الأمير تركي الفيصل “يبصم بالعشرة” على تغريدة لـِ”المهدواي” عن خلاف الملك سلمان وابنه بشأن التطبيع

أكد الأمير السعودي تركي الفيصل صحّة ما جاء في تغريدة نشرها الكاتب الفلسطيني رئيس تحرير صحيفة “وطن”، نظام المهداوي، متعلّقة بما نُشر قبل ايّام عن “خلاف” بين الملك سلمان وولي عهده بشأن التطبيع مع إسرائيل.

وقال الامير تركي الفيصل لـِ”اسوشييتد برس” إنّ الحديث عن اختلاف بين الملك وولي العهد (بشأن التطبيع مع إسرائيل) “هو مجرد تكهنات ولم نر شيئا من ذلك” .

الامير تركي الفيصل: الحديث عن اختلاف بين الملك وولي العهد (بشأن التطبيع مع إسرائيل) هو مجرد تكهنات. لم نر شيئا من ذلك – اسوشييتد برس — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) September 23, 2020

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، زعمت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أراد أن يوقع اتفاق تطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد الإمارات والبحرين، إلا أن والده الملك سلمان عارض ذلك.

وبحسب مقال نشرته الصحيفة، الجمعة، فإن هناك خلافات بين بن سلمان والعاهل السعودي بخصوص “تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

وكان “رئيس تحرير صحيفة “وطن”، نظام المهداوي، علق ما نشرته الصحيفة الأمريكية بالقول: “محمد بن سلمان يسرب معلومة لوول ستريت مفادها أن والده يعارض التطبيع مع إسرائيل وأنه تفاجأ بتطبيع الإمارات وأن أقصى ما يستطيع تقديمه تطبيع البحرين بإعتبارها محافظة سعودية”.

واعتبره “المهداوي” أنّ “الغبي فقط من يصدق هذه الرواية”.

وأكّد انّ محمد بن سلمان يفاوض على تبييض صفحته عالميا بعد اغتياله جمال خاشقجي قبل التطبيع العلني.

#محمد_بن_سلمان يسرب معلومة لوول ستريت مفادها أن والده يعارض التطبيع مع #إسرائيل وأنه تفاجئ بتطبيع #الإمارات وأن أقصى ما يستطيع تقديمه تطبيع #البحرين بإعتبارها محافظة سعودية. الغبي فقط من يصدق هذه الرواية. بن سلمان يفاوض على تبييض صفحته عالميا بعد اغتياله خاشقجي قبل التطبيع العلني pic.twitter.com/kPlxaj4fQl — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) September 19, 2020

وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية ترامب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وبتوقيع الاتفاقيتين، تنضم الإمارات والبحرين إلى مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل منذ عامي 1979 و1994 على التوالي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقّع أن تعترف السعودية بإسرائيل “في الوقت الملائم” لتلحق بذلك بركب كلّ من الإمارات والبحرين اللتين طبّعتا مع اسرائيل .

وإذ أعلن ترامب أنّ هناك إمكانية لأن توقّع “سبع أو ثماني دول” إضافية اتّفاقات مماثلة مع إسرائيل، “بما فيها (الدول) الكبيرة”، لفت إلى أنّ السعودية قد تكون إحدى هذه الدول.

وقال الرئيس الأمريكي لصحافيين “لقد تحدّثت مع العاهل السعودي” وهم سينضمّون “في الوقت الملائم”.