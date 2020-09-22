الاستخبارات الإسرائيلية تحسم الجدل وتعلنها بخصوص تطبيع “السعودية وسلطنة عمان والسودان”

حسم وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين أمر انضمام السعودية وسلطنة عمان والسودان وتشاد لاتفاقيات التطبيع مع اسرائيل بعد الإمارات والبحرين.

وقال “كوهين” لـ “بي بي سي” إن السعودية وسلطنة عمان والسودان وتشاد سينضمون إلى ركب المطبعين مع إسرائيل.

وأشار إلى أن اتفاقات التطبيع مع الدول الخليجية ستخلق “تحالفا عسكريا ضد إيران وتحالفا اقتصاديا قويا بين إسرائيل ودول الخليج”.

وقال الوزير إن “هدفا مشتركا” يجمع السعودية بإسرائيل وهو “البحث عن الأمن والاستقرار في المنطقة مستذكرا التوتر بين الرياض وطهران عام ٢٠١٩”.

وحول الجدل المثار بخصوص الحديث عن نية واشنطن بيع مقاتلات إف-35 إلى الإمارات، شدد كوهين على استمرار المعارضة الإسرائيلية لأي خطوة تهدد التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية ترامب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وبتوقيع الاتفاقيتين، تنضم الإمارات والبحرين إلى مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل منذ عامي 1979 و1994 على التوالي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقّع أن تعترف السعودية بإسرائيل “في الوقت الملائم” لتلحق بذلك بركب كلّ من الإمارات والبحرين اللتين طبّعتا مع اسرائيل .

وإذ أعلن ترامب أنّ هناك إمكانية لأن توقّع “سبع أو ثماني دول” إضافية اتّفاقات مماثلة مع إسرائيل، “بما فيها (الدول) الكبيرة”، لفت إلى أنّ السعودية قد تكون إحدى هذه الدول.

وقال الرئيس الأمريكي لصحافيين “لقد تحدّثت مع العاهل السعودي” وهم سينضمّون “في الوقت الملائم”.

والأحد (20سبتمبر/أيلول الجاري)، نقل موقع “واللا” العربي عن مسؤولين سودانيين (لم يسمهم) قولهم إن “لقاء سيعقد في إمارة أبو ظبي، الإثنين، بين مسؤولين أمريكيين وإماراتيين وسودانيين، لبحث إمكانية انضمام الخرطوم لعملية التطبيع مع إسرائيل”.

وقال موقع “أكسيوس” الأمريكي أن السودان طلب مبدئياً تقديم أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والمساعدات المباشرة للموازنة؛ من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية وتداعيات الفيضانات المدمرة، مقابل التطبيع مع اسرائيل.

أما سلطنة عمان فرحّبت بتوصل الإمارات والبحرين إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.