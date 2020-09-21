“لم يعرفوها” سما المصري تفاجئ الجميع بـ”حجاب ومصحف وسجادة”.. حكم نهائي و5 مقاطع أمام القاضي

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن قوات الأمن أحضرت صباح اليوم، الاثنين، الراقصة المصرية سما المصري، إلى مقر المحكمة الاقتصادية لحضور جلسة النطق بالحكم عليها بتهمة صناعة 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة.

وأشارت صحيفة “الوطن” المحلية إلى أن ذلك يأتي استمرارا لمحاكمتها في القضية التي أقامها المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة “خليها تنضف”.

وظهرت سما المصري بحسب مراسل الصحيفة المصرية، ممسكة بمصحف وسجادة صلاة، وترتدي ملابس السجن البيضاء، فضلا عن كمامة طبية.

واستمعت المحكمة في جلسات سابقة، للمحامي أشرف ناجي، دفاع سما المصري، والذي قدّم صورة مما تم في القضية 410 لسنة 2020، وهي القضية التي عوقبت فيها المتهمة بالحبس 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق، وخُففت العقوبة إلى سنتين فقط.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة، ارتكاب جرائم التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، في البلاغ المقدم ضدها من المحامي أشرف فرحات.

هذا وتضم أحراز القضية 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ظهرت خلالها المتهمة تؤدي حركات راقصة، وترتدي ملابس تبرز مفاتنها.

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