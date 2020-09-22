البرهان وافق على التطبيع بعد أن وسوس له ابن زايد.. تفاصيل اجتماعات الساعات الأخيرة بقيادة المخابرات المصرية وهذا ما جرى

مثلت زيارة رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، للإمارات، مفاجأة لدى الأوساط العربية والسودانية، وأثارت الكثير من الجدل، خاصة في ظل الحديث عن مساع أبوظبي لإقناع الخرطوم بالتطبيع مع إسرائيل مقابل مليارات من الدولار لإنقاذ الاقتصاد السوداني.

وقال المسؤول البارز في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير حيدر الصافي، وفق “الجزيرة نت”، إن الوفد يجري مباحثات مع وفد أمريكي وآخر إماراتي بهذا الشأن، مشيراً إلى أنه وبخصوص الأرقام المطروحة كترضيةٍ للسودان من أجل قبول التطبيع، فإن المبلغ هو 8 مليارات دولار يتم تخصيصها لإنقاذ الاقتصاد السوداني من أوضاعه السيئة.

مشاركة مصرية في المفاوضات

لكن اللافت للانتباه هو مشاركة مدير المخابرات السوداني السابق صلاح قوش ومدير المخابرات المصري عباس كامل في هذه المفاوضات، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة حول دور قوش المحسوب على نظام البشير في تسهيل ملف التطبيع بين بلاده وإسرائيل.

جنباً إلى قوش وعباس كامل، فقد وصل إلى الإمارات وفد سوداني يضم “البرهان” ووزير العدل نصر الدين عبدالباري وعلي بخيت مدير مكتب رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك.

في المقابل قالت مصادر صحفية، لـ”الشرق الأوسط” السعودية، إن الجانب السوداني والوفد الأمريكي المشارك في الاجتماعات بدبي اقتربا من التوصل لاتفاق يقضي بحذف السودان من قوائم أمريكا للدول الراعية للإرهاب، دون شروط وتقديم مساعدات مالية واقتصادية للسودان.

حيث قال وزير الإعلام فيصل محمد صالح، إن وزير العدل يبحث والفريق الأمريكي في دبي، الجانب القانوني الخاص بحذف اسم السودان من قوائم الإرهاب.

التطبيع مع إسرائيل

في حين استبعد صالح، أن يبحث وزير العدل مع الجانب الأمريكي أي تفاصيل متعلقة بالتطبيع مع إسرائيل، وقال إن الوفد غير مفوض للحديث عن التطبيع، وملتزم بموقف الحكومة الانتقالية بأنها لا تملك تفويضاً لبحث الأمر قبل إكمال هياكل الحكم الانتقالي.

وفي السياق، كشف ضابط في المخابرات الإماراتية، موافقة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، على التطبيع مع إسرائيل مقابل هذه الأموال.

وقال الضابط الذي يسمي نفسه “بدون ظل” في تغريدة رصدتها “وطن”: ” الرئيس السوداني عبدالفتاح البرهان وافق بشكل نهائي على التطبيع مع إسرائيل كل ما في الأمر، يريد انجاز سياسي يوازي عملية التطبيع”.

الرئيس السوداني عبدالفتاح البرهان وافق

بشكل نهائي على التطبيع مع اسرائيل

كل مافي الامر ، يريد انجاز سياسي يوازي

عملية التطبيع . — بدون ظل (@without__shadow) September 22, 2020

كان موقع “واللا” الإسرائيلي (خاص)، نقل الأحد، عن مسؤولين سودانيين (لم يسمهم)، قولهم إن لقاء سيُعقد في إمارة أبوظبي، الإثنين، بين مسؤولين أمريكيين وإماراتيين وسودانيين؛ لبحث إمكانية انضمام الخرطوم إلى عملية التطبيع مع إسرائيل.

صفقة مقابل دعم مالي

وأضافت المصادر، أنه “في حال قبلت الولايات المتحدة طلبات السودان بمساعدته بمليارات الدولارات، فإنه قد يصدر، خلال أيام، بياناً بشأن إقامة العلاقات مع إسرائيل، ومن المرجح أن تقبل واشنطن بذلك”.

كذلك قالت المصادر السودانية، إن “البرهان” يؤيد بشدةٍ التطبيع مع إسرائيل، ويعتقد أن هذه الخطوة ستساعد السودان على الخروج من الأزمة الاقتصادية والإنسانية الحادة التي وجد نفسه فيها.

لكن “واللا” أشار إلى أن “البرهان” لا يمثل سوى المكون العسكري في الحكومة الانتقالية، حيث إن ممثلي المكون المدني في الحكومة، خاصةً رئيسها عبدالله حمدوك، يعارضون التطبيع مع تل أبيب؛ خوفاً من الاحتجاجات الداخلية.

الجدير ذكره، أن الإمارات والبحرين وقعتا اتفاق تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي برعاية أمريكية وحضور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أرسلت السودان ممثلاً عنها لحضور حفل التوقيع.

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