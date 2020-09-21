“وثقت ذلك بالفيديو” مصرية تؤدب خطيبها بعدما هتك عرضها .. خطفته مع أشقائها وهذا ما فعلوه به!

اقدمت فتاة مصرية (15 عامًا)، بالاشتراك مع اثنين من أشقائها، على استدراج خطيبها لشقتهم في منطقة الطالبية، وإجباره على ارتداء قميص نوم خاص بالنساء وتصويره بالفيديو، لإجباره على الزواج بها بعدما اتهمته بهتك عرضها.

وقام المتهمون بتكبيل المجني عليه، والتعدي عليه بالضرب وحلق شعره وخلع ملابسه، وأجبروه على ارتداء قميص نوم، وقاموا بتصويره بعد خلاف بين المجني عليه والمتهمة الأولى “خطيبته”، وفسخ الخطوبة.

وقال أحد الجناة: “كنا عايزين نعرفه إن البيوت لها حرمة، عمل الغلط مع أختي وعايز يمشي عادي”.

ونجح المجني عليه في الهروب والتوجه إلى شرطة الطالبية، كاشفاً لهم تفاصيل ما حدث له .

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات بتهمة الخطف.