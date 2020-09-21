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شرطة عُمان السلطانية توقع بـ”قوداتين” في الظاهرة.. هكذا استدرجتا راغبي المتعة الحرام باستخدام التكنولوجيا الحديثة

كتب وطن
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أعلنت قيادة شرطة العمانية، إلقائها القبض على اثنتين من النساء من جنسية أفريقية، بعد قيامهما بممارسات منافية للآداب العامة.

 

وبحسب ما أعلنت صفحة شرطة عمان السلطانية عبر تويتر، فقد كشفت عن قيام شرطة محافظة بإلقاء القبض على امرأتين من جنسية أفريقية، وذلك بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة ومخالفة قانوني العمل والإقامة.

 

وجاء في بيان الشرطة ما نصه: “قيادة شرطة محافظة الظاهرة تُلقي القبض على امرأتين من جنسية أفريقية بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة ومخالفة قانوني العمل والإقامة، حيث تقومان بالتواصل مع الأشخاص باستخدام أحد برامج التواصل الاجتماعي، وتستكمل بحقهما الإجراءات القانونية”.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع الخبر الذي أعلنته ، مؤكدين على وجوب الضرب بيد من حديد ضد كل من يتجاوزوا حدود الأخلاق والقانون داخل المجتمع العماني.

 

وقال أحد المغردين معلقاً بما نصه: “ياريت تخصيص رقم ساخن موحد لجميع محافظات السلطنة يعمل على مدار 24ساعة للإبلاغ عن هذه الحالات والتأكد منها واتخاذ الإجراءات القانونية”.

 

فيما قال آخر: ” جزاكم الله خير وبعد بتلاقوا وايداات منهن حطب مال اول الله يصرفهن صرفه”.

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