غادة عويس وضعت “تاجر الأديان” وسيم يوسف في موقف محرج بعد استعانته بالإنجيل لمواصلة رحلة “التطبيل”

وضعت الإعلامية المعروفة بقناة الجزيرة غادة عويس، الداعية الأردني الأصل والمجنس إماراتياً وسيم يوسف، في موقف محرج بعد أن قام الأخير بنشر تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، استعان فيها بآية من الإنجيل.

ودون “يوسف” الذي اشتهر بين متابعيه بـ”طبال عيال زايد” في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه: ” قال أية الله اليسوع المسيح عليه السلام .. . “لِلرَّبِّ إِلهِكَ تَسْجُدُ وَإِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ”

قال أية الله اليسوع المسيح عليه السلام ..

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"لِلرَّبِّ إِلهِكَ تَسْجُدُ وَإِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ"

. (إنجيل لوقا 4: 8) — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) September 21, 2020

لتعلق عليه الإعلامية غادة عويس بعد أن قامت بإعادة نشر تغريدته عبر حسابها الشخصي بتويتر وتحرجه بقولها: “بعد الإسلام واليهودية تجارة بالمسيحية ويا ليته كتب الآية كاملة: {ثم أخذه إبليس إلى جبل عال جدا،وأراه جميع ممالك العالم ومجدها.وقال له: أعطيك هذه جميعها إن سجدت لي. حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان،لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد”

بعد الإسلام واليهودية تجارة بالمسيحية ويا ليته كتب الآية كاملة:

{ثم أخذه إبليس إلى جبل عال جدا،وأراه جميع ممالك العالم ومجدها.وقال له: أعطيك هذه جميعها إن سجدت لي. حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان،لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد}

يكفي ان نرى صورة بروفايلك لنعرف من هو ربك https://t.co/0XLZWlebfZ — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) September 21, 2020

وتابعت مؤكدة أن وسيم يوسف يعتبر ابن زايد ربه ويسعى لإرضائه بشتى الطرق ولو حساب دينه:”يكفي أن نرى صورة بروفايلك لنعرف من هو ربك”. حيث أن يوسف يضع صورة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد كصورة لصفحته الشخصية بتويتر.

وتفاعل عديد من المغردين مع تغريدة “عويس”، موجهين عبارات اللوم والانتقاد الشديد للداعية الأردني المجنس إماراتياً وسيم يوسف، ومطالبين إياه بالكف عن “التطبيل” لسيده ومشغله، والبحث عن نشر رسالة الدين الحقيقية، لا الدين الذي على مزاج ابن زايد.

هو شاف المسلمين مو طايقينه و اليهود مو مصدقين كلامه قال اجرب حظي مع المسيحيين يمكن يحبوني 😂 — khadejah Abuhejleh (@khadejahAbuhej1) September 21, 2020

ما شاء الله

وسيم يوسف من تلميذ فاشل

الى طالب جامعة يعمل مع المخابرات الاردنية وبعدها مفسر احلام

وبعدها مفتي اسلام

والان مجال جديد مفتي مسيحية — Ammar (@anaanaana4567) September 21, 2020

فيما قال أحد المعلقين: ” لا أفهم كيف تسول لكي نفسك أن تردي على أمثال هؤلاء أنك إن لاعبتي قطتك لكان أفضل أنا ولكي ولا أظن أن أحد متابعيكي يريد أن يرى اسم هذه الحشرة التي لا نعلم من أين له الوسامة وكيف ينتسب إلى اسم يوسف”.

لا أفهم كيف تسول لكي نفسك ان تردي على أمثال هؤلاء

أنك ان لاعبتي قطتك لكان أفضل انا ولكي ولا أظن أن أحد متابعيكي يريد ان يرى اسم هذه الحشره التي لانعلم من اين له الوسامه وكيف ينتسب إلى اسم يوسف — منكم وإليكم والسلام عليكم (@Madmin2) September 21, 2020

ويستمر الداعية المجنس إماراتياً وسيم يوسف بالعمل ليلاً ونهاراً على نشر أفكار تخدم مشغله محمد بن زايد، وصلت به لأن يبرر التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بعد اتفاق العار الذي أبرمته الإمارات وأعلنت عنه في 13 أغسطس 2020، بتطويع النصوص الدينية لأهواء ورغبات محمد بن زايد.

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