هؤلاء سيكون لهم الأولوية في سلطنة عُمان بأخذ لقاح كورونا أولا.. مسؤول كبير بوزارة الصحة يكشف خطة “اللقاح”

كشف وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية العماني الدكتور محمود الحوسني، تفاصيل خطة الوزارة في استخدام لقاح فيروس كورونا (كوفيد 19) والذي سيتوفر قريبا بالسلطنة.

وأوضح “الحوسني” في تصريحاته أن خطة الوزارة قائمة على أن تكون هناك أولوية في أخذ لقاح كورونا من قبل العاملين في الوزارة والمراجعين، والقوات المسلحة، وشرطة عُمان السلطانية، ممن يقومون بمباشرة عملهم على الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس.

وأشار المسئول العماني أيضا إلى أن السلطنة انضمت للتحالف الدولي للقاحات الذي سوف يوفر 10 بالمائة من لقاح كورونا قبل نهاية هذا العام.

فيما سيتم توفير الـ ١٠ بالمائة الأخرى من باقي الشركات المصنعة للقاحات لتمتلك السلطنة بذلك ٢٠ بالمائة من اللقاح قبل نهاية هذا العام.

وشهدت السلطنة منذ بداية جائحة كورونا مطلع العام الحالي مراحل متفاوتة من الحظر والإغلاق في عديد من الولايات فيها، وسط إجراءات مشددة اتبعتها وزارة الصحة والجهات المسئولة في البلاد لمكافحة خطر انتشار الفيروس.

وبلغت إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في أراضي السلطنة أكثر من 90 ألف حالة إصابة مؤكدة، فيما ارتفع عدد الوفيات لى 797 حالة وفاة، بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة العمانية.

هذا وأكدت الوزارة بأن حالات الشفاء من الفيروس بلغت أكثر من 84 ألف حالة جميعها تم معالجتها والتعامل معها داخل أقسام مستشفيات الوزارة في الولايات التابعة للسلطنة.

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