ميشال عون
ميشال عون
Videoالهدهد

“شاهد” الرئيس اللبناني ميشال عون يغضب شعبه: “رايحين ع جهنم” .. هكذا ردّوا عليه!

كتب وطن
0

دشن مغردون لبنانيون هاشتاغ “” والذي تصدر التريند في بعد مؤتمر صحفي للرئيس اللبناني حذر خلاله من الفشل في الاتفاق حول تشكيل الحكومة.

ورداً على سؤال صحفية أثناء المؤتمر عن إلى أين يتجه لبنان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية اللبنانية حول تشكيل الحكومة، رد عون قائلا: “طبعا على جهنم”.

وتفاعل اللبنانيون مع إجابة عون ساخرين مما آلت إليه بلادهم في عهده، وعبروا عن غضبهم من طريقة إجابته بهذه الطريقة.

وكتب النائب المستقيل الياس حنكش: “لأ فخامة الرئيس، ما بدنا نكون #رايحين_عجهنم… نحنا شعب بدّه يعيش حياة حلوة، سهلة بدولة متطورة وعصرية، يلّي فشلت هالطبقة السياسية تحقيقه… ولكن في جيل جديد واعي، نضيف وكله عزيمة لبناء #لبنان_الجديد كلنا حلمنا فيه!”.

وقال الإعلامي اللبناني جو معروف: “#رايحين_عجهنم بعتقد بجهنّم الحياة أفضل.. بالقليلة في شيطان واحد هونيك. في حاكم واحد”.

ونشر مغرد صورة مُعدلة بالفوتوشب تُظهر تذكرة سفر لرحلة محجوزة باتجاه بيروت، جهنم.

وعلقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا قائلة: “نحنا ما قلنا شي انت قلتها: #رايحين_عجهنم”.

وسخرت الإعلامية رحب ظاهر وطرحت سؤالاً على عون قائلة: “فخامتك رايح معنا أو باقي بالقصر؟”.

وكانت القوى السياسية قد تعهدت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته لبيروت مطلع الشهر الحالي- بتشكيل “حكومة بمهمة محددة” مؤلفة “من مجموعة مستقلة” وتحظى بدعم كافة الأطراف السياسية في مهلة أقصاها أسبوعان.

لكن إصرار حزب الله وحليفه حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري على تسمية وزرائهما والتمسك بحقيبة المالية يقف عائقاً أمام التشكيل، بعد معارضة أطراف أخرى أبرزها زعيم تيار المستقبل سعد الحريري.

وأوضح الرئيس اللبناني أن “الثنائي الشيعي يصر على التمسك بوزارة المالية، وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة”.

وأضاف: “بالمقابل، لا يريد الرئيس المكلف (مصطفى أديب) الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء، ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومة سابقون”.

وقال عون خلال المؤتمر: “نحن اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة لم يكن مفترضا أن تحصل، لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة”.

وأضاف: “مع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب، لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا”.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“سفالة منقطعة النظير”.. “شاهد” سكاي نيوز عربية تحذف اسم…

الهدهد

“شاهد” الاعلامي اللبناني جاد غصن يفضح خطة رجال ابن سلمان لتطهير الاعلام…

حياتنا

“كبلوها واغتصبوها ثم أحرقوها حية”.. “شاهد” زينب الحسيني تهز…

حياتنا

هزت العالم لفرط بشاعتها.. تطور جديد بقضية “ذئاب لبنان” البشرية مغتصبي الطفل السوري…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.