مغرد قطري: هذا ما يخشاه السيسي والعسكر إذا استمرت المظاهرات 3 أيام فقط

علق المغرد القطري الشهير “بوغانم” على المظاهرات التي يشهدها الشارع المصري ضد رئيس النظام عبدالفتاح السيسي والتي يطالبه المصريين فيها بالرحيل وترك منصبه، مشيراً إلى أن السيسي يخشى هذه المظاهرات كثيراً.

وقال بوغانم، في تغريدة رصدتها “وطن”: “اليوم الأول للمظاهرات ضد السيسي وهرجت أربع مدن، إذا استمرت لمدة ثلاثة أيام بشرطة زيادة عدد المدن التي ستخرج ضده سيبدأ حاجز الخوف لدى الشعب المصري ينكسر”.

وأضاف بوغانم، والذي يتابعه الآلاف على موقع التواصل تويتر: “هذا اكثر ما يخشاه السيسي والعسكر”.

اليوم الاول للمظاهرات ضد .. السيسي

وخرجت 4 مدن .. واذا استمرت لمدة 3 ايام

بشرط .. زيادة عدد المدن التي ستخرج ضده .. سيبدء حاجز الخوف لدى الشعب المصري ينكسر .. وهذا اكثر مايخشاه السيسي والعسكر ..#يسقط_يسقط_حكم_العسكر — بوغانم (@abughanim73) September 20, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة بوغانم، مؤكدين أن نهاية النظام المصري بزعامة عبد الفتاح السيسي باتت قريبة.

ايها الشعب المصري العظيم… يا شعب الكِنانة الأبي البطل… لا تحرقوا منزلا… ولا تقطعو شجرة… ولا تحملو السلاح… احملوا أغصان زيتون… وحمام سلام… كونو قدوة لغيركم… ولا تحذو حذو المتظاهرين في البلدان التي سبقتكم..

سيندس بينكم عناصر امنية تخريبية.. فاحجزوهم فورا.. — Mohammad (@zVtIDg3fTHprnvf) September 20, 2020

عساها ان تكون المرحلة الأخيرة لنهاية #السيسي وزُمرته !!! — صوت قطري 🇶🇦 (@QATAR_2022Cup) September 21, 2020

استمروا يا شعب مصر قد تكون هذه آخر فرصة للحرية فلا تضيعوها والا سحقكم الظالم قلوبنا معكم وربنا ينصركم نحن بإنتظار النصر اشتقنا لك يا مصر 💐 — سحر (@hPX6l1Y3vkjzYus) September 21, 2020

نتمنى زوال السيسي — بوسعــد (@bosaa3d1) September 20, 2020

اللهم ينصرهم على بلحه لكن المشكله والي بلحه او اسياد بلحه عملوها انهم قضوا على القدوات الي ممكن اتنظم هذه المظاهرات لان كل النشطاء اما في السجون او الخارج لكن لو بدى النشطاء يطلعون على السطح مثل شباب يناير ذاك الوقت قل على بلحه السلام لكن بهذه الطريقه كم عسكري والمظاهرات 👋🏻 باي — shamma AL.Kuwari (@ALShanshona) September 20, 2020

الله ينصرهم عليه الوصخ،،، سقوطه سقوط اغلب الطغاة في المنطقة — Abuhamad q (@ubhamadkm) September 20, 2020

الجدير ذكره، أن الشعب المصري كسر حاجز الخوف هذه المرة، من سلطات الانقلاب العسكري التي يتزعمها عبدالفتاح السيسي، ونزل إلى الشارع في مسيرات جماهيرية حاشدة تًطالب برحيله عن السلطة وعدم تدخل العسكر في حكم البلاد.

وتعيش المحافظات المصرية حالة من الترقب في ظل دعوات للتحرك الميداني الكبير ضد عبد الفتاح السيسي ونظامه القائم، والتي أطلقها المقاول المصري محمد علي المقيم في إسبانيا، والتي هي بتاريخ الأحد 20 سبتمبر /أيلول 2020، أي بالتزامن مع ذكرى مظاهرات 20 سبتمبر التي كان قد أطلقها نفس المقاول محمد علي في العام 2019.

وكانت عديد من المناطق المصرية قد شهدت حالة من الاشتباك مع السلطات مثل مدينة العاشر من رمضان شرقي القاهرة يوم أمس السبت، والتي قام فيها المواطنون بإلقاء الزجاجات الحارقة على عربات الشرطة التي اضطرت لاستدعاء مدرعات كي تستطيع بسط سيطرتها على الأمور في أحد الأسواق في المدينة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك