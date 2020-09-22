محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
الهدهد

حساب شهير يكشف تفاصيل افلات شخصية سعودية كبيرة من منشار ابن سلمان والهروب خارج المملكة

كتب وطن
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كشف حساب سعودي شهير، تفاصيل تمكن شخصية سعودية كبيرة من الخروج من بعدما كان السعودي يمنعها من السفر.

 

وقال حساب “”، في تغريدة له رصدتها “وطن”: “أنباء عن تمكن خروج شخصية كبيرة ممنوعة من السفر إلى خارج البلاد، سأنشر الاسم بعد الحصول على تأكيد من المصدر”.

 

ولم يذكر الحساب الشهير أي تفاصيل أخرى بشأن منصب أو مكانة هذه الشخصية في ، فيما جرى الحديث مؤخراً عن هروب ولي العهد السابق من الإقامة الجبرية التي يفرضها عليه ابن سلمان إلى جهة مجهولة، وفق ما تداول مغرّدون وحسابات بموقع “تويتر”.

 

وبينما ذكر المغرّدون أنّ هناك حال استنفار داخل المملكة. لم يتم ذكر الجهة التي هرب إليها محمد بن نايف سواء داخل السعودية او خارجها، فيما لا يوجد ما يؤكد او ينفي “هروب” او “تهريب” الامير محمد بن نايف حتى اللحظة.

 

لكنّ حسابات بتويتر توقعت أنّه إذا صح خبر تهريب محمد بن نايف فإنّ للمؤسسات الامنية الامريكية. سيما جهاز CIA، صلة بذلك، وتكون قاعدة الامير سلطان الجوية شرق العاصمة نقطة الخروج الجوي.

 

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” الأميركية نقلت عن محاميّ محمد بن نايف قلقهم الشديد على مصيره بعد أشهر من اعتقاله بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان.

 

وأشار المحامون إلى أن محمد بن نايف ممنوع من تلقي زيارات الأسرة، ولا يُعرف شيء عن مكان وجوده.

 

من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هناك مخاوف بشأن سلامة الامير محمد بن نايف ودعاة ونشطاء في السعودية ومعزولين عن العالم الخارجي.

 

وقالت المنظمة إن الأمير محمد بن نايف تم احتجازه دون تهمة منذ توقيفه في مارس/آذار الماضي. وإن مكانه الحالي مجهول بحسب محاميه. الذي قال إن ولي العهد السابق مُنع من استقبال عائلته منذ اعتقاله. كما مُنع من استقبال طبيبه الشخصي منذ فترة احتجازه الأولى.

 

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