السيسي مرعوب.. “شاهد” ضابط أمن دولة يحاول تهدئة المتظاهرين ويعدهم بحل مشاكلهم.. هذا ما قاله عن محمد علي

تداول ناشطون مصريون بمواقع التواصل مقطعا مصورا وصفوه بالخطير يظهر مدى خوف النظام وعلى رأسه عبدالفتاح السيسي، من التظاهرات المفاجئة والتي لم يكن يتوقعها أحد حيث أظهر المقطع ضابط أمن دولة سابق يحاول تهدئة المتظاهرين.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) اجتماع القيادات في منزل النائب في البرلمان عن محافظة الجيزة قاسم فرج أبو زيد بحضور النائب علاء عابد ضابط أمن الدولة السابق والمسؤول عن الملف الحقوقي الحكومي في البلاد والمتهم في قضايا تعذيب.

وقال “عابد” إن الكداية ليست الوحيدة التي يعاني سكانها بسبب الأوضاع الحالية، وإن جميع القرى المجاورة تعاني من نفس المشكلات.

وتابع مهاجما المقاول المصري محمد علي الداعي للتظاهرات ومحاولا تهدئة المتظاهرين بمحل اقامته:”احنا مش هنمشي ورا واحد قاعد بره وعمال يسخن شباب صغير عرف ايه ده ولا شاف ايه .. مشفش الويل اللي شافه الراجل الكبير عشان يربي ويجوز ويبني بيوت .. مشفش لما البلد بتبني بعد مشوفناها في 2010 بتروح مننا والله العظيم البلد الوحيدة اللي مكملة هي مصر”

وتابع محاولا امتصاص غضب الشباب الغاضب عبر رسالته للحضور:”انا لفيت كل العالم كل الدول العربية فاحنا نيجي النهاردة نقول الكدايا فيها وفيها وفيها .. لا انا أرضى ده ولا انتوا ترضوها لنفسكو”

وأكمل:”شباب صغير نجبهم نقعد معاهم عمال نجبهم نقعد معاهم .. نحل امورنا بينا نروح للمحافظ لرئيس الوزراء .. لكن متخلوش حد يضحك عليكو بكلمتين وهو قاعد بره مبسوط ومقضيها” في إشارة لمحمد علي.

هذا وقدمت مصادر حقوقية حصيلة للمعتقلين خلال يومين من الاحتجاجات المطالبة برحيل رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، وفي الوقت الذي خرجت فيه المظاهرات بعدة مناطق رغم القيود الأمنية، توقعت قوى سياسية أن تكون مقدمة لغضب شعبي أوسع نطاقا.

وفي هذا السياق كشف المحامي خالد علي أن سلطات الأمن اعتقلت خلال اليومين الماضيين 25 شخصا، وقال إنه تم التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة منذ أمس الاثنين وحتى فجر اليوم الثلاثاء.

وأضاف المحامي، في تدوينة بمواقع التواصل الاجتماعي، أن النيابة العامة قررت حبس الموقوفين 15 يوما على ذمة التحقيق.

وعرضت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر أمنية، مقاطع فيديو لمواطنين من مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة يقفون في صفين بأحد الشوارع محاطين بعناصر أمنية بعد اعتقالهم بتهمة الاعتداء على سيارة شرطة.

وتجددت الاحتجاجات استجابة لدعوة المواطن الفنان ورجل الأعمال محمد علي، في وقت تسود حالة من الاحتقان الاجتماعي في مصر بسبب قانون هدم المنازل المعروف بقانون التصالح، والذي يفرض على الفقراء المعنيين بحملات الإزالة رسوما مالية كبيرة مقابل “التصالح” مع الدولة.

وخلال المظاهرات، التي خرجت على مدى اليومين الماضيين بعدد من الأحياء الشعبية والقرى بمحافظات بينها الجيزة والقليوبية والفيوم والإسكندرية، ردد المشاركون هتافات تطالب بإنهاء ما وصفوه بالحكم العسكري للبلاد ورحيل السيسي.

وخرجت أمس والليلة الماضية مظاهرات رفعت شعارات ضد السيسي في شبرا الخيمة بالقليوبية، وفي الوراق بالجيزة، وهتف المتظاهرون ضد قرارات الرئيس الأخيرة، مطالبين جموع الشعب بالانضمام إليهم، وذلك رغم الاستنفار والتشديد الأمني الذي فرضته قوات الأمن.

كما خرجت مظاهرات في دار السلام التابعة لمحافظة الفيوم استجابة لدعوات التظاهر، وجدد المتظاهرون رفضهم لقانون التصالح الذي أقرّهُ النظام، وطالبوا برحيل السيسي ونظامه، وحملوه مسؤولية تردي الأوضاع.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تصدر وسم (#مش_عايزينك) قائمة التداول المصرية، وذلك بعد أن صرح الرئيس مرة أخرى بعدم رغبته في البقاء بالسلطة إذا رغب الشعب في رحيله.

وكان السيسي قال في كلمته “لو مش عايزني أبقى موجود معنديش مشكلة” خلال افتتاحه مشروع محور المحمودية.

وقالت مجموعة من القوى السياسية والهيئات والشخصيات المصرية إن حراك الشارع مقدمة لحراك أوسع وانتفاضة كبرى تعم مصر، وفق تعبيرها.

وأضافت المجموعة أن الحراك لن يتوقف حتى تحرير مصر من مغتصبيها الذين خانوا البلاد وأهانوا مؤسسة العسكر وورطوا البلاد في صفقات فاسدة، حسب البيان.

وفي بيانها الموقعة عليه، أكدت مجموعة القوى السياسية تأييدها لحراك الشعب ضد الظلم وقانون الجباية على بيوت البسطاء تحت اسم قانون التصالح.

واعتبرت هذه المجموعة حراك الأحد استعادة لثورة يناير وتأكيدا لمبادئها.

ومن أبرز القوى الموقعة على البيان التحالف الوطني لدعم الشرعية، جماعة الإخوان المسلمين، البرلمانيون المصريون في الخارج، حزب غد الثورة، حزب الإصلاح، وحزب الفضيلة، الحزب الإسلامي.

وكان المقاول المصري المقيم في إسبانيا (محمد علي) دعا المصريين إلى مظاهرات جديدة، قائلا إنهم كسروا حاجز الخوف ولن يغادروا قبل إسقاط السيسي.

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