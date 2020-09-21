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مغرد قطري: هذا ما يخشاه السيسي والعسكر إذا استمرت المظاهرات 3 أيام فقط

كتب وطن
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علق المغرد القطري الشهير “” على المظاهرات التي يشهدها الشارع المصري ضد رئيس والتي يطالبه المصريين فيها بالرحيل وترك منصبه، مشيراً إلى أن يخشى هذه المظاهرات كثيراً.

 

وقال بوغانم، في تغريدة رصدتها “وطن”: “اليوم الأول للمظاهرات ضد السيسي وهرجت أربع مدن، إذا استمرت لمدة ثلاثة أيام بشرطة زيادة عدد المدن التي ستخرج ضده سيبدأ حاجز الخوف لدى الشعب المصري ينكسر”.

 

وأضاف بوغانم، والذي يتابعه الآلاف على موقع التواصل تويتر: “هذا اكثر ما يخشاه السيسي والعسكر”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة بوغانم، مؤكدين أن نهاية النظام المصري بزعامة عبد الفتاح السيسي باتت قريبة.

 

الجدير ذكره، أن الشعب المصري كسر حاجز الخوف هذه المرة، من سلطات الانقلاب العسكري التي يتزعمها عبدالفتاح السيسي، ونزل إلى الشارع في مسيرات جماهيرية حاشدة تًطالب برحيله عن السلطة وعدم تدخل العسكر في حكم البلاد.

 

وتعيش المحافظات المصرية حالة من الترقب  في ظل دعوات للتحرك الميداني الكبير ضد عبد الفتاح السيسي ونظامه القائم، والتي أطلقها المقاول المصري المقيم في إسبانيا، والتي هي بتاريخ الأحد 20 سبتمبر /أيلول 2020، أي بالتزامن مع ذكرى مظاهرات 20 سبتمبر التي كان قد أطلقها نفس المقاول في العام 2019.

 

وكانت عديد من المناطق المصرية قد شهدت حالة من الاشتباك مع السلطات مثل مدينة العاشر من رمضان شرقي القاهرة يوم أمس السبت، والتي قام فيها المواطنون بإلقاء الزجاجات الحارقة على عربات الشرطة التي اضطرت لاستدعاء مدرعات كي تستطيع بسط سيطرتها على الأمور في أحد الأسواق في المدينة.

 

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