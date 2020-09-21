كاتب سعودي “ساقط” يدافع عن إرهاب إسرائيل وقتلها الفلسطينيين ويهاجم تركيا وإيران وقطر

دافع الكاتب السعودي البذيء، خالد الزعتر، والمعروف بقربه من ولي العهد محمد بن سلمان، عن الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين وقتلها لهم، مهاجماً تركيا وقطر وإيران.

وقال الزعتر، في تغريدة له رصدتها “وطن”: “هل سمعنا يوماً عن احباط عملية ارهابية مدعومة من قبل إسرائيل، الجواب بلا شك (لا) ولكن سمعنا عن عمليات ومخططات إرهابية مدعومة من قبل #تركيا وإيران وقطر”.

هل سمعنا يوماً عن احباط عملية ارهابية مدعومة من قبل إسرائيل ، الجواب بلا شك (لا) ولكن سمعنا عن عمليات ومخططات إرهابية مدعومة من قبل #تركيا و إيران و #قطر ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) September 21, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردوا على المغرد البذيء، متسائلين عن الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين بشكل يومي.

إسرائيل نفسها إرهاب ، كيف مجموعة — ⁦✳️⁩ALtigani ALamda (@ALtiganiALamda3) September 21, 2020

سلم لي على بقيق 🤚🏼 شكلك نايم — H-m-alshahwani (@FbrL02oHjcDzZUY) September 21, 2020

كعملية الإنقلاب الفاشل في تركيا .. وفكرة غزو قطر . — ابو خالد (@Jamalms19) September 21, 2020

صدق رسول الله صل الله عليه وسلم فيكم — يماني وحدوي (@78H4T59fiXp5Aeb) September 21, 2020

وأصبحت الإمارات أول دول خليجية والثالثة عربياً، توقّع اتفاقية تطبيع مع “تل أبيب”، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، قبل أن تلحقها البحرين لتصبح الدولة الرابعة عربياً بعد 29 يوماً فقط.

الجدير ذكره، أن موالين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان يروجون لفكرة تطبيع المملكة مع إسرائيل، والسير على خطى الإمارات والبحرين بعيداً عن حل القضية الفلسطينية، الامر الذي ظهر في موافقة الرياض على مرور الطائرات الإسرائيلية بأجوائها.

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