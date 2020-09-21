ملك البحرين يريد تلميع نفسه بعد أن خان فلسطين وهذا ما قاله حتى لا يلومه احدا!

أثار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، جدلاً واسعاً، في تصريح أطلقه محاولاً تجميل نفسه بعد انبطاحه في توقيع اتفاق العار والخيانة مع إسرائيل، معتبراً أن خطوته الدنيئة بإقامة علاقات مع تل أبيب “ليست موجهة ضد أي كيان أو قوى”،- حسب قوله- لكنه يهدف إلى “تحقيق سلام شامل” في الشرق الأوسط. كما قال.

وأكد ملك جزيرة الرتويت دعم البحرين للفلسطينيين ولمبادرة السلام العربية التي طرحت في 2002 والتي عرضت على إسرائيل إقامة علاقات طبيعية مقابل اتفاق لإقامة دولة للفلسطينيين وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967.

ونقلت وكالة الانباء البحرينية عن الملك حمد قوله: “إن التسامح والتعايش يشكلان أحد أهم سمات هويتنا البحرينية الأصيلة… خطواتنا نحو السلام والازدهار ليست موجهة ضد أي كيان أو قوى، بل هي لصالح الجميع وتهدف إلى حسن الجوار والعمل من أجله”.

ملك البحرين يقول ان من اهداف التطبيع أن يدرك العالم بأن السلام هو رسالتنا وأن التسامح والتعايش يشكلان أحد أهم سمات هويتنا البحرينية الأصيلة فنحن متسامحون محبون للسلام والتعايش اللذان يستندان على تقبل الآخر وهو جوهر المواطن البحريني ونحن نفاخر بين الأمم بأن شعبنا هو من أطيب الشعوب — يوسف الجمري #التطبيع_خيانة 🇧🇭 (@YusufAlJamri) September 21, 2020

يذكر أن إسرائيل أبرمت في وقت سابق من سبتمبر الجاري، اتفاقية سلام مع كل من الإمارات والبحرين، بوساطة الولايات المتحدة.

وأثارت تلك الكلمة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات على “تويتر”.

واعتبر مبارك آل حسين أن ما قاله الملك حمد بن عيسى كلاماً انشائياً يريد من عبره تبرر ماقام به وهو غير مؤمن بما يقول.

وأضاف آل حسين :” المسألة وما فيها هو يبحث عن من يحميه لو ذهب ترامب من ما وقع عليه في لجنة (بسيوني) في 2011 وخاصة بعد فضيحة ملك اسبانيا, تقارير حقوق الانسان على الطاولة ولن يستطيع الاماراتي ولا السعودي ولا حتى اصحاب السبت انقاذه “.

كلام انشائي ويريد ان يبرر ماقام به وهو غير مؤمن بما يقول ,, المسئلة ومافيها هو يبحث عن من يحميه لو ذهب ترمب من ما وقع عليه في لجنة(بسيوني) في 2011 وخاصة بعد فضيحة ملك اسبانيا ,, تقارير حقوق الانسان على الطاولة ولن يستطيع الاماراتي ولا السعودي ولا حتى اصحاب السبت انقاذه ,, , — مبارك آل حنيش (@MubarakMmq7) September 21, 2020

يا ريت اتم الافراج عن المواطنين اللي في السجون. ونثبت للعالم كيف التسامح والمحبة. وان الوطن اولى بها شعبها. — كرونا (@abobanin) September 21, 2020

والأسبوع الماضي، وقّعت البحرين والإمارات اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذين الاتفاقين، وسط اتهامات بأنهما “طعنة” في ظهر القضية الفلسطينية.

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