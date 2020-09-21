غادة عويس
غادة عويس
الهدهد

غادة عويس وضعت “تاجر الأديان” وسيم يوسف في موقف محرج بعد استعانته بالإنجيل لمواصلة رحلة “التطبيل”

كتب وطن
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وضعت الإعلامية المعروفة بقناة ، الداعية الأردني الأصل والمجنس إماراتياً ، في موقف محرج بعد أن قام الأخير بنشر تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، استعان فيها بآية من الإنجيل.

 

ودون “يوسف” الذي اشتهر بين متابعيه بـ”طبال عيال زايد” في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه: ” قال أية الله اليسوع المسيح عليه السلام .. . “لِلرَّبِّ إِلهِكَ تَسْجُدُ وَإِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ”

 

 

لتعلق عليه الإعلامية غادة عويس بعد أن قامت بإعادة نشر تغريدته عبر حسابها الشخصي بتويتر وتحرجه بقولها: “بعد الإسلام واليهودية تجارة بالمسيحية ويا ليته كتب الآية كاملة: {ثم أخذه إبليس إلى جبل عال جدا،وأراه جميع ممالك العالم ومجدها.وقال له: أعطيك هذه جميعها إن سجدت لي. حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان،لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد”

 

 

وتابعت مؤكدة أن وسيم يوسف يعتبر ابن زايد ربه ويسعى لإرضائه بشتى الطرق ولو حساب دينه:”يكفي أن نرى صورة بروفايلك لنعرف من هو ربك”. حيث أن يوسف يضع صورة ولي عهد أبو ظبي كصورة لصفحته الشخصية بتويتر.

 

وتفاعل عديد من المغردين مع تغريدة “عويس”، موجهين عبارات اللوم والانتقاد الشديد للداعية الأردني المجنس إماراتياً وسيم يوسف، ومطالبين إياه بالكف عن “التطبيل” لسيده ومشغله، والبحث عن نشر رسالة الدين الحقيقية، لا الدين الذي على مزاج ابن زايد.

 

 

 

فيما قال أحد المعلقين: ” لا أفهم كيف تسول لكي نفسك أن تردي على أمثال هؤلاء أنك إن لاعبتي قطتك لكان أفضل أنا ولكي ولا أظن أن أحد متابعيكي يريد أن يرى اسم هذه الحشرة التي لا نعلم من أين له الوسامة وكيف ينتسب إلى اسم يوسف”.

 

 

ويستمر الداعية المجنس إماراتياً وسيم يوسف بالعمل ليلاً ونهاراً على نشر أفكار تخدم مشغله محمد بن زايد، وصلت به لأن يبرر مع الكيان الإسرائيلي، بعد اتفاق العار الذي أبرمته وأعلنت عنه في 13 أغسطس 2020، بتطويع النصوص الدينية لأهواء ورغبات محمد بن زايد.

 

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