

وقالت دار النمر للفنون والثقافة في بيان :” نرفض هذا الاعتداء المخزي” مشيرة إلى أن تصرف سكاي نيوز “يفتقر إلى الأخلاق الأساسية للصحافة المهنية”، فيما لم ترد القناة على هذا التصرف، ولكن تم حذف مقطع المقابلة من حساب القناة على إنستغرام.

 

وقد تم رسم ملصق “قم بزيارة فلسطين” في الأصل في ثلاثينات القرن الماضي بواسطة عصابات صهيونية كانت تعمل على تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطينن ولكن الفنان عامر الشوملي أعاد تصميمه لتسليط الضوء على جدار الفصل العنصري الإسرائيلي.

 

الجدير ذكره، ان القناة الإماراتية تعتبر أول قناة عربية تجري مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد إعلان اتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

 

وكانت توصل لاتفاق تطبيعي مع الشهر الماضي، وذلك في إطار الهرولة نحو التطبيع، فيما لحقت بالإمارات، ووقعتا الدولتان الاتفاق الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض برعاية أمريكية.

 

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