الأمير علي بن الحسين ينشر مقالاً يهاجم التطبيع بصورة مهينة لمحمد بن زايد
الأمير علي بن الحسين ينشر مقالاً يهاجم التطبيع بصورة مهينة لمحمد بن زايد
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هل يدبر له عملية اغتيال للتخلص منه.. ضابط إماراتي يكشف تفاصيل مخطط يعده ابن زايد للتخلص من الامير الأردني علي بن الحسين!

كتب وطن
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كشف حساب إماراتي شهير في تسريباته الاعلامية من داخل قصور ، تفاصيل مخطط يحيكه ولي عهد ، بشأن الأمير الأردني علي بن الحسين شقيق ملك الأردن، وذلك بسبب مواقف الأمير من السياسات الإماراتية والتطبيع مع .

 

وقال حساب “” الذي يعرف نفسه في جهاز الامن الاماراتي، في تغريدة له عبر توتير رصدتها “وطن”، إن الشيخ محمد بن زايد يفكر جدياً في إلحاق الأذى للأمير علي بن الحسين، فيما لم يكشف عن أي تفاصيل أخرى أو طبيعة المخطط الذي ينوي ابن زايد ورجاله تنفيذه.

 

وفي وقت سابق، وفي إشارةٍ صريحةٍ منه الى رفض بين وإسرائيل نشر الأمير علي بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبدالله الثاني عبر حسابه الرسمي في تويتر مقالاً يهاجم .

 

وأعاد الأمير علي نشر مقالٍ من موقع “ميدل ايست آي” البريطاني، بعنوان (صفقة إماراتية إسرائيلية: انفراج أم خيانة؟) يتحدث عن اتفاق التطبيع بين والإمارات، ويحتوي على صورة “مهينة” لولي عهد أبوظي محمد بن زايد عليها حذاء وكتب فوقها كلمة (خائن) .

 

معروف انّ الأمير علي بن الحسين وقف إلى جانب شقيقته الأميرة هيا بنت الحسين في أزمتها القضائية مع زوجها حاكم دبي محمد بن راشد .

 

وسبق للأمير علي ان نشر صورةً جمعته مع شقيقته الأميرة هيا، وعلق عليها قائلا: “اليوم مع أختي وقرة عيني هيا بنت الحسين”.

 

وظهرت الأميرة هيا وهي تحتضن شقيقها الأمير علي بن الحسين بقوة في الصورة، على ما يبدو في المنزل الذي تقيم فيه في لندن.

 

وبحسب ما نقلته صحيفة “القدس العربي” عن مصادر مطلعة فإن أصدر أمراً ملكياً لشقيقه بشطب مشاركته للمقال من صفحة تويتر تماماً، بعدما شطبت الصورة التي ترافق النص.

 

ومن المرجح بحسب الصحيفة أن سلسلة اتصالات عاصفة جرت قبل شطب النص على تويتر، فيما أصر الأمير “علي” على أن مشاركته للمقال لا تعني تبنيه، ولخمس ساعات تقريباً قاوم ضغوطاً لشطب النص وعلى أساس عدم مسئوليته أو مسئولية بلاده عن مقال لكاتب أجنبي.

 

وبحسب أوساط دبلوماسية كشفت بأن الجانب الإماراتي في الاتصالات أصر على إزالة تغريدة الأمير تماماً وليس تعديلها أو إعلان أنها لا تمثل موقف الأمير.

 

ويصر الإماراتيون الآن على توجيه اعتذار مع أن وجهة نظر الأمير عدم وجود مادة أو موضوع يعتذر عليه لا هو ولا حكومة بلاده.

 

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