قرار بإلغاء الحد الأدنى للأجور للعمانيين المرتبط بالمؤهل الدراسي
قرار بإلغاء الحد الأدنى للأجور للعمانيين المرتبط بالمؤهل الدراسي
الهدهد

“السيابي”: لهذا السبب لا نستطيع ان نرفض قرار وكيل العمل .. وهذا ما اطلبه من مجلس الشورى

كتب وطن
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قال نائب رئيس في سلطنة عمان سابقاً اسحاق بن سالم بن حمود السيابي إنه لا يمكن رفض قرار إلغاء الذي صدر وكيل وزارة العمل في السلطنة .

وأوضح “السيابي” في تغريدة نشرها بحسابه في “تويتر” ورصدتها “وطن” إنّه “لا نستطيع ان لأنه قرار حكومة واجب إحترامه.لكننا نقول بأنه قرار قد يُظهر سلبيات غير منظورة حاليآ !”.

وطالب الجهات المختصة إعادة النظر في القرار للأهمية.

ودعا “السيابي” مجلس الشورى الى مناقشة المختصين في وزارة العمل لمعرفة تفاصيل القرار واسبابه.

وكان نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل، أصدر تعميمًا بإلغاء الحد الأدنى للأجور للعمانيين المرتبط بالمؤهل الدراسي، على أن يتم الاكتفاء بالحد الأدنى العام المعمول به وهو 325  بغض النظر عن الشهادة.

وأثار القرار استياءً بين العمانيين خاصة الباحثين منهم عن عمل، واعتبروه محبطاً وغير متوقع بالمرة.

وجاء في التعميم الصادر يوم أمس، الاثنين، أن الخطوة تأتي ضمن خطة برنامج التوازن المالي 2020-2024 والتي تتضمن مبادرتين لمراجعة سياسات نسب التعمين المفروضة و إلغاء الحد الأدنى للأجور، والبالغ 325 ريال عماني بغض النظر عن شهادة الباحث.

واعتبر الباحث والاقتصادي العماني الدكتور أن القرار محبط ويضع الباحثين عن عمل تحت رحمة أصحاب العمل.

وتابع في حديثه لإذاعة “الوصال” المحلية أن للقرار سلبيات بعيدة المدى على الوطن.

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