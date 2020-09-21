طبيب مصري أصابه الهوس الجنسي خلال كشفه على مريضة وهذا ما فعله بها فندم طوال حياته!

اندلع شجار بين طبيب مصري “أخصائي باطنية”، في مستشفى بني مزار بمحافظة المنيا جنوب البلاد، وبين ذوي سيدة اتهموه بهتك عرضها خلال الكشف الطبي عليها في عيادته.

وقالت المجني عليها في التحقيقات، إن الطبيب لامس مواطن من جسدها خلال الكشف عليها، ثم حاول التعدي عليها، إلا أنها دفعته عنها وأخبرت ذويها بالواقعة، فوقع شجار مع الطبيب.

وسألت النيابة طبيبة بالمستشفى، فشهدت بعدم ملاءمة ما قام به الطبيب خلال الكشف على حالة المجني عليها، وتجاوزه بذلك حدود العمل الطبي المباح.

وكانت تحريات الشرطة قد توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم الواقعة وفق التصوير الوارد بشهادة المجني عليها وزوجها.

من جهته، أنكر الطبيب ما نسب إليه من اتهام، مبررا أن ما قام به من أفعال كان من أجل إتمام الكشف الطبي عليها.

وأكد ؤكداتعدي ذوي المجني عليها عليه وإتلافهم منقولات بالعيادة، والذين بدورهم أنكروا ذلك خلال استجوابهم في التحقيقات.