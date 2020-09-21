نهاية استعراض “الصدر والمؤخرة”.. سما المصري تتلقى صدمة حياتها في السجن!

في حكم اعتبره الناشطون “عبرة” لكل مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خاصة الفنانات اللاتي يستخدمن أجسادهن ويتاجرن بها للفت الأنظار، عاقبت محكمة مصرية الراقصة الاستعراضية سما المصري بالسجن عامين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة فى شهر أكتوبر عام 2019، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن “سما المصري” فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية .

كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

واتهمت سما المصري بـ”الاعتداء على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصري”.

وتقدم دفاع سما المصري باستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية.

ويعد الحكم الصادر هو حكم أول درجة ويحق لها الاستئناف عليه.