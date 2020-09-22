“السيابي”: لهذا السبب لا نستطيع ان نرفض قرار وكيل العمل .. وهذا ما اطلبه من مجلس الشورى

قال نائب رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان سابقاً اسحاق بن سالم بن حمود السيابي إنه لا يمكن رفض قرار إلغاء الحد الأدنى للأجور الذي صدر وكيل وزارة العمل في السلطنة .

وأوضح “السيابي” في تغريدة نشرها بحسابه في “تويتر” ورصدتها “وطن” إنّه “لا نستطيع ان #نرفض_قرار_وكيل_العمل لأنه قرار حكومة واجب إحترامه.لكننا نقول بأنه قرار قد يُظهر سلبيات غير منظورة حاليآ !”.

وطالب الجهات المختصة إعادة النظر في القرار للأهمية.

ودعا “السيابي” مجلس الشورى الى مناقشة المختصين في وزارة العمل لمعرفة تفاصيل القرار واسبابه.

لا نستطيع ان #نرفض_قرار_وكيل_العمل لأنه قرار حكومة واجب إحترامه.لكننا نقول بأنه قرار قد يُظهر سلبيات غير منظورة حاليآ !

اتمنى من الجهات المختصة

إعادة النظر فيه للأهمية.كما ارجو من @ShuraCouncil_OM

الموقر مناقشة المختصين في @Labour_OMAN

لمعرفة تفاصيله واسبابه.#اسحاق_السيابي — اسحاق بن سالم السيابي(حساب شخصي) (@ishaqsiabi) September 22, 2020

وكان نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل، أصدر تعميمًا بإلغاء الحد الأدنى للأجور للعمانيين المرتبط بالمؤهل الدراسي، على أن يتم الاكتفاء بالحد الأدنى العام المعمول به وهو 325 ريال عماني بغض النظر عن الشهادة.

وأثار القرار استياءً بين العمانيين خاصة الباحثين منهم عن عمل، واعتبروه محبطاً وغير متوقع بالمرة.

وجاء في التعميم الصادر يوم أمس، الاثنين، أن الخطوة تأتي ضمن خطة برنامج التوازن المالي 2020-2024 والتي تتضمن مبادرتين لمراجعة سياسات نسب التعمين المفروضة و إلغاء الحد الأدنى للأجور، والبالغ 325 ريال عماني بغض النظر عن شهادة الباحث.

واعتبر الباحث والاقتصادي العماني الدكتور محمد الوردي أن القرار محبط ويضع الباحثين عن عمل تحت رحمة أصحاب العمل.

وتابع في حديثه لإذاعة “الوصال” المحلية أن للقرار سلبيات بعيدة المدى على الوطن.