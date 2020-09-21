مصري “ديوث” أحضر “زبون” ليمارس الجنس مع زوجته مقابل المال .. فصُدم من شخصيته بعدما حضر للمنزل!

اكتشف زوج مصري أنّ “الزبون” الذي أحضره ليمارس الجنس مع زوجته مقابل المال ضابط في المباحث العامة .

وأضاف المتهم في التحقيقات، أنه أنشأ صفحة بفيس بوك واتفق مع زوجته للنصب والاحتيال على المواطنين وذلك بإيهامهم بإجراء علاقات جنسية من خلال الهاتف وكاميرات الويب.

وأوضح المتهم أنه وزوجته في بداية الأمر جمعا أموالاً من خلال تحويل كروت الشحن تجاوزت قيمتها 5 آلاف جنيه خلال شهر ونصف.

وقال المتهم: “تطورت شبكتنا في توصيل زوجتي إلى الشقق مقابل الزواج العرفي من آخر مقابل 60 ألف جنيه لمدة 3 أيام، وقمت بشراء سيارة للانتقال فيها.

وكشف المتهم: “مكنتش أعرف إن آخر زبون ظابط مباحث.. واتفقت معاه يقابل مراتي عندي فى الشقة فقبض علينا”.

وأشار المتهم إلى أنه تم ضبطه متلبسا بالإضافة إلى صفحات تم إنشاؤها على السوشيال ميديا وأنهى اعترافه أنه عقد زواج عرفي مع المتهمة الثانية للهروب من القانون إذا تم ضبطه، وضبط بحوزته عدة عقود عرفية تم كتابتها بواسطة محام بمحافظة الدقهلية.

وبمواجهتهما أقرّ المتهم الأول بتسهيل واستغلال المتهمه الثانية في الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت تحت ستار الزواج العرفي محدد المدة مقابل مبلغ مالي قدره 60 ألف جنيه لمدة أسبوع.

وأضاف المتهم الأول، أنه أنشأ تلك المُشار إليها لذات الغرض، كما أقرت المتهمة الثانية باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال المتهم الأول نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما.

وتم تجديد حبسهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.