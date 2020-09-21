هل يدبر له عملية اغتيال للتخلص منه.. ضابط إماراتي يكشف تفاصيل مخطط يعده ابن زايد للتخلص من الامير الأردني علي بن الحسين!

كشف حساب إماراتي شهير في تسريباته الاعلامية من داخل قصور أبوظبي، تفاصيل مخطط يحيكه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بشأن الأمير الأردني علي بن الحسين شقيق ملك الأردن، وذلك بسبب مواقف الأمير من السياسات الإماراتية والتطبيع مع إسرائيل.

وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه ضابط في جهاز الامن الاماراتي، في تغريدة له عبر توتير رصدتها “وطن”، إن الشيخ محمد بن زايد يفكر جدياً في إلحاق الأذى للأمير علي بن الحسين، فيما لم يكشف عن أي تفاصيل أخرى أو طبيعة المخطط الذي ينوي ابن زايد ورجاله تنفيذه.

الشيخ محمد بن زايد ، يفكر جديا في الحاق

الاذى للامير علي إبن الحسين . — بدون ظل (@without__shadow) September 22, 2020

وفي وقت سابق، وفي إشارةٍ صريحةٍ منه الى رفض التطبيع بين الإمارات وإسرائيل نشر الأمير علي بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبدالله الثاني عبر حسابه الرسمي في تويتر مقالاً يهاجم التطبيع.

وأعاد الأمير علي نشر مقالٍ من موقع “ميدل ايست آي” البريطاني، بعنوان (صفقة إماراتية إسرائيلية: انفراج أم خيانة؟) يتحدث عن اتفاق التطبيع بين اسرائيل والإمارات، ويحتوي على صورة “مهينة” لولي عهد أبوظي محمد بن زايد عليها حذاء وكتب فوقها كلمة (خائن) .

معروف انّ الأمير علي بن الحسين وقف إلى جانب شقيقته الأميرة هيا بنت الحسين في أزمتها القضائية مع زوجها حاكم دبي محمد بن راشد .

وسبق للأمير علي ان نشر صورةً جمعته مع شقيقته الأميرة هيا، وعلق عليها قائلا: “اليوم مع أختي وقرة عيني هيا بنت الحسين”.

وظهرت الأميرة هيا وهي تحتضن شقيقها الأمير علي بن الحسين بقوة في الصورة، على ما يبدو في المنزل الذي تقيم فيه في لندن.

اليوم مع أختي و قرة عيني هيا بنت الحسين pic.twitter.com/kWRXx1J1M3 — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) July 31, 2019

وبحسب ما نقلته صحيفة “القدس العربي” عن مصادر مطلعة فإن الملك عبدالله الثاني أصدر أمراً ملكياً لشقيقه بشطب مشاركته للمقال من صفحة تويتر تماماً، بعدما شطبت الصورة التي ترافق النص.

ومن المرجح بحسب الصحيفة أن سلسلة اتصالات عاصفة جرت قبل شطب النص على تويتر، فيما أصر الأمير “علي” على أن مشاركته للمقال لا تعني تبنيه، ولخمس ساعات تقريباً قاوم ضغوطاً لشطب النص وعلى أساس عدم مسئوليته أو مسئولية بلاده عن مقال لكاتب أجنبي.

وبحسب أوساط دبلوماسية كشفت بأن الجانب الإماراتي في الاتصالات أصر على إزالة تغريدة الأمير تماماً وليس تعديلها أو إعلان أنها لا تمثل موقف الأمير.

ويصر الإماراتيون الآن على توجيه اعتذار مع أن وجهة نظر الأمير عدم وجود مادة أو موضوع يعتذر عليه لا هو ولا حكومة بلاده.

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