خالد الزعتر
خالد الزعتر
الهدهد

كاتب سعودي “ساقط” يدافع عن إرهاب إسرائيل وقتلها الفلسطينيين ويهاجم تركيا وإيران وقطر

كتب وطن
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دافع الكاتب السعودي البذيء، ، والمعروف بقربه من ولي العهد ، عن الإرهاب الذي تمارسه بحق الفلسطينيين وقتلها لهم، مهاجماً وقطر وإيران.

 

وقال الزعتر، في تغريدة له رصدتها “وطن”: “هل سمعنا يوماً عن احباط عملية ارهابية مدعومة من قبل إسرائيل، الجواب بلا شك (لا) ولكن سمعنا عن عمليات ومخططات إرهابية مدعومة من قبل #تركيا وإيران وقطر”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردوا على المغرد البذيء، متسائلين عن الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين بشكل يومي.

 

وأصبحت أول دول خليجية والثالثة عربياً، توقّع اتفاقية تطبيع مع “تل أبيب”، بعد (1979)، والأردن (1994)، قبل أن تلحقها لتصبح الدولة الرابعة عربياً بعد 29 يوماً فقط.

 

الجدير ذكره، أن موالين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان يروجون لفكرة تطبيع المملكة مع إسرائيل، والسير على خطى الإمارات والبحرين بعيداً عن حل ، الامر الذي ظهر في موافقة الرياض على مرور الطائرات الإسرائيلية بأجوائها.

 

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