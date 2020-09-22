تحرشت بطفلة وأجبرت والدتها على شرب الخمر .. الكويتية فجر الشطي تنافس “إبليس” بأفعالها!

أثارت مشهورة “سناب شات” الكويتية فجر الشطي غضب الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديوهات تروج للعنف وأفعال مُخلة للآداب، وألفاظ خادشة للحياء.

وظهرت فجر الشطي بالفيديوهات التي رصدتها “وطن”، وهي تضحك بشكل هستيري وتقوم بضرب طفلة، مرفقةً إياه بتعليق: “أكره الأطفال”، بينما تبكي الطفلة مرعوبة.

وفي مقطع آخر تقوم فجر الشطي بشرب الخمر وتُجبر والدتها على ذلك، وتضحك قائلة: “سكرنا”، وآخر تُمسك بطفلة وتتحرش بها بحركة إيحائية، وبفيديو آخر تقوم بضرب وتعذيب وافد وتضحك قائلة: “حتى صدام ماسواها”.

#امسكوا_فجر_الشطي تشرب ويسكي بالسياره وتقنع أمها تشرب معها ‼️

السؤال احنا الأوادم من نطلع والزباله هذي تدعمنا لأنها تحت تأثير مشروبات روحانيه

نربط حزام الامان ونطق اشاره اذا نبي نلف

ومانسرع عشان الكاميرات لاتصورنا وحيل ملتزمين بالقوانين فجأه هذي تدعمني وحياتي كلها تنعفس😬 pic.twitter.com/TQBfICHltD — كارميليتا (@Nor54476941) September 21, 2020

#امسكوا_فجر_الشطي قذاره وتفكيرها منحط تفووو

هذا الي شفناه تتحرش بالياهل من ورانا شتسوي الوصخه 🤮🤮🤮🔞 pic.twitter.com/p46JbeVhy7 — كارميليتا (@Nor54476941) September 21, 2020

ودشن الناشطون هاشتاج #امسكوا_فجر_الشطي، طالبوا خلاله بمحاسبتها فوراً لتصرفاتها التي تُجاهر بها، بينما أكد آخرون أنها تحتاج إلى طبيب نفسي بسبب سلوكها غير الطبيعي.

اللي يخاف على ديرته وفيه غاريّه على دينه ووطنه يوصل الكلام لوزارة الداخليه حتى لو انها تحت السن القانوني لازم تمسكونها وصلت فيها الى التعنيف وانها تشرب امام الملأ اذا تخافون الله انشروا🙏🏼#امسكوا_فجر_الشطي — ♀️ (@iblexo) September 21, 2020

من متى الشرب و التعنيف صار يمثل الكويت او بنات الكويت هذا الشي يشوه من سمعة ديرتنا ياوزارة الداخليه هالشي ما يصير لين وين بتوصل يعني ؟ #امسكوا_فجر_الشطي — 𝑀𝐸𝐿𝑂𝐷𝑌 ! (@4hix_) September 21, 2020

صارت المجاهره بالمعصية عادي وين الداخليه عنها خمر وتعنيف لوافد قدام الكل ومحد يقولها شي 🙂؟

#امسكوا_فجر_الشطي — 𝟽. (@7iix23) September 21, 2020

يا جماعه لا تسبون نبيها توصل للداخليه بس واللي يبي يدعي يقول ان الله يشفيها و لايبلانا #امسكوا_فجر_الشطي — ً (@2ljiz) September 21, 2020

#امسكوا_فجر_الشطي

المجاهره بالمعاصي صارت علنيه اتمنى تتخذون اجرائاتكم مع هالاشكال بأسرع وقت .@Moi_kuw — عزيز طال عمره🙋🏽‍♂️🎓. (@m91ht) September 21, 2020

يمه الفيديو اللي تطق الطفله فيه!!!

تعنف اطفال بحساب عام بالسناب ولا احد يمها! هالكلام لازم يوصل للداخليه لان العنف يولد العنف وهي تعنف اطفال ما شافو من الدنيا شي و هي قاصر اولاً و تشرب خمر بالكويت لازم تلتفتون لها يا وزاره الداخليه@Moi_kuw #امسكوا_فجر_الشطي — 𝐒𝐀𝐑𝐀 (@SOLX72) September 21, 2020

شهالاشكال هذي شنو من اي فصيله بفهم يبه هذي كلش مو بعقلها لحد يقول جرائم اكترونيه هذي على طول على الطب النفسي لان حركاتها مو حركات انسان عاقل #امسكوا_فجر_الشطي — الخريجه 😂♥️ (@2mjjj_) September 21, 2020

شالمصخره هذي وين قاعدين احنا وشلون تطق الياهل جذي مينونه هذي ولا شنو ؟#امسكوا_فجر_الشطي — بنت والله بنت || 🦦3 . (@al7arbiii_x) September 21, 2020

استغفرالله ياربي وين وصلنا ! صارت المجاهره بالمعاصي علنيه اتمنى تتخذون اجرائاتكم مع هالاشكال بأسرع وقت .

#امسكوا_فجر_الشطي — Follow back (@Hix662) September 21, 2020

وعُرفت فجر الشطي بمقاطعها المثيرة والتي جعلت الكويتيين يطالبون وزارة الداخلية بتدخل فوري لإيقافها كونها لا تُمثل المجتمع الكويتي بهذه التصرفات.