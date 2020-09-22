“شاهد” الرئيس اللبناني ميشال عون يغضب شعبه: “رايحين ع جهنم” .. هكذا ردّوا عليه!

دشن مغردون لبنانيون هاشتاغ “#رايحين_عجهنم” والذي تصدر التريند في لبنان بعد مؤتمر صحفي للرئيس اللبناني ميشال عون حذر خلاله من الفشل في الاتفاق حول تشكيل الحكومة.

ورداً على سؤال صحفية أثناء المؤتمر عن إلى أين يتجه لبنان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية اللبنانية حول تشكيل الحكومة، رد عون قائلا: “طبعا على جهنم”.

هل يوجد رئيس بالعالم يتكلم بهذه اللغة الهابطة ؟! #رايحين_عجهنم pic.twitter.com/Mi5QwEB20h — M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) September 21, 2020

وتفاعل اللبنانيون مع إجابة عون ساخرين مما آلت إليه بلادهم في عهده، وعبروا عن غضبهم من طريقة إجابته بهذه الطريقة.

وكتب النائب المستقيل الياس حنكش: “لأ فخامة الرئيس، ما بدنا نكون #رايحين_عجهنم… نحنا شعب بدّه يعيش حياة حلوة، سهلة بدولة متطورة وعصرية، يلّي فشلت هالطبقة السياسية تحقيقه… ولكن في جيل جديد واعي، نضيف وكله عزيمة لبناء #لبنان_الجديد كلنا حلمنا فيه!”.

لأ فخامة الرئيس، ما بدنا نكون #رايحين_عجهنم… نحنا شعب بدّه يعيش حياة حلوة، سهلة بدولة متطورة وعصرية، يلّي فشلت هالطبقة السياسية تحقيقه…

ولكن في جيل جديد واعي، نضيف وكله عزيمة لبناء #لبنان_الجديد كلنا حلمنا فيه! pic.twitter.com/u64tP4nrWr — Elias Hankach (@EliasHankach) September 21, 2020

وقال الإعلامي اللبناني جو معروف: “#رايحين_عجهنم بعتقد بجهنّم الحياة أفضل.. بالقليلة في شيطان واحد هونيك. في حاكم واحد”.

#رايحين_عجهنم بعتقد بجهنّم الحياة أفضل.. بالقليلة في شيطان واحد هونيك. في حاكم واحد — joemaalouf جو معلوف (@joemaalouftv) September 21, 2020

ونشر مغرد صورة مُعدلة بالفوتوشب تُظهر تذكرة سفر لرحلة محجوزة باتجاه بيروت، جهنم.

وعلقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا قائلة: “نحنا ما قلنا شي انت قلتها: #رايحين_عجهنم”.

نحنا ما قلنا شي انت قلتها: #رايحين_عجهنم — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) September 21, 2020

وسخرت الإعلامية رحب ظاهر وطرحت سؤالاً على عون قائلة: “فخامتك رايح معنا أو باقي بالقصر؟”.

فخامتك رايح معنا أو باقي بالقصر 🤔🌚#رايحين_عجهنم pic.twitter.com/AzBONKviiZ — Rihab Daher (@rihabd) September 21, 2020

اشرفلك تقدم استقالتك قبل ما تقول #رايحين_عجهنم وانت قائد الباخرة.

بس ما في شرف. — lucien bourjeily (@lucienbourjeily) September 21, 2020

لأ فخامة الرئيس، ما بدنا نكون #رايحين_عجهنم… نحنا شعب بدّه يعيش حياة حلوة، سهلة بدولة متطورة وعصرية، يلّي فشلت هالطبقة السياسية تحقيقه…

ولكن في جيل جديد واعي، نضيف وكله عزيمة لبناء #لبنان_الجديد كلنا حلمنا فيه! pic.twitter.com/u64tP4nrWr — Elias Hankach (@EliasHankach) September 21, 2020

وكانت القوى السياسية قد تعهدت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته لبيروت مطلع الشهر الحالي- بتشكيل “حكومة بمهمة محددة” مؤلفة “من مجموعة مستقلة” وتحظى بدعم كافة الأطراف السياسية في مهلة أقصاها أسبوعان.

لكن إصرار حزب الله وحليفه حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري على تسمية وزرائهما والتمسك بحقيبة المالية يقف عائقاً أمام التشكيل، بعد معارضة أطراف أخرى أبرزها زعيم تيار المستقبل سعد الحريري.

وأوضح الرئيس اللبناني أن “الثنائي الشيعي يصر على التمسك بوزارة المالية، وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة”.

وأضاف: “بالمقابل، لا يريد الرئيس المكلف (مصطفى أديب) الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء، ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومة سابقون”.

وقال عون خلال المؤتمر: “نحن اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة لم يكن مفترضا أن تحصل، لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة”.

وأضاف: “مع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب، لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا”.