“سفالة منقطعة النظير”.. “شاهد” سكاي نيوز عربية تحذف اسم فلسطين من خلفية البرامج الحوارية لإرضاء نتنياهو!

في تصرف وقح وتنكر للقضية الفلسطينية والفلسطينيين، أقدمت قناة “سكاي نيوز” المملوكة للإمارات على حذف اسم فلسطين من خلفية مقابلة صحفية مصورة أجرتها مع بروفسور لبناني، مستبدلة كلمة فلسطين بلبنان.

وكشف مركز النمر الثقافي في بيروت أن محطة “سكاي نيوز” استبدلت اسم فلسطين بكلمة لبنان من خلفية مقابلة مع البرفسور فريديريك معتوق.

وأفاد موقع “المونيتور”، أن المقابلة كانت ضمن حلقة من برنامج “القصاص”، حيث ظهر اسم لبنان في المقابلة بدلاً من فلسطين من صورة لملصق يحمل عنوان “قم بزيارة فلسطين”.

وقالت دار النمر للفنون والثقافة في بيان :” نرفض هذا الاعتداء المخزي” مشيرة إلى أن تصرف سكاي نيوز “يفتقر إلى الأخلاق الأساسية للصحافة المهنية”، فيما لم ترد القناة على هذا التصرف، ولكن تم حذف مقطع المقابلة من حساب القناة على إنستغرام.

قناة سكاي نيوز الإماراتية "لا يعجبها اسم فلسطين"؟

شاهدوا ما حدث 👇 pic.twitter.com/Cwgl0selUm — أنا العربي – Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) September 10, 2020

وقد تم رسم ملصق “قم بزيارة فلسطين” في الأصل في ثلاثينات القرن الماضي بواسطة عصابات صهيونية كانت تعمل على تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطينن ولكن الفنان عامر الشوملي أعاد تصميمه لتسليط الضوء على جدار الفصل العنصري الإسرائيلي.

الجدير ذكره، ان القناة الإماراتية تعتبر أول قناة عربية تجري مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد إعلان اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.

وكانت الإمارات توصل لاتفاق تطبيعي مع إسرائيل الشهر الماضي، وذلك في إطار الهرولة نحو التطبيع، فيما لحقت البحرين بالإمارات، ووقعتا الدولتان الاتفاق الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض برعاية أمريكية.

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