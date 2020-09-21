الملك عبدالعزيز آل سعود
الملك عبدالعزيز آل سعود
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كم كان طول الملك عبدالعزيز آل سعود؟.. هكذا أصبحت اهتمامات السعوديين بعهد ابن سلمان ولا عجب!

كتب وطن
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تفاعل عديد من المغردين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تغريدة تتحدث عن تاريخ مؤسس المملكة العربية الحديثة، عبد العزيز ، وحول طول قامته، الذي قال أحدهم أنها بلغت أكثر من 2.7 متراً.

 

بداية القصة عندما نشر حساب باسم “ريم البسام” عبر تويتر تغريدة حول الملك السعودي والأماكن التي قام على حكمها خلال حياته، في تغريدة نصها: “تلقب #الملك_عبدالعزيز،إضافة إلى لقب (الإمام) بعدد من الألقاب: أمير نجد ورئيس عشائرها ١٣١٩هـ/١٩٠٢م سلطان نجد ١٣٣٩هـ/١٩٢١م سلطان نجد وملحقاتها ١٣٤٠هـ/١٩٢٢م ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها ١٣٤٥هـ/١٩٢٦م ملك الحجاز ونجد وملحقاتها ١٣٤٥هـ/١٩٢٧م ملك المملكة العربية السعودية ١٣٥١هـ/١٩٣٢م”.

 

ليقوم أحد الناشطين بإعادة نشر تغريدة البسام وعلق عليها بالقول أن طول الملك عبد العزيز آل سعود كان 2.7 متراً، فتسبب بحالة من الجدل بين المغردين.

 

وتساءل عدد من المغردين حول حقيقة المعلومة التي أوردها الناشط في تعليقه حول طول الملك عبد العزيز آل سعود، لتحسم الجدل صفحة “تاريخ آل سعود” عبر تويتر، والتي ردت على تساؤل أحد المغردين حول طول الملك بتغريدة نصها: ” الله يحفظك لا يوجد مصدر أو مرجع يؤكد طول #الملك_عبدالعزيز بالتحديد، البعض ذكر أن طوله 2.07م والبعض ذكر أن طوله يزيد عن ستة أقدام والمتفق عليه أنه طويل القامة رحمه الله تعالى”.

 

وعبر ناشطون عن استغرابهم واستنكارهم لترك معظم النشطاء السعوديين، قضايا هامة في الدولة وسياسات ابن سلمان التخريبية التي ستؤدي لانهيار قريب بالمملكة والتركيز على مثل هكذا أمور تافهة لا تفيد ولا تنفع.

 

ويثار جدل كبير حول شخصية الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود منذ فترة، تداول وثيقة منسوبة له حول “بيعه” لأرض فلسطين، والتي جاء في نصها “انا السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الفيصل آل سعود، أقر واعترف ألف مرة، للسير برسي كوكس، مندوب بريطانيا العظمة، أنه لا مانع عندي من إعطاء فلسطين للمساكين اليهود أو غيرهم، كما تراه بريطانيا التي لا أخرج عن رأيها حتى تصبح الساعة”.

 

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