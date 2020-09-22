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تحرشت بطفلة وأجبرت والدتها على شرب الخمر .. الكويتية فجر الشطي تنافس “إبليس” بأفعالها!

كتب وطن
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أثارت مشهورة “سناب شات” الكويتية غضب الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديوهات تروج للعنف وأفعال مُخلة للآداب، وألفاظ خادشة للحياء.

وظهرت فجر الشطي بالفيديوهات التي رصدتها “وطن”، وهي تضحك بشكل هستيري وتقوم بضرب طفلة، مرفقةً إياه بتعليق: “أكره الأطفال”، بينما تبكي الطفلة مرعوبة.

وفي مقطع آخر تقوم فجر الشطي بشرب الخمر وتُجبر والدتها على ذلك، وتضحك قائلة: “سكرنا”، وآخر تُمسك بطفلة وتتحرش بها بحركة إيحائية، وبفيديو آخر تقوم بضرب وتعذيب وافد وتضحك قائلة: “حتى صدام ماسواها”.

ودشن الناشطون هاشتاج ، طالبوا خلاله بمحاسبتها فوراً لتصرفاتها التي تُجاهر بها، بينما أكد آخرون أنها تحتاج إلى طبيب نفسي بسبب سلوكها غير الطبيعي.

وعُرفت فجر الشطي بمقاطعها المثيرة والتي جعلت الكويتيين يطالبون وزارة الداخلية بتدخل فوري لإيقافها كونها لا تُمثل المجتمع الكويتي بهذه التصرفات.

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