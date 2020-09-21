لا يصبو للتطبيع فقط.. ابن سلمان يخطط لتواجد عسكري إسرائيلي بالسعودية لحماية عرشه مستقبلا

نشر حساب “قبل وبعد” الشهير بتويتر والمعني بكشف التناقضات في مواقف الشخصيات السياسية البارزة، تقريراً أثار جدلا واسعا حول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وما يقوم به من تخطيط للتواجد العسكري الإسرائيلي في المملكة، بحسب التقرير.

ويقول التقرير الذي نشره الحساب الذي يحظى بمتابعة واسعة على تويتر، أنه “منذ صعود ابن سلمان وهو لا يكاد يفارق الغزل السري مع إسرائيل فهو لا يصبو للتطبيع فحسب بل يخطط لتواجد عسكري وأمني إسرائيلي يحمي عرشه مستقبلاً”.

وتابع التقرير بأن ابن سلمان بدأ بالتمهيد لهذا السيناريو بشكل رسمي شيئاً فشيئاً، حيث قام بالسماح لشركة “طيران الهند” بالسفر إلى الكيان الإسرائيلي عبر المجال الجوي للمملكة، وفتح أجواء المملكة أمام الطيران الإسرائيلي.

كما وقام ولي العهد السعودي بتمهيد الطريق أمام إسرائيل من أجل إنشاء قواعد سرية واستخباراتية في جزيرة سقطرى اليمنية، وهيأ الرأي العام بتواجد أجنبي لحماية المملكة من أذرع إيران عبر استقدام القوات اليونانية والبريطانية مؤخراً.

وتفاعل العديد من المتابعين والنشطاء مع التقرير الذي نشرته المنصة الإخبارية، معبرين عن استياءهم وانتقادهم لسياسات ابن سلمان غير الواعية، والتي ستؤدي لكوارث إستراتيجية في البلاد.

بدأت الشعوب تحن للاستعمار السابق لانه أحن على الشعوب من الانظمة الحالية — Repocamelli (@repojayi) September 21, 2020

هو بادي من زمان . بس من تحت الطاوله وفي عهد الداشر الكديش سيظهر للعلن — Zaid Al Salahi (@ZaidAlSalahi2) September 21, 2020

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد لوّح في تصريحات له أن المملكة العربية السعودية تؤيد التطبيع مع اسرائيل، وأن هناك نوايا لتوقيع اتفاق سلام مثل الإمارات والبحرين.

وكانت كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاقيات التطبيع النهائية مع الكيان الإسرائيلي وبرعاية أمريكية في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.

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