طبيب متحرش
طبيب متحرش
حياتنا

طبيب مصري أصابه الهوس الجنسي خلال كشفه على مريضة وهذا ما فعله بها فندم طوال حياته!

كتب وطن
0

اندلع  شجار بين مصري “أخصائي باطنية”، في بمحافظة جنوب البلاد، وبين ذوي سيدة اتهموه بهتك عرضها خلال الكشف الطبي عليها في عيادته.

وقالت المجني عليها في التحقيقات، إن الطبيب لامس مواطن من جسدها خلال الكشف عليها، ثم حاول التعدي عليها، إلا أنها دفعته عنها وأخبرت ذويها بالواقعة، فوقع شجار مع الطبيب.

وسألت النيابة طبيبة بالمستشفى، فشهدت بعدم ملاءمة ما قام به الطبيب خلال الكشف على حالة المجني عليها، وتجاوزه بذلك حدود العمل الطبي المباح.

وكانت تحريات الشرطة قد توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم الواقعة وفق التصوير الوارد بشهادة المجني عليها وزوجها.

من جهته، أنكر الطبيب ما نسب إليه من اتهام، مبررا أن ما قام به من أفعال كان من أجل إتمام الكشف الطبي عليها.

وأكد ؤكداتعدي ذوي المجني عليها عليه وإتلافهم منقولات بالعيادة، والذين بدورهم أنكروا ذلك خلال استجوابهم في التحقيقات.

وأفادت التحقيقات أن الطبيب المتهم ارتكب وقائع مماثلة سابقة لم يبلغ المجني عليهن عنها خجلا، واللاتي لم تتمكن التحريات من التوصل إليهن.

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

الوضع خرج عن السيطرة.. “شاهد” تسريب خطير من مكتب السيسي و”خلاف…

الهدهد

“شاهد” محمد علي يُربك حسابات السيسي بدعوة جديدة للتظاهر والمتظاهرون…

حياتنا

“لم يعرفوها” سما المصري تفاجئ الجميع بـ”حجاب ومصحف وسجادة”..…

الهدهد

“شاهد” معارض سعودي تنبأ بالهبة الشعبية المصرية قبل حدوثها بساعات.. أموال…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.