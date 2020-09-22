تركي الفيصل
تركي الفيصل
الهدهد

الأمير تركي الفيصل “يبصم بالعشرة” على تغريدة لـِ”المهدواي” عن خلاف الملك سلمان وابنه بشأن التطبيع

كتب وطن
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أكد الأمير السعودي صحّة ما جاء في تغريدة نشرها الكاتب الفلسطيني رئيس تحرير صحيفة “وطن”، ، متعلّقة بما نُشر قبل ايّام عن “خلاف” بين الملك سلمان وولي عهده بشأن التطبيع مع .

وقال الامير تركي الفيصل لـِ”اسوشييتد برس” إنّ  الحديث عن اختلاف بين الملك وولي العهد (بشأن التطبيع مع إسرائيل) “هو مجرد تكهنات ولم نر شيئا من ذلك” .

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، زعمت أن السعودي ، أراد أن يوقع اتفاق تطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد والبحرين، إلا أن والده الملك سلمان عارض ذلك.

وبحسب مقال نشرته الصحيفة، الجمعة، فإن هناك خلافات بين بن سلمان والعاهل السعودي بخصوص “تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

وكان “رئيس تحرير صحيفة “وطن”، نظام المهداوي، علق ما نشرته الصحيفة الأمريكية بالقول: “محمد بن سلمان يسرب معلومة لوول ستريت مفادها أن والده يعارض التطبيع مع إسرائيل وأنه تفاجأ بتطبيع الإمارات وأن أقصى ما يستطيع تقديمه تطبيع بإعتبارها محافظة سعودية”.

واعتبره “المهداوي” أنّ “الغبي فقط من يصدق هذه الرواية”.

وأكّد انّ محمد بن سلمان يفاوض على تبييض صفحته عالميا بعد اغتياله جمال خاشقجي قبل التطبيع العلني.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية ترامب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وبتوقيع الاتفاقيتين، تنضم الإمارات والبحرين إلى  والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل منذ عامي 1979 و1994 على التوالي.

وكان الرئيس الأمريكي توقّع أن تعترف بإسرائيل “في الوقت الملائم” لتلحق بذلك بركب كلّ من الإمارات والبحرين اللتين طبّعتا مع اسرائيل .

وإذ أعلن ترامب أنّ هناك إمكانية لأن توقّع “سبع أو ثماني دول” إضافية اتّفاقات مماثلة مع إسرائيل، “بما فيها (الدول) الكبيرة”، لفت إلى أنّ السعودية قد تكون إحدى هذه الدول.

وقال الرئيس الأمريكي لصحافيين “لقد تحدّثت مع العاهل السعودي” وهم سينضمّون “في الوقت الملائم”.

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