ابن سلمان يتعمد إذلال معتقلين أردنيين وفلسطينيين في السعودية للضغط على المقاومة ومجاملة صديقه نتنياهو

في أسلوب متعمد لإذلالهم قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، تأجيل جلسة محاكمة معتقلين فلسطين وأردنيين في السعودية، مجددا كان من المقرر عقدها الإثنين وذلك بعد ترقب دام أكثر من 6 شهور لهذه الجلسة من ذوي المعتقلين.

وأجلت المحكمة الجلسة إلى الرابع من نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يمثل أربعة أشخاص آخرين أمام القضاء في 28 سبتمبر الجاري، على أن تتواصل الجلسات لكل 3 أو 4 موقوفين لغاية 13 أكتوبر المقبل.

أحد أهالي المعتقلين قال في تصريحات لموقع لـ”عربي21″ إن فريق الدفاع سيطلب من المحكمة تقديم موعد جلسة اليوم المؤجلة، وضمها مع إحدى الجلسات خلال الأيام المقبلة.

وكانت المحكمة حددت نهاية أغسطس، مواعيد الجلسة الثانية لـ44 موقوفا – كل جلسة تضم 3 إلى 4 موقوفين بالغالب.

وكانت الجلسة الأولى عقدت لجميع الموقوفين دفعة واحدة، في الثامن من مارس الماضي، وقال ذوو المعتقلين حينها إن القاضي واجه غالبية أبنائهم بتهم تدور جلها حول “الانضمام إلى كيان إرهابي، وتقديم الدعم المالي له، وجمع التبرعات لصالحه”، فيما أضيف لعدد منهم تهمة “شغل منصب قيادي في هذا الكيان”،

وأوضح الأهالي أن الجهة المقصودة هي حركة “حماس”، التي كان التحقيق مع ذويهم يدور حولها خلال الشهور الماضية.

ويأمل محامو المعتقلين أن يوافق قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة على طلب الإفراج المؤقت عنهم، بحيث تستكمل محاكماتهم وهم خارج السجن، ولكن تحت الإقامة الجبرية.

ويقول أهالي المعتقلين إن التحقيقات مع أبنائهم انتهت منذ شهور، والتباعد الكبير بين جلسات المحاكمة يعد مبررا قويا لإطلاق سراحهم، واستكمال محاكمتهم دون اعتقال.

ويشار إلى أن حركة “حماس” خاطبت السعودية عدة مرات، وأدخلت وسطاء من أجل الإفراج عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين، والذين أضافت الرياض لملفهم بعض السعوديين.

ويتوزع المعتقلون على أربعة سجون سياسية في السعودية (الحائر بالرياض، ذهبان في جدة، شعار في أبها، وسجن الدمام السياسي).

وكانت حركة “حماس”، قد أعلنت في 9 سبتمبر 2019، عن اعتقال القيادي بها محمد الخضري ونجله هاني، وقالت إنه كان مسؤولا عن إدارة “العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة”.

وأضافت إن اعتقاله يأتي “ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية”، دون مزيد من الإيضاحات.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر 2019، إن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا؛ من بينهم الخضري ونجله.

ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، أي تعقيب أو إيضاحات.

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